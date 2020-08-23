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Українські полярники провели віртуальну екскурсію станцією на Антаркдиді.ВІДЕО

Українські полярники провели віртуальну екскурсію станцією на Антаркдиді.ВІДЕО
Полярники провели віртуальну екскурсію станцією «Академік Вернадський».

Пряму трансляцію вів на своїй сторінці Національний антарктичний науковий центр.
Озонометрист станції Анна Соіна розповіла, що наразі на материку осінь. Сонце встає о 8:40-8:50.

Свого часу станцію відвідували американський мільярдер Білл Гейтс і британська принцеса Анна.



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Теги: Соіна, станція Вернадський, полярники
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