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У Путіна прокоментували стягування російських військ до українського кордону

У Путіна прокоментували стягування російських військ до українського кордону
Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков в інтерв'ю телеканалу "Росія 1", - пише Укрінформ.

"Звичайно, ніхто не збирається рухатися до війни (з Україною, - ред.), і ніхто взагалі не сприймає якусь можливість такої війни", - заявив він.

Пєсков повторив традиційне твердження, що мовляв Росія "ніколи не була учасницею конфлікту на Донбасі". Та попри це, каже він, Москва не буде байдужою до долі російськомовних на Донбасі.

"Росія ніколи не була учасницею цього конфлікту. Але Росія завжди говорила, що вона не залишиться байдужою до долі російськомовних, які живуть на південному сході країни", - додав він.

За словами Пєскова, Москва, концентруючи війська біля кордонів України, докладає зусиль для «гарантування своєї безпеки».

«Як ми переміщаємо, куди ми переміщаємо війська всередині нашої власної території - це наша особиста справа, наша внутрішня справа. І це не має викликати ні в кого стурбованості. Росія ніколи ні для кого не була загрозою », - стверджує прессекретар російського президента.

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Теги: Пєсков, Донбас, війська, Росія
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