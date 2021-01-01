14 смертей і 247 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу

За останню добу на Волині зареєстрували 247 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 21, медпрацівників — 7). Одужало за добу – 64 особи, летальних випадків – 14.Про це інформує Волинський лабораторний центр.За весь час пандемії в області зареєстрували 51 315 підтверджених випадки COVID-19, з них 2629 у дітей та 3280 у медичних працівників. Одужало 42 931 особа, з них 2067 дітей та 2856 медичних працівників. 853 випадки хвороби завершилось летально, в тому числі померло 24 медики.Кількість активних хворих – 7531.За останню добу випадки захворювань гострою респіраторною хворобою COVID-19 зареєстровані серед учнів та вчителів Луцьк, Ковельського, Володимир-Волинського, Турійського, Любомльського та Любешівського районів (захворіли 10 учнів та 12 педагогів). Наразі продовжують хворіти 178 учнів та 247 працівників закладів освіти.За період епідемічного спостереження зареєстрували 55 677 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 249 повідомлень про підозру на COVID-19.Методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за весь час пандемії обстежено 199 910 осіб. За минулу добу обстежили 269 осіб, в тому числі приватними лабораторіями – 76.Від початку вакцинальної кампанії в області щепили 9583 оcоби, усі вони отримали 1 дозу вакцини. За 11 квітня 2021 року щеплено 10 осіб.