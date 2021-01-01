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Нові умови відтермінування на квартири в ЖК «StyleUP»*

Нові умови відтермінування на квартири в ЖК «StyleUP»*
У ЖК «StyleUP», що на виїзді із Луцька в с. Липини, нові умови відтермінування. У будинках, які завершені на 95%, є можливість оформити розстрочку до кінця 2021 року.

Менеджери Будівельної компанії «Інвестор» радять звернути увагу на 1-кімнатну квартиру площею 42,82 м2. Оскільки у «StyleUP» - вільне планування помешкань, власники самі зможуть вибрати, чи облаштувати квартиру-студію, або ж - відділити кухню чи спальну зону.

Які умови розстрочки?

• виплати до кінця 2021 року;
• перший внесок - від 50%;
• ціна - 18 500 грн/м2.

«StyleUP» - це житло клубного типу, що має ряд особливостей, які є інноваційними на Волині:

• Вільне планування квартир.
• Великі відкриті балкони з холодною шафою.
• Шумопоглинаюча скляна огорожа вздовж дороги.

Серед інших переваг ЖК «StyleUP» - паркомісця для кожної квартири, гарний благоустрій території із зеленими зонами, автополивом газонів та дитячими майданчиками, а також - власна управляюча компанія, яка буде оперативно вирішувати всі комунальні питання.

Більше про ЖК «StyleUP» можна прочитати за посиланням.

А натиснувши сюди, можна переглянути 3D-модель житлового комплексу «StyleUP».

Щоб оглянути квартири та отримати ще більше інформації, звертайтесь у відділ продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
096 030 20 10
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

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