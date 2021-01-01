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Веслувальники з Ковеля вибороли медалі на Кубку України

Веслувальники з Ковеля вибороли медалі на Кубку України
Спортсмени з Волині здобули перші результати на кубку України з веслування на байдарках та каное пам’яті Юлії Рябчинської.
Про це повідомляє Федерація каное України.

З 9 по 12 квітня у Дніпрі триває Кубок України з веслування на байдарках та каное пам’яті Юлії Рябчинської.

Першого дня змагань на дистанції 1000 метрів друге місце посіли ковельчанин Віктор Свиридюк в каное-одиночці та Христина Алєксєєнко в байдарці-одиночці серед дорослих. Серед юніорів срібним призером в каное-одиночці став Тарас Семенюк з Ковеля.

«Бронзу» вибороли ковельчани Юрій Вандюк у каное-одиночці та Ілона Грабовець у каное-одиночці серед дорослих.

Другого дня, 10 квітня, у змаганнях каное-двійок на дистанції 1000 метрів «срібло» завоювали Юрій Вандюк і представник Полтавщини Тарас Міщук. Третє місце посіли Андрій Рибачок з Ковеля і Віталій Вергелес з Львівщини.

Веслувальники з Ковеля вибороли медалі на Кубку України


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Теги: Кубок України з веслування, ковельські спортсмени
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