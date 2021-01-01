МОЗ оновило карантинний розподіл: кількість «жовтих» регіонів збільшилася до трьох





Про це свідчать дані МОЗ.



Наразі в "червоній" зоні знаходяться 12 регіонів: Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.



У "помаранчевій зоні" залишаються Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.



А от "жовтими" вже є Закарпатська, Івано-Франківська і Херсонська області. "Зелених" регіонів в Україні немає від початку адаптивного карантину.







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