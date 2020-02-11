Репетиторка з Луцька розповіла, скільки потрібно часу на вивчення англійської з нуля

Юлія Мігальчук.



Як репетиторка із понад десятирічним досвідом додає, що процес вивчення мови індивідуальний. Головну роль тут відіграють бажання та мотивація, пише



"Чесно, хай як смішно це звучить, ніхто не знає, скільки часу потрібно, аби вивчити англійську. Процес вивчення мови індивідуальний. Основне – це бажання, мотивація. В мене був 62-річний клієнт, який кардинально змінив сферу діяльності, і аби зростати в кар’єрному плані, йому потрібно було вивчити англійську. Він докладав стільки старань, що молоді й не снилося, завжди приходив на заняття підготовлений. У його випадку головну роль зіграла мотивація.



Клієнт, який зараз мешкає в Чехії, англійської не знав. І коли ми почали займатися, окрім моїх занять, брав додаткові онлайн-курси, слухав програми, дивився відео на YouTube-каналах викладачів. І за півтора року він вивчив мову на хорошому рівні", - розповідає репетиторка.



За її словами, один із факторів – частотність занять. Англійською можна займатися раз чи тричі на тиждень або щодня. Хоча щодня виконувати завдання й ходити до репетитора вона не рекомендує. Важливо і те, які це заняття: курси, індивідуальні уроки чи відкриті джерела. Багато залежить й від відведеного для англійської часу на заняття і домашнє завдання. Заняття в репетитора без домашнього завдання – великий мінус, адже завдяки останньому можна закріпити знання, отримані на занятті.



"Удома ти з англійською залишаєшся сам на сам, розумієш, де є прогалини. Тобто виконання домашнього завдання, використання додаткових джерел теж впливають на вивчення мови. За рік можна вивчити англійську на рівні, який дозволяє нормально спілкуватися за кордоном. За пів року ідеально вивчити мову можна тільки тоді, коли ти безжально потрапляєш у середовище носіїв мови. Мене дивує, коли телефонують люди, які хочуть вивчити англійську з нуля, бо за два місяці мають, наприклад, співбесіду на роботу за кордоном. І хоч часто пропонують достатні фінанси, я відмовляю, адже це моя репутація", - зауважує Юлія Мігальчук.



Загалом на термін вивчення мови впливають тільки ваші старання, прагнення і здібності, переконана вона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. "Англійська зараз на часі, адже знання мови відчиняє дуже багато дверей. І для того, щоб вчити мову, не потрібно витрачати шалених коштів чи далеко їздити. Світ сам дає всі можливості для того, щоб ви вивчили мову", – переконує популярна блогеркаЯк репетиторка із понад десятирічним досвідом додає, що процес вивчення мови індивідуальний. Головну роль тут відіграють бажання та мотивація, пише ІА Волинські новини "Чесно, хай як смішно це звучить, ніхто не знає, скільки часу потрібно, аби вивчити англійську. Процес вивчення мови індивідуальний. Основне – це бажання, мотивація. В мене був 62-річний клієнт, який кардинально змінив сферу діяльності, і аби зростати в кар’єрному плані, йому потрібно було вивчити англійську. Він докладав стільки старань, що молоді й не снилося, завжди приходив на заняття підготовлений. У його випадку головну роль зіграла мотивація.Клієнт, який зараз мешкає в Чехії, англійської не знав. І коли ми почали займатися, окрім моїх занять, брав додаткові онлайн-курси, слухав програми, дивився відео на YouTube-каналах викладачів. І за півтора року він вивчив мову на хорошому рівні", - розповідає репетиторка.За її словами, один із факторів – частотність занять. Англійською можна займатися раз чи тричі на тиждень або щодня. Хоча щодня виконувати завдання й ходити до репетитора вона не рекомендує. Важливо і те, які це заняття: курси, індивідуальні уроки чи відкриті джерела. Багато залежить й від відведеного для англійської часу на заняття і домашнє завдання. Заняття в репетитора без домашнього завдання – великий мінус, адже завдяки останньому можна закріпити знання, отримані на занятті."Удома ти з англійською залишаєшся сам на сам, розумієш, де є прогалини. Тобто виконання домашнього завдання, використання додаткових джерел теж впливають на вивчення мови. За рік можна вивчити англійську на рівні, який дозволяє нормально спілкуватися за кордоном. За пів року ідеально вивчити мову можна тільки тоді, коли ти безжально потрапляєш у середовище носіїв мови. Мене дивує, коли телефонують люди, які хочуть вивчити англійську з нуля, бо за два місяці мають, наприклад, співбесіду на роботу за кордоном. І хоч часто пропонують достатні фінанси, я відмовляю, адже це моя репутація", - зауважує Юлія Мігальчук.Загалом на термін вивчення мови впливають тільки ваші старання, прагнення і здібності, переконана вона.

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