На Волині вогнеборці врятували жінку, яка втратила свідомість під час гасіння пожежі сухої трави





Інцидент трапився 10 квітня, - інформує ГУ ДСНС у Волинській області.



Так, рятувальники зробили зауваження жінці щодо цього факту та надали допомогу у гасінні пожежі. Коли вогонь вже погасили, громадянка знепритомніла та впала на землю.



Співробітники ДСНС надали їй першу домедичну допомогу і викликали карету швидкої допомоги, якою потерпілу доправили до лікарні.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рятувальники під час рейду у селі Краснилівка Бузаківського старостинського округу Камінь-Каширської міської ради допомогли жінці, яка втратила свідомість, спалювавши залишки сухої рослинності на приватній території.Інцидент трапився 10 квітня, - інформує ГУ ДСНС у Волинській області.Так, рятувальники зробили зауваження жінці щодо цього факту та надали допомогу у гасінні пожежі. Коли вогонь вже погасили, громадянка знепритомніла та впала на землю.Співробітники ДСНС надали їй першу домедичну допомогу і викликали карету швидкої допомоги, якою потерпілу доправили до лікарні.

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