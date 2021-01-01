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МОЗ оновило карантинний розподіл: кількість «жовтих» регіонів збільшилася до трьох

МОЗ оновило карантинний розподіл: кількість «жовтих» регіонів збільшилася до трьох
Міністерство охорони здоров'я оновило поділ на карантинні зони. Так, станом на 12 квітня, кількість "жовтих" регіонів збільшилася до трьох.

Про це свідчать дані МОЗ.

Наразі в "червоній" зоні знаходяться 12 регіонів: Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

У "помаранчевій зоні" залишаються Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.

А от "жовтими" вже є Закарпатська, Івано-Франківська і Херсонська області. "Зелених" регіонів в Україні немає від початку адаптивного карантину.

МОЗ оновило карантинний розподіл: кількість «жовтих» регіонів збільшилася до трьох


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Теги: МОЗ, карантин, зони, поділ
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