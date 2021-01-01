292 нові випадки і чотири смерті: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 10:05
За минулу добу на Волині зареєстрували 292 випадки захворювання на COVID-19.
Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.
Нові випадки виявили:
м. Луцьк – 151,
Луцький район – 21,
Горохівський район – 7,
Ківерцівський район – 10,
Рожищенський район – 9,
м. Нововолинськ – 29,
Іваничівський район – 5,
Локачинський район – 1,
Ковельський район – 39,
Ратнівський район – 5,
Турійський район – 1,
Любешівський район – 6,
Маневицький район – 8 .
Усього станом на 11 квітня в області зареєстрували 51 068 випадків недуги. Одужало – 42 867 осіб (за останню добу – 91).
Летальні випадки – 839 (за останню добу — 4: м. Луцьк – 2, Ківерцівський район – 1, Ковельський район – 1).
Методом ПЛР всього обстежили 199 641 особу, за минулу добу — 691 особу.
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Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.
Нові випадки виявили:
м. Луцьк – 151,
Луцький район – 21,
Горохівський район – 7,
Ківерцівський район – 10,
Рожищенський район – 9,
м. Нововолинськ – 29,
Іваничівський район – 5,
Локачинський район – 1,
Ковельський район – 39,
Ратнівський район – 5,
Турійський район – 1,
Любешівський район – 6,
Маневицький район – 8 .
Усього станом на 11 квітня в області зареєстрували 51 068 випадків недуги. Одужало – 42 867 осіб (за останню добу – 91).
Летальні випадки – 839 (за останню добу — 4: м. Луцьк – 2, Ківерцівський район – 1, Ковельський район – 1).
Методом ПЛР всього обстежили 199 641 особу, за минулу добу — 691 особу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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