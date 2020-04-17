Волинянин змайстрував інкубатор з холодильника

Микола Бойко колись з батьками жив у Ковельському районі. Згодом родина придбала невеличкий будиночок у Луцьку поблизу річки Стир.



Звиклі до сільської праці батьки зайнялися розведенням курей. Придбали спочатку фабричний інкубатор, а потім Микола побачив, як самому його можна зробити з… холодильника. Кажуть, він «висиджує» курчат краще за квочку, пише



Чоловік давно вже чув, що радянські холодильники ідеально підходять для інкубатора.



– Кум працює на базі, де звозять металобрухт з цілої області, то за символічну плату підігнав мені два «Донбаси», – каже Микола. – Я в Інтернеті сто разів переглядав відео, з чого починати роботу. Мама сміялася над цією затією, але вже багато років мої саморобні інкубатори дають стабільний заробіток.



Спочатку з холодильника потрібно вийняти середину з морозилкою включно.



– Важливо добре все вимити, – наголошує співрозмовник, – бо найчастіше саме бруд та мікроби є причиною загибелі вилуплених курчат. У дверцях вирізати віконечко, щоб було видно, чи лупляться пташенята. Дуже важливо підібрати хороший пристрій терморегуляції з датчиком, адже правильна температура – запорука життя курчат.



Микола зізнається, спочатку боявся робити велику закладку, бо не вірив, що у холодильнику таки хтось вилупиться. Звичайно, були помилки, але з часом чоловік удосконалював свій саморобний інкубатор – і тепер родина має їх аж три!



– Ми продаємо курчат на базарі. Цьогоріч плануємо брати по двадцять гривень за одне. Бачите, все дорожчає: і електроенергія, і корми. Раніше у фабричному інкубаторі закладали лишень 70 яєць, а я зробив на 600! Бувало, за сезон продавали тисячу курчаток. Коли вони вилуплюються, переносимо їх у спеціальне приміщення, розбите на окремі міні кімнатки. Там встановлено температурний режим, поїлки та годівнички для корму. Спочатку продавали курчат знайомим, тож дуже переживали, щоб не гинули. Звичайно, добре, як квочка висидить і доглядає за своїми дітками, а за інкубаторськими вже мусить пильнувати господиня. Хоча зараз багато жінок жаліються, що квочки кидають кубло, і пташенята завмирають у яйцях. Тому обирають інкубатор.



Микола не вельми охоче розповідає про свої бізнесові справи, а ще зазначає, що не пускає чужих людей на подвір’я, аби не принесли якусь інфекцію у куряче царство. Для тих же, хто захоче собі змайструвати подібний інкубатор, радить пошукати різні варіанти в Інтернеті. Там навіть спеціальне відео є, де люди в деталях розповідають, з чого почати, які матеріали потрібно підібрати, на що звернути увагу та як уникнути помилок.



Руслана ТАТАРИН

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. колись з батьками жив у Ковельському районі. Згодом родина придбала невеличкий будиночок у Луцьку поблизу річки Стир.Звиклі до сільської праці батьки зайнялися розведенням курей. Придбали спочатку фабричний інкубатор, а потім Микола побачив, як самому його можна зробити з… холодильника. Кажуть, він «висиджує» курчат краще за квочку, пише Вісник Чоловік давно вже чув, що радянські холодильники ідеально підходять для інкубатора.– Кум працює на базі, де звозять металобрухт з цілої області, то за символічну плату підігнав мені два «Донбаси», – каже Микола. – Я в Інтернеті сто разів переглядав відео, з чого починати роботу. Мама сміялася над цією затією, але вже багато років мої саморобні інкубатори дають стабільний заробіток.Спочатку з холодильника потрібно вийняти середину з морозилкою включно.– Важливо добре все вимити, – наголошує співрозмовник, – бо найчастіше саме бруд та мікроби є причиною загибелі вилуплених курчат. У дверцях вирізати віконечко, щоб було видно, чи лупляться пташенята. Дуже важливо підібрати хороший пристрій терморегуляції з датчиком, адже правильна температура – запорука життя курчат.Микола зізнається, спочатку боявся робити велику закладку, бо не вірив, що у холодильнику таки хтось вилупиться. Звичайно, були помилки, але з часом чоловік удосконалював свій саморобний інкубатор – і тепер родина має їх аж три!– Ми продаємо курчат на базарі. Цьогоріч плануємо брати по двадцять гривень за одне. Бачите, все дорожчає: і електроенергія, і корми. Раніше у фабричному інкубаторі закладали лишень 70 яєць, а я зробив на 600! Бувало, за сезон продавали тисячу курчаток. Коли вони вилуплюються, переносимо їх у спеціальне приміщення, розбите на окремі міні кімнатки. Там встановлено температурний режим, поїлки та годівнички для корму. Спочатку продавали курчат знайомим, тож дуже переживали, щоб не гинули. Звичайно, добре, як квочка висидить і доглядає за своїми дітками, а за інкубаторськими вже мусить пильнувати господиня. Хоча зараз багато жінок жаліються, що квочки кидають кубло, і пташенята завмирають у яйцях. Тому обирають інкубатор.Микола не вельми охоче розповідає про свої бізнесові справи, а ще зазначає, що не пускає чужих людей на подвір’я, аби не принесли якусь інфекцію у куряче царство. Для тих же, хто захоче собі змайструвати подібний інкубатор, радить пошукати різні варіанти в Інтернеті. Там навіть спеціальне відео є, де люди в деталях розповідають, з чого почати, які матеріали потрібно підібрати, на що звернути увагу та як уникнути помилок.Руслана ТАТАРИН

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