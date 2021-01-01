292 нові випадки і чотири смерті: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу





Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.



Нові випадки виявили:

м. Луцьк – 151,

Луцький район – 21,

Горохівський район – 7,

Ківерцівський район – 10,

Рожищенський район – 9,

м. Нововолинськ – 29,

Іваничівський район – 5,

Локачинський район – 1,

Ковельський район – 39,

Ратнівський район – 5,

Турійський район – 1,

Любешівський район – 6,

Маневицький район – 8 .



Усього станом на 11 квітня в області зареєстрували 51 068 випадків недуги. Одужало – 42 867 осіб (за останню добу – 91).



Летальні випадки – 839 (за останню добу — 4: м. Луцьк – 2, Ківерцівський район – 1, Ковельський район – 1).



Методом ПЛР всього обстежили 199 641 особу, за минулу добу — 691 особу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 292 випадки захворювання на COVID-19.Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.Нові випадки виявили:м. Луцьк – 151,Луцький район – 21,Горохівський район – 7,Ківерцівський район – 10,Рожищенський район – 9,м. Нововолинськ – 29,Іваничівський район – 5,Локачинський район – 1,Ковельський район – 39,Ратнівський район – 5,Турійський район – 1,Любешівський район – 6,Маневицький район – 8 .Усього станом на 11 квітня в області зареєстрували 51 068 випадків недуги. Одужало – 42 867 осіб (за останню добу – 91).Летальні випадки – 839 (за останню добу — 4: м. Луцьк – 2, Ківерцівський район – 1, Ковельський район – 1).Методом ПЛР всього обстежили 199 641 особу, за минулу добу — 691 особу.

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