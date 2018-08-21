У Путіна прокоментували стягування російських військ до українського кордону

Дмитро Пєсков в інтерв'ю телеканалу "Росія 1", - пише



"Звичайно, ніхто не збирається рухатися до війни (з Україною, - ред.), і ніхто взагалі не сприймає якусь можливість такої війни", - заявив він.



Пєсков повторив традиційне твердження, що мовляв Росія "ніколи не була учасницею конфлікту на Донбасі". Та попри це, каже він, Москва не буде байдужою до долі російськомовних на Донбасі.



"Росія ніколи не була учасницею цього конфлікту. Але Росія завжди говорила, що вона не залишиться байдужою до долі російськомовних, які живуть на південному сході країни", - додав він.



За словами Пєскова, Москва, концентруючи війська біля кордонів України, докладає зусиль для «гарантування своєї безпеки».



«Як ми переміщаємо, куди ми переміщаємо війська всередині нашої власної території - це наша особиста справа, наша внутрішня справа. І це не має викликати ні в кого стурбованості. Росія ніколи ні для кого не була загрозою », - стверджує прессекретар російського президента.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Про це заявив прессекретар президента Росіїв інтерв'ю телеканалу "Росія 1", - пише Укрінформ "Звичайно, ніхто не збирається рухатися до війни (з Україною, - ред.), і ніхто взагалі не сприймає якусь можливість такої війни", - заявив він.Пєсков повторив традиційне твердження, що мовляв Росія "ніколи не була учасницею конфлікту на Донбасі". Та попри це, каже він, Москва не буде байдужою до долі російськомовних на Донбасі."Росія ніколи не була учасницею цього конфлікту. Але Росія завжди говорила, що вона не залишиться байдужою до долі російськомовних, які живуть на південному сході країни", - додав він.За словами Пєскова, Москва, концентруючи війська біля кордонів України, докладає зусиль для «гарантування своєї безпеки».«Як ми переміщаємо, куди ми переміщаємо війська всередині нашої власної території - це наша особиста справа, наша внутрішня справа. І це не має викликати ні в кого стурбованості. Росія ніколи ні для кого не була загрозою », - стверджує прессекретар російського президента.

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