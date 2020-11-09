В Україні оновили зони карантину: де опинилася Волинь
Сьогодні, 11:29
Станом на 11 квітня 2021 року у 12 областях України та Києві встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.
Про це інформують Факти.
До червоної зони карантину увійшли Київ, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.
Цей список 11 квітня поповнила Харківська область.
У переліку помаранчевої зони – Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська і Черкаська області.
У жовтій зоні нині Івано-Франківська та Херсонська області.
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Про це інформують Факти.
До червоної зони карантину увійшли Київ, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.
Цей список 11 квітня поповнила Харківська область.
У переліку помаранчевої зони – Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська і Черкаська області.
У жовтій зоні нині Івано-Франківська та Херсонська області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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