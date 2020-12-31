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У Ковелі влаштовують великодній конкурс: будуть грошові винагороди

У Ковелі влаштовують великодній конкурс: будуть грошові винагороди
У Ковелі з 30 квітня по 6 травня відбудеться фестиваль–конкурс «ПИСАНКО, ДИВУЙ!».

Він проводиться у номінації «Великоднє дерево – рукотворне чудо», – пише пресслужба Ковельської міськради.

До участі запрошуються заклади, установи, організації будь-якої форми власності.

На конкурс необхідно представити колективну роботу – «Великоднє дерево» (дерево, композицію, інсталяцію, що містять у своїй конструкції писанки та іншу атрибутику). Розміри: загальна висота– 180 см (висота дерева 120 см + 60 см підставка).

Роботи можна буде оглянути в центрі міста, на площі Героїв Майдану.

Премії:
І місце – 3000 гривень
ІІ місце – 2000 гривень
ІІІ місце – 1000 гривень
Заявки на участь надсилайте до 25 квітня на електронну адресу [email protected]

Деталі - ТУТ.

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Теги: Писанко дивуй, Ковель, конкурс
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