12 квітня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 12 квітня, у світі відзначають Міжнародний день польоту людини в космос та Всесвітній день авіації і космонавтики, а в Україні – День працівників ракетно-космічної галузі. Також сьогодні - Всесвітній день рок-н-ролу та Всесвітній день хом'яків.За релігійним календарем сьогодні, 12 квітня, віряни вшановують пам'ять Преподобного Іоанна Лествичника.День народження 12 квітня відзначає очільник центру захисту учасників АТО. Вітаємо його з цим святом, бажаємо міцного здоров’я, довголіття та безмежного натхнення.У понеділок, 12 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Софрон, Зосим, Пантелеймон, Захар, Сава. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!У цей день не час для з'ясування стосунків.Сьогодні усі справи краще відкладають, щоб присвятити час сім'ї.Не варто влаштовувати гучних гулянь, грати і дивитися телевізор.