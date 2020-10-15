У парку облаштовують другу «Луцьку Венецію»





Подібна атракція вже кілька років працює у центральному парку. Роботи ведуться вже декілька тижнів, підприємець намагається впоратися до літа, повідомляє



Дозвіл члени виконкому дали Леоніду Баглаю в січні 2021 року. Як розповідав Інформаційному агентству ВолиньPost сам підприємець,



Утім, як зізнався Леонід Баглай, він має на меті постійно розвиватися, тому нова «Луцька Венеція» матиме і нові особливості.



Від центральної частини парку до водойми вестиме алея з ліхтарями, лавочками та місцями для парковки візочків.



Крім того, нова «Луцька Венеція» матиме більшу терасну площу літнього майданчика. Планують збудувати терасу на 50 «квадратів», аби проводити на ній заходи різного формату, наприклад, концерти, акустичні вечори, кінопокази. Відповідно, буде більше столиків. Тераса, як і в центральному парку, буде розміщена на водоймі.



Буде і кінотеатр під відкритим небом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У парку 900-річчя Луцька почали облаштовувати нову зону відпочинку – «Луцьку Венецію».Подібна атракція вже кілька років працює у центральному парку. Роботи ведуться вже декілька тижнів, підприємець намагається впоратися до літа, повідомляє Конкурент Дозвіл члени виконкому дали Леоніду Баглаю в січні 2021 року. Як розповідавсам підприємець, «Луцька Венеція» у парку імені 900-річчя збереже усі «фішки», які є у центральному парку . Йдеться, для прикладу, про терасу на водоймі, човни, творчу площину для проведення різних заходів на безоплатній основі для будь-яких організацій, велопрокат та акцент на екологічності і натуральності – домашню випічку, трав’яні чаї, паперові стаканчики для кави, відсутність шкідливих напоїв в асортименті тощо.Утім, як зізнався Леонід Баглай, він має на меті постійно розвиватися, тому нова «Луцька Венеція» матиме і нові особливості.Від центральної частини парку до водойми вестиме алея з ліхтарями, лавочками та місцями для парковки візочків.Крім того, нова «Луцька Венеція» матиме більшу терасну площу літнього майданчика. Планують збудувати терасу на 50 «квадратів», аби проводити на ній заходи різного формату, наприклад, концерти, акустичні вечори, кінопокази. Відповідно, буде більше столиків. Тераса, як і в центральному парку, буде розміщена на водоймі.Буде і кінотеатр під відкритим небом.

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