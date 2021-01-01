Із луцької галереї поцупили декілька картин
Сьогодні, 11:05
Із Галереї мистецтв, що на вулиці Лесі Українки, 24а у Луцьку, поцупили декілька картин.
Про це у фейсбуці повідомив художник Артем Лук'янчук.
За словами митця, з галереї зникли 7 запакованих картин, які він лишав до відкриття виставки.
"Частина картин не дочекалась відкриття. Крадіжка могла статись в інтервалі від одного до півтора тижня", - зазначив Лук'янчук.
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Про це у фейсбуці повідомив художник Артем Лук'янчук.
За словами митця, з галереї зникли 7 запакованих картин, які він лишав до відкриття виставки.
"Частина картин не дочекалась відкриття. Крадіжка могла статись в інтервалі від одного до півтора тижня", - зазначив Лук'янчук.
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