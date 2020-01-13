Вбивство чоловіка у Рожищенській громаді: подробиці трагедії





Нагадаємо, що



Під час пиятики 37-річний житель Луцького району осколком пляшки зарізав 33-жителя села Кременець. Зловмисник з місця пригоди втік.



Провівши низку оперативно-пошукових заходів, поліцейські за кілька годин встановили місце перебування зловмисника. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слід зазначити, що чоловік раніше уже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення умисного вбивства.



Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство. Наразі вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під вартою.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині поліцейські затримали чоловіка за підозрою у вбивстві.Нагадаємо, що трагедія трапилася у суботу, 10 квітня, в одному із сіл Рожищенської громади , - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Під час пиятики 37-річний житель Луцького району осколком пляшки зарізав 33-жителя села Кременець. Зловмисник з місця пригоди втік.Провівши низку оперативно-пошукових заходів, поліцейські за кілька годин встановили місце перебування зловмисника. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слід зазначити, що чоловік раніше уже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення умисного вбивства.Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство. Наразі вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під вартою.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію