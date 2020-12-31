У Ковелі влаштовують великодній конкурс: будуть грошові винагороди





Він проводиться у номінації «Великоднє дерево – рукотворне чудо», – пише



До участі запрошуються заклади, установи, організації будь-якої форми власності.



На конкурс необхідно представити колективну роботу – «Великоднє дерево» (дерево, композицію, інсталяцію, що містять у своїй конструкції писанки та іншу атрибутику). Розміри: загальна висота– 180 см (висота дерева 120 см + 60 см підставка).



Роботи можна буде оглянути в центрі міста, на площі Героїв Майдану.



Премії:

І місце – 3000 гривень

ІІ місце – 2000 гривень

ІІІ місце – 1000 гривень

Заявки на участь надсилайте до 25 квітня на електронну адресу



Деталі -



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі з 30 квітня по 6 травня відбудеться фестиваль–конкурс «ПИСАНКО, ДИВУЙ!».Він проводиться у номінації «Великоднє дерево – рукотворне чудо», – пише пресслужба Ковельської міськради До участі запрошуються заклади, установи, організації будь-якої форми власності.На конкурс необхідно представити колективну роботу – «Великоднє дерево» (дерево, композицію, інсталяцію, що містять у своїй конструкції писанки та іншу атрибутику). Розміри: загальна висота– 180 см (висота дерева 120 см + 60 см підставка).Роботи можна буде оглянути в центрі міста, на площі Героїв Майдану.Премії:І місце – 3000 гривеньІІ місце – 2000 гривеньІІІ місце – 1000 гривеньЗаявки на участь надсилайте до 25 квітня на електронну адресу [email protected] Деталі - ТУТ

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