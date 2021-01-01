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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

14 смертей і 247 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу

14 смертей і 247 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
За останню добу на Волині зареєстрували 247 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 21, медпрацівників — 7). Одужало за добу – 64 особи, летальних випадків – 14.

Про це інформує Волинський лабораторний центр.

За весь час пандемії в області зареєстрували 51 315 підтверджених випадки COVID-19, з них 2629 у дітей та 3280 у медичних працівників. Одужало 42 931 особа, з них 2067 дітей та 2856 медичних працівників. 853 випадки хвороби завершилось летально, в тому числі померло 24 медики.

Кількість активних хворих – 7531.

За останню добу випадки захворювань гострою респіраторною хворобою COVID-19 зареєстровані серед учнів та вчителів Луцьк, Ковельського, Володимир-Волинського, Турійського, Любомльського та Любешівського районів (захворіли 10 учнів та 12 педагогів). Наразі продовжують хворіти 178 учнів та 247 працівників закладів освіти.

Розподіл випадків:

14 смертей і 247 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу

За період епідемічного спостереження зареєстрували 55 677 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 249 повідомлень про підозру на COVID-19.

Методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за весь час пандемії обстежено 199 910 осіб. За минулу добу обстежили 269 осіб, в тому числі приватними лабораторіями – 76.

Від початку вакцинальної кампанії в області щепили 9583 оcоби, усі вони отримали 1 дозу вакцини. За 11 квітня 2021 року щеплено 10 осіб.


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Теги: коронавірус, Волинь, ситуація
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