Веслувальники з Ковеля вибороли медалі на Кубку України
Сьогодні, 22:25
Спортсмени з Волині здобули перші результати на кубку України з веслування на байдарках та каное пам’яті Юлії Рябчинської.
Про це повідомляє Федерація каное України.
З 9 по 12 квітня у Дніпрі триває Кубок України з веслування на байдарках та каное пам’яті Юлії Рябчинської.
Першого дня змагань на дистанції 1000 метрів друге місце посіли ковельчанин Віктор Свиридюк в каное-одиночці та Христина Алєксєєнко в байдарці-одиночці серед дорослих. Серед юніорів срібним призером в каное-одиночці став Тарас Семенюк з Ковеля.
«Бронзу» вибороли ковельчани Юрій Вандюк у каное-одиночці та Ілона Грабовець у каное-одиночці серед дорослих.
Другого дня, 10 квітня, у змаганнях каное-двійок на дистанції 1000 метрів «срібло» завоювали Юрій Вандюк і представник Полтавщини Тарас Міщук. Третє місце посіли Андрій Рибачок з Ковеля і Віталій Вергелес з Львівщини.
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Про це повідомляє Федерація каное України.
З 9 по 12 квітня у Дніпрі триває Кубок України з веслування на байдарках та каное пам’яті Юлії Рябчинської.
Першого дня змагань на дистанції 1000 метрів друге місце посіли ковельчанин Віктор Свиридюк в каное-одиночці та Христина Алєксєєнко в байдарці-одиночці серед дорослих. Серед юніорів срібним призером в каное-одиночці став Тарас Семенюк з Ковеля.
«Бронзу» вибороли ковельчани Юрій Вандюк у каное-одиночці та Ілона Грабовець у каное-одиночці серед дорослих.
Другого дня, 10 квітня, у змаганнях каное-двійок на дистанції 1000 метрів «срібло» завоювали Юрій Вандюк і представник Полтавщини Тарас Міщук. Третє місце посіли Андрій Рибачок з Ковеля і Віталій Вергелес з Львівщини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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