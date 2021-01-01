вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

12 квітня на Волині: гортаючи календар

12 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 12 квітня, у світі відзначають Міжнародний день польоту людини в космос та Всесвітній день авіації і космонавтики, а в Україні – День працівників ракетно-космічної галузі. Також сьогодні - Всесвітній день рок-н-ролу та Всесвітній день хом'яків.

За релігійним календарем сьогодні, 12 квітня, віряни вшановують пам'ять Преподобного Іоанна Лествичника.

День народження 12 квітня відзначає очільник центру захисту учасників АТО Юрій Дмитрук . Вітаємо його з цим святом, бажаємо міцного здоров’я, довголіття та безмежного натхнення.

У понеділок, 12 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Софрон, Зосим, Пантелеймон, Захар, Сава. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
У цей день не час для з'ясування стосунків.
Сьогодні усі справи краще відкладають, щоб присвятити час сім'ї.
Не варто влаштовувати гучних гулянь, грати і дивитися телевізор.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Які ФОПи мають право на «карантинні» 8 тисяч – уряд оприлюднив перелік
Сьогодні, 00:37
12 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Путіна прокоментували стягування російських військ до українського кордону
11 квітень, 23:22
Веслувальники з Ковеля вибороли медалі на Кубку України
11 квітень, 22:25
З вересня усі пенсії в Україні виплачуватимуть на картку: пояснення Мінсоцполітики
11 квітень, 21:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Які ФОПи мають право на «карантинні» 8 тисяч – уряд оприлюднив перелік
Сьогодні, 00:37
 0
12 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Путіна прокоментували стягування російських військ до українського кордону
11 квітень, 23:22
 0
Веслувальники з Ковеля вибороли медалі на Кубку України
11 квітень, 22:25
 0
З вересня усі пенсії в Україні виплачуватимуть на картку: пояснення Мінсоцполітики
11 квітень, 21:18
 0
Медіа
відео
1/8