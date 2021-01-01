Нові умови відтермінування на квартири в ЖК «StyleUP»*





Менеджери 42,82 м2. Оскільки у «StyleUP» - вільне планування помешкань, власники самі зможуть вибрати, чи облаштувати квартиру-студію, або ж - відділити кухню чи спальну зону.



Які умови розстрочки?



• виплати до кінця 2021 року;

• перший внесок - від 50%;

• ціна - 18 500 грн/м2.



«StyleUP» - це житло клубного типу, що має ряд особливостей, які є інноваційними на Волині:



• Вільне планування квартир.

• Великі відкриті балкони з холодною шафою.

• Шумопоглинаюча скляна огорожа вздовж дороги.



Серед інших переваг ЖК «StyleUP» - паркомісця для кожної квартири, гарний благоустрій території із зеленими зонами, автополивом газонів та дитячими майданчиками, а також - власна управляюча компанія, яка буде оперативно вирішувати всі комунальні питання.



Більше про ЖК «StyleUP» можна прочитати за







Щоб оглянути квартири та отримати ще більше інформації, звертайтесь у відділ продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

096 030 20 10

м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)



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