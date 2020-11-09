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В Україні оновили зони карантину: де опинилася Волинь

В Україні оновили зони карантину: де опинилася Волинь
Станом на 11 квітня 2021 року у 12 областях України та Києві встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

Про це інформують Факти.

До червоної зони карантину увійшли Київ, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.

Цей список 11 квітня поповнила Харківська область.

У переліку помаранчевої зони – Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська і Черкаська області.

У жовтій зоні нині Івано-Франківська та Херсонська області.


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Теги: карантин, зонування
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