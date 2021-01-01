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Українська мова витісняє російську, вона стає політичним інструментом – професор

Українська мова витісняє російську, вона стає політичним інструментом – професор
В Україні українська мова витісняє російську. Дедалі більше політиків розуміють, що утвердження української – це практична річ і мова стає політичним інструментом.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав професор, доктор філологічних наук, мовознавець Богдан Анжюк. Він зазначає, що українська мова непогано виходить з мовної підпорядкованості.

"Українські політики дедалі більше розуміють, що утвердження української мови це не є питання сентиментів, це є практична річ. Вона їм корисна навіть в егоїстичних інтересах. Вийшли із сентиментальної парадигми, коли це було віршованими рядками: "Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває". Це перейшло в парадигму чисто політичних інструментів, і це добре для України. Тому що зараз ці два моменти працюють синергетично і здатні за історично короткий період вивести Україну на ту ситуацію, яка є в Чехії – чеська мова домінує безапеляційно", – сказав Ажнюк.

За його словами, якщо є політична воля, суспільні сили й національна солідарність – тоді екологія мови поліпшується.
"Якщо ми порівняємо Україну з Ірландією і Білоруссю це одна картина, а з Литвою і Чехією то це інша картина. Прага століття тому вся була німецькомовною, Вільнюс був польськомовним. Україна десь у середині цих параметрів перебуває", – додав мовознавець.

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Теги: Ажнюк, мова
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