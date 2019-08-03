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Молода сім'я з Волині змінила міське життя на сільське і зайнялася вирощуванням саджанців

Молода сім'я з Волині змінила міське життя на сільське і зайнялася вирощуванням саджанців
Іван і Світлана Степанюки кілька років тому заради майбутньої справи з легкістю змінили міське життя на нелегкі працею будні в рідному селі Козятин.

Про це пише Горохівський вісник.

На батьківському обійсті подружжя заклало молодий сад і стало займатися вирощуванням саджанців. Було нелегко, однак бажання трудитися на рідній землі, бути потрібним Україні й українцям, власним прикладом продемонструвати, що стати на ноги можна і в рідній державі, невдовзі стали плодоносити неабияким визнанням.

Тепер уже доглядають чи не 10000 саджанців 300 сортів, сотні пагінців малини, ожини, чорниці, лікарських та декоративних рослин, а зі Світланиної теплиці ось-ось і попросяться на клумби господинь троянди, кущі японської айви, каланхое, хризантеми, форзиції, сантоліни...

Саджанці, кущі і квіти з «Нашого саду» козятинських Степанюків уже замовляють і хвалять жителі чи не всіх регіонів України. Отримують їх посилками, приїжджають купувати в Козятин і сільські, й міські жителі (на світлині з горохівчанином Петром Бабієм). Господар при цьому щедрий кожному на садівничі поради.

Леся Влашинець

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Теги: сад, садівництво, саджанці, Козятин
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