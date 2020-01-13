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Вбивство чоловіка у Рожищенській громаді: подробиці трагедії

Вбивство чоловіка у Рожищенській громаді: подробиці трагедії
На Волині поліцейські затримали чоловіка за підозрою у вбивстві.

Нагадаємо, що трагедія трапилася у суботу, 10 квітня, в одному із сіл Рожищенської громади, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Під час пиятики 37-річний житель Луцького району осколком пляшки зарізав 33-жителя села Кременець. Зловмисник з місця пригоди втік.

Провівши низку оперативно-пошукових заходів, поліцейські за кілька годин встановили місце перебування зловмисника. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слід зазначити, що чоловік раніше уже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення умисного вбивства.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство. Наразі вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під вартою.




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Теги: вбивство, чоловік, Волинь
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