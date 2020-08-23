Українські полярники провели віртуальну екскурсію станцією на Антаркдиді.ВІДЕО





Пряму трансляцію вів на своїй сторінці Національний антарктичний науковий центр.

Озонометрист станції Анна Соіна розповіла, що наразі на материку осінь. Сонце встає о 8:40-8:50.



Свого часу станцію відвідували американський мільярдер Білл Гейтс і британська принцеса Анна.







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