В Україні починає дорожчати свинина: гряде велика низка травневих свят





Свинина, як індикатор наближення свят, подорожчає неодмінно, повідомляють у прогнозі



У цьому році на початок травня випали ще й великодні свята, які зазвичай також супроводжуються рясними сімейними застіллями і великим споживанням м'ясних страв після тривалого посту. Крім того, з ними співпадуть традиційні вихідні на початку травня, а там незабаром і День пам'яті і примирення.



Для багатьох українців, особливо молодшого покоління, ці дні вже втратили свій первинний сенс. Однак люди сприймають травневі вихідні, як можливість вибратися на природу і відпочити. Ну, і звичайно, побалувати себе на природі шашликами.



На початку травня на українців чекають довгі вихідні: з 1 по 4 травня. Потім будуть три робочих дня: з 5 по 7 число. І з 8 по 10 буде ще три вихідних. Тож не дивно, що стомлені довгою зимою і карантином, люди радісно вирвуться на природу смажити шашлики та всіляко "зловживати".



«Зростаючий попит на свинину буде спостерігатися на «довгих» вихідних два тижні поспіль. Через карантинні обмеження, пікніки на природі спричинять збільшення попиту на м'ясо для шашлику.

Завдяки зростанню попиту, закупівельна ціна, ймовірно, зросте до 43-44 грн/кг», - йдеться в повідомленні Асоціації.



Тому вже в найближчі дні м'ясокомбінати будуть активно скуповувати свиней і запасатися свининою до великодніх і травневих свят. Таким чином, вже з 12 квітня ціни на живих свиней піднімуться до 43-44 гривень за кілограм. А вартість кілограма свинини до великодніх свят виросте на 3-4 гривні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні починає дорожчати свинина. Ціна на цей продукт буде рости через наближення великодніх, а також інших травневих свят, з якими зазвичай пов'язують початок «шашликового сезону».Свинина, як індикатор наближення свят, подорожчає неодмінно, повідомляють у прогнозі Асоціації «М'ясної галузі» У цьому році на початок травня випали ще й великодні свята, які зазвичай також супроводжуються рясними сімейними застіллями і великим споживанням м'ясних страв після тривалого посту. Крім того, з ними співпадуть традиційні вихідні на початку травня, а там незабаром і День пам'яті і примирення.Для багатьох українців, особливо молодшого покоління, ці дні вже втратили свій первинний сенс. Однак люди сприймають травневі вихідні, як можливість вибратися на природу і відпочити. Ну, і звичайно, побалувати себе на природі шашликами.На початку травня на українців чекають довгі вихідні: з 1 по 4 травня. Потім будуть три робочих дня: з 5 по 7 число. І з 8 по 10 буде ще три вихідних. Тож не дивно, що стомлені довгою зимою і карантином, люди радісно вирвуться на природу смажити шашлики та всіляко "зловживати".«Зростаючий попит на свинину буде спостерігатися на «довгих» вихідних два тижні поспіль. Через карантинні обмеження, пікніки на природі спричинять збільшення попиту на м'ясо для шашлику.Завдяки зростанню попиту, закупівельна ціна, ймовірно, зросте до 43-44 грн/кг», - йдеться в повідомленні Асоціації.Тому вже в найближчі дні м'ясокомбінати будуть активно скуповувати свиней і запасатися свининою до великодніх і травневих свят. Таким чином, вже з 12 квітня ціни на живих свиней піднімуться до 43-44 гривень за кілограм. А вартість кілограма свинини до великодніх свят виросте на 3-4 гривні.

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