В Україні оновили зони карантину: де опинилася Волинь





Про це інформують



До червоної зони карантину увійшли Київ, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.



Цей список 11 квітня поповнила Харківська область.



У переліку помаранчевої зони – Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська і Черкаська області.



У жовтій зоні нині Івано-Франківська та Херсонська області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 11 квітня 2021 року у 12 областях України та Києві встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.Про це інформують Факти До червоної зони карантину увійшли Київ, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.Цей список 11 квітня поповнила Харківська область.У переліку помаранчевої зони – Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська і Черкаська області.У жовтій зоні нині Івано-Франківська та Херсонська області.

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