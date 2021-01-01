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З вересня усі пенсії в Україні виплачуватимуться на картку: пояснення Мінсоцполітики

З вересня усі пенсії в Україні виплачуватимуться на картку: пояснення Мінсоцполітики
Пенсії в Україні від вересня 2021 року будуть нараховуватися на банківський рахунок. Кожен громадянин може обрати той банк, який йому більше до вподоби, до 1 вересня.

Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко, – повідомляє ТСН.

Він розповів, що до 1 вересня пенсіонер може обрати один з понад 40 уповноважених банків, який для нього буде зручний і відповідаме вимогам. Музиченко наголосив, що якщо громадяни до вересня не оберуть банк, то орган, який здійснює виплату, самостійно відкриватиме банківські рахунки для таких громадян, а після - сповістить таких пенсіонерів про це.

"У нас існує процедура проведення цього заходу в один дотик. Пенсіонер або одержувач соціальної допомоги вибирає банківську установу, звертається туди, оформляє рахунок, інформація про цей рахунок надходить з банку самостійно в орган, який забезпечує виплату. Людині нікуди ходити не треба", – розповів заступник голови Мінсоцполітики.

За його даними, нині в Україні майже 70 % пенсіонерів вже отримують виплати через банківські установи і обрали свій банк самостійно.
До слова, подібна ініціатива Мінсоцполітики набуває чинності від 1 вересня, виняток – інваліди першої групи, і пенсіонери, віком від 80 років.

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Теги: Музиченко, пенсії, банківські картки
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