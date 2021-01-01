вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Із луцької галереї поцупили декілька картин

Із луцької галереї поцупили декілька картин
Із Галереї мистецтв, що на вулиці Лесі Українки, 24а у Луцьку, поцупили декілька картин.

Про це у фейсбуці повідомив художник Артем Лук'янчук.

За словами митця, з галереї зникли 7 запакованих картин, які він лишав до відкриття виставки.

"Частина картин не дочекалась відкриття. Крадіжка могла статись в інтервалі від одного до півтора тижня", - зазначив Лук'янчук.

Із луцької галереї поцупили декілька картин
Із луцької галереї поцупили декілька картин
Із луцької галереї поцупили декілька картин
Із луцької галереї поцупили декілька картин
Із луцької галереї поцупили декілька картин
Із луцької галереї поцупили декілька картин
Із луцької галереї поцупили декілька картин
Із луцької галереї поцупили декілька картин



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, Галерея мистецтв, Луцьк, картини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
МОЗ оновило карантинний розподіл: кількість «жовтих» регіонів збільшилася до трьох
Сьогодні, 11:16
Із луцької галереї поцупили декілька картин
Сьогодні, 11:05
На Волині 17-річний хлопець на зупинці пограбував свого односельчанина
Сьогодні, 10:50
Опублікували цікаві фото селища Колки періоду Першої світової війни
Сьогодні, 10:38
Медик з Волині, який рятує людей у Борисполі, розповів про усі тонкощі роботи на «швидкій»
Сьогодні, 10:13
Схожі новини
У Луцьку вночі викрали Lexus У Луцьку вночі викрали Lexus
06 квітень, 13:12
На Волині затримали злодіїв-гастролерів з Одещини, які проникали в квартири. ФОТО На Волині затримали злодіїв-гастролерів з Одещини, які проникали в квартири. ФОТО
02 квітень, 12:10
У луцькій Галереї мистецтв – виставка волинської художниці Світлани Костукевич У луцькій Галереї мистецтв – виставка волинської художниці Світлани Костукевич
20 березень, 19:40
У Луцьку чоловік викрав на підприємстві інструментів на 35 тисяч гривень У Луцьку чоловік викрав на підприємстві інструментів на 35 тисяч гривень
17 березень, 09:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
МОЗ оновило карантинний розподіл: кількість «жовтих» регіонів збільшилася до трьох
Сьогодні, 11:16
 0
Із луцької галереї поцупили декілька картин
Сьогодні, 11:05
 0
На Волині 17-річний хлопець на зупинці пограбував свого односельчанина
Сьогодні, 10:50
 0
Опублікували цікаві фото селища Колки періоду Першої світової війни
Сьогодні, 10:38
 0
Медик з Волині, який рятує людей у Борисполі, розповів про усі тонкощі роботи на «швидкій»
Сьогодні, 10:13
 0
Медіа
відео
1/8