Помер знаний волинський журналіст

Помер Заслужений журналіст України, який 45 років присвятив роботі на Волинському радіо.Про це у фейсбуці повідомила його колега«Сумна, болюча ранкова новина вибила з життєвого сідла – пішов у засвіти Василь Володимирович Федчук. У мене, на жаль, тепер немає справжнього друга-наставника. Співчуття родині і всім нам – радійникам», – написала вона.Василь Федчук народився і провів свої дитячі та юнацькі роки в селі Доросині. Закінчивши Доросинівську середню школу, він деякий час працював у Рожищенській райгазеті літпрацівником. Згодом вступив до Львівського державного університету ім. Івана Франка, після закінчення якого повернувся на Волинь, де став працювати на радіо, пройшовши сходинки від кореспондента до редактора обласного радіомовлення та директора Волинського радіо. Василь Володимирович - Заслужений журналіст України, лауреат Всеукраїнського телерадіофестивалю «Калинові острови», обласних творчих конкурсів «Професіонал», «Любіть Україну». Він нагороджений почесними знаками Національної Спілки письменників України, Польського радіо.висловлює щирі співчуття рідним та близьким Василя Федчука.