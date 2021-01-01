На Волині вбили чоловіка





Трагедія сталась увечері 10 квітня. Про це



Того дня компанія розпивала алкоголь у селі. Між підозрюваним та загиблим виник конфлікт. Через деякий час раніше судимий чоловік таємно виготовив зброю зі скляної пляшки та завдав удару місцевому жителю, розвернувся та залишив місце злочину. Від отриманої травми чоловік помер до приїзду швидкої.



Працівники поліції протягом ночі розшукували злочинця. Як повідомив начальник відділу поліцейської діяльності №1 (місто Рожище) Юрій Присяжнюк, на пошуки підозрюваного залучили усі сили.



Чоловіка затримали у місті Рожище у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Ним виявився житель селища Дубище, який уже відсидів за вбивство. Найближчим часом у суді йому оберуть запобіжний захід.



Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Оленівка Рожищенської громади раніше судимий чоловік убив 34-річного місцевого жителя.Трагедія сталась увечері 10 квітня. Про це Район.Рожище повідомили у місцевому відділі поліції.Того дня компанія розпивала алкоголь у селі. Між підозрюваним та загиблим виник конфлікт. Через деякий час раніше судимий чоловік таємно виготовив зброю зі скляної пляшки та завдав удару місцевому жителю, розвернувся та залишив місце злочину. Від отриманої травми чоловік помер до приїзду швидкої.Працівники поліції протягом ночі розшукували злочинця. Як повідомив начальник відділу поліцейської діяльності №1 (місто Рожище), на пошуки підозрюваного залучили усі сили.Чоловіка затримали у місті Рожище у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Ним виявився житель селища Дубище, який уже відсидів за вбивство. Найближчим часом у суді йому оберуть запобіжний захід.Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

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