Чому люди розлучаються: пояснення луцької психологині

Юлія Дзюба поділилася власними спостереженнями про розірвані стосунки.



Про те, як уникнути розлучення та що робити, коли сім’я розпадається, пише журнал



1. ІНФАНТИЛІЗМ У СФЕРІ ВЗАЄМИН: НЕРОЗУМІННЯ ТОГО, ЩО СТОСУНКИ – ЦЕ ЩОДЕННА ПРАЦЯ



Любов можна порівняти з багаттям, яке горить та зігріває, але його потрібно підтримувати, щоб воно горіло. Підтримувати з обох сторін. Щодня!



На стадії закоханості ми знаходимося в стані ейфорії, ендорфіни нам закривають очі, вуха, дурманять свідомість – ми дивимось на партнера через рожеві окуляри і бачимо лише хороше. Проте ендорфіни випаровуються і ми ніби прокидаємося від сну – привіт, сувора реальносте. А реальність не така, як нам хотілося б, мріялось. Партнера наче хтось підмінив, хочеться сказати – я не таке замовляв/ла.



І вмикаються механізми – «Ти не такий/така, що мав/ла бути для мене».



А він/вона такий, як є, просто ми вже не під дією ЛСД у формі «закоханість».



РІШЕННЯ: (усвідомити назавжди!) стосунки – це не подарунок від Діда Мороза – це щоденна праця, яка винагороджується, якщо бути старанним. Так, не завжди буває так, що виходить зцілити відносини – проте дивіденди у формі зростання особистості вам забезпечені.



2. В ШЛЮБ ВСТУПАЮТЬ ПСИХОЛОГІЧНО ТРАВМОВАНІ ДІТИ



Ззовні вам 20, 30, 40, але всередині живе «травмоване дитя». І вмикається режим «боротьба», «вимагання» від іншого того, чого не отримав/ла від важливих дорослих (мама, тато) в дитинстві. І починаємо несвідомо зцілювати свої рани через іншого. Адже ми завжди притягуємо в життя людину, яка ідеально підходить саме для ваших ран.



РІШЕННЯ: перед шлюбом зцілюйте себе, вчіться собі бути джерелом всього, вчіться задовольняти свої потреби самостійно. В такому випадку шанси вступити в травматичні відносини – мінімальні. Якщо ви вже у стосунках (цивільних/офіційних), то на деякий час перестаньте «цькувати» партнера і займіться собою.



3. НЕЗНАННЯ СЕБЕ



Стосунки з іншими – це завжди обернена сторона взаємин із собою! Все, що ми не хочемо бачити в собі, то починаємо бачити в іншому. Претензії до когось – це завжди пригнічені претензії до себе! Тому вам здається, що ви живете зі своєю половинкою, а насправді ви живете з непізнаним собою.



РІШЕННЯ: пізнаємо себе, приймаємо, дивимось на те, що транслює нам партнер і використовуємо на своє ж благо. Перестаємо колоти іншого претензіями, а вчимось правильно ставити собі питання. Поки нам не стане кайфово з собою, то з іншим теж не буде в насолоду.



4. БАТЬКІВСЬКІ СЦЕНАРІЇ



Неусвідомлено ми часто копіюємо моделі взаємин, які засвоїли в дитинстві, способи реагування, які бачили, тому несвідомо «записали» їх такими, які допомагають жити. Часто ми несвідомо! ще раз підкреслюю НЕСВІДОМО! будуємо стосунки за принципом так, як було у батьків, або тільки не так, як було у батьків. І той, і той варіант – не ваш, а скопійований.



РІШЕННЯ: фіксувати моменти у стосунках, де ви реагуєте так, як реагував хтось з батьків, висловлюєте претензії так, як чули в дитинстві, вибираєте стратегію розвитку стосунків не свою, а тоді зупинятись і проговорювати собі, що «це не моє». І ставити запитання: «А як хотіла б я? А як буде правильно для мене? Найкраще для мене?»



«А з цих причин, як з глибоководних рік, беруть початок ті, з яких ми почали – зради, економічний стан, залежності тощо. Тому будьмо усвідомленими, «не піджимаймо» хвости, а шукаймо «корінь» проблеми. Ми надто орієнтовані назовні, і мало орієнтуємось в собі. Тому перед розлученням спробуйте 100 методів. Якщо не виходить, тоді вуаля – розлучайтесь зі спокійною душею і бонусом – усвідомленістю та дорослим баченням життя! Інколи краще розлучитись, ніж все життя прожити в страху, незадоволеності, жертовності та образах. Я бажаю вам красивого шляху під назвою «любов» і не важливо, як ви будете йти (через розлучення, усамітнення ), головне – розуміти навіщо вам цей шлях і що ви готові зробити для того, щоб бути щасливими на цій дорозі», каже Юлія Дзюба.





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