Із луцької галереї поцупили декілька картин





Про це у фейсбуці повідомив художник Артем Лук'янчук.



За словами митця, з галереї зникли 7 запакованих картин, які він лишав до відкриття виставки.



"Частина картин не дочекалась відкриття. Крадіжка могла статись в інтервалі від одного до півтора тижня", - зазначив Лук'янчук.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із Галереї мистецтв, що на вулиці Лесі Українки, 24а у Луцьку, поцупили декілька картин.Про це у фейсбуці повідомив художникЗа словами митця, з галереї зникли 7 запакованих картин, які він лишав до відкриття виставки."Частина картин не дочекалась відкриття. Крадіжка могла статись в інтервалі від одного до півтора тижня", - зазначив Лук'янчук.

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