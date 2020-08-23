Українські полярники провели віртуальну екскурсію станцією на Антаркдиді.ВІДЕО
Сьогодні, 04:51
Полярники провели віртуальну екскурсію станцією «Академік Вернадський».
Пряму трансляцію вів на своїй сторінці Національний антарктичний науковий центр.
Озонометрист станції Анна Соіна розповіла, що наразі на материку осінь. Сонце встає о 8:40-8:50.
Свого часу станцію відвідували американський мільярдер Білл Гейтс і британська принцеса Анна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Пряму трансляцію вів на своїй сторінці Національний антарктичний науковий центр.
Озонометрист станції Анна Соіна розповіла, що наразі на материку осінь. Сонце встає о 8:40-8:50.
Свого часу станцію відвідували американський мільярдер Білл Гейтс і британська принцеса Анна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Українські полярники провели віртуальну екскурсію станцією на Антаркдиді.ВІДЕО
Сьогодні, 04:51
Луцьк і Ужгород хочуть об'єднати залізничним сполученням
Сьогодні, 00:53
12 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00