Курс валют у Луцьку станом на 12 квітня
Сьогодні, 09:10
Курс долара у Луцьку станом на 12 квітня 2021 року такий: купівля – 27.80, а продаж – 27.88.
Євро при купівлі становить – 33.00, продажу – 33.10.
Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.36.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.20, продаж – 7.29.
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Євро при купівлі становить – 33.00, продажу – 33.10.
Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.36.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.20, продаж – 7.29.
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