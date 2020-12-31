У Ковелі влаштовують великодній конкурс: будуть грошові винагороди
Сьогодні, 02:32
У Ковелі з 30 квітня по 6 травня відбудеться фестиваль–конкурс «ПИСАНКО, ДИВУЙ!».
Він проводиться у номінації «Великоднє дерево – рукотворне чудо», – пише пресслужба Ковельської міськради.
До участі запрошуються заклади, установи, організації будь-якої форми власності.
На конкурс необхідно представити колективну роботу – «Великоднє дерево» (дерево, композицію, інсталяцію, що містять у своїй конструкції писанки та іншу атрибутику). Розміри: загальна висота– 180 см (висота дерева 120 см + 60 см підставка).
Роботи можна буде оглянути в центрі міста, на площі Героїв Майдану.
Премії:
І місце – 3000 гривень
ІІ місце – 2000 гривень
ІІІ місце – 1000 гривень
Заявки на участь надсилайте до 25 квітня на електронну адресу [email protected]
Деталі - ТУТ.
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Він проводиться у номінації «Великоднє дерево – рукотворне чудо», – пише пресслужба Ковельської міськради.
До участі запрошуються заклади, установи, організації будь-якої форми власності.
На конкурс необхідно представити колективну роботу – «Великоднє дерево» (дерево, композицію, інсталяцію, що містять у своїй конструкції писанки та іншу атрибутику). Розміри: загальна висота– 180 см (висота дерева 120 см + 60 см підставка).
Роботи можна буде оглянути в центрі міста, на площі Героїв Майдану.
Премії:
І місце – 3000 гривень
ІІ місце – 2000 гривень
ІІІ місце – 1000 гривень
Заявки на участь надсилайте до 25 квітня на електронну адресу [email protected]
Деталі - ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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