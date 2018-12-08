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Опублікували цікаві фото селища Колки періоду Першої світової війни

Опублікували цікаві фото селища Колки періоду Першої світової війни
У колекції Австрійського державного архіву пощастило відшукати цікаві фото з минувшини Волині. Усі кадри зроблені в населеному пункті Колки.

Авторами фото є солдати австро-угорської армії. Фото належать до періоду Першої світової війни. На кадрах можна побачити забудову населеного пункту, місцевих жителів та солдат. Особливу цікавість викликає міст через річку Стир, ймовірно, спеціально споруджений у роки війни, - пишуть Волинські новини.

До нашого часу дійшли описи Колок початку ХХ століття. В документі йдеться про те, що там у 1910-х роках було 660 дворів, мешкало 4316 жителів.

Чотири рази на рік у Колках гучно проходили ярмарки, куди приїздили купці та ремісники із сусідніх регіонів.

Із будівель в Колках в ті часи було два млини, лісопильний завод, а в центрі розташовувалося дев’ять крамниць. Окрім того, в ті часи в Колках також було приміщення пошти, телеграфу, земської поштової станції, акцизний уряд, суд, три лікарні, притулок, аптека, дві бібліотеки, горілчана крамниця, фотографічний салон.

Із початком Першої світової війни життя місцевих жителів було ускладнене, адже Колки опинилися на лінії фронту. Місцеве населення було тоді евакуйоване у східні губернії тогочасної Російської імперії. Натомість у будинках місцевих мешканців розташувалась адміністрація австро-угорської армії.

Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО

Опублікували цікаві фото селища Колки періоду Першої світової війни
Опублікували цікаві фото селища Колки періоду Першої світової війни
Опублікували цікаві фото селища Колки періоду Першої світової війни
Опублікували цікаві фото селища Колки періоду Першої світової війни
Опублікували цікаві фото селища Колки періоду Першої світової війни
Опублікували цікаві фото селища Колки періоду Першої світової війни
Опублікували цікаві фото селища Колки періоду Першої світової війни
Опублікували цікаві фото селища Колки періоду Першої світової війни
Опублікували цікаві фото селища Колки періоду Першої світової війни
Опублікували цікаві фото селища Колки періоду Першої світової війни
Опублікували цікаві фото селища Колки періоду Першої світової війни
Опублікували цікаві фото селища Колки періоду Першої світової війни

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Теги: фото, Колки, Волинь, історія
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