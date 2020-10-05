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На Волині вогнеборці врятували жінку, яка втратила свідомість під час гасіння пожежі сухої трави

На Волині вогнеборці врятували жінку, яка втратила свідомість під час гасіння пожежі сухої трави
Рятувальники під час рейду у селі Краснилівка Бузаківського старостинського округу Камінь-Каширської міської ради допомогли жінці, яка втратила свідомість, спалювавши залишки сухої рослинності на приватній території.

Інцидент трапився 10 квітня, - інформує ГУ ДСНС у Волинській області.

Так, рятувальники зробили зауваження жінці щодо цього факту та надали допомогу у гасінні пожежі. Коли вогонь вже погасили, громадянка знепритомніла та впала на землю.

Співробітники ДСНС надали їй першу домедичну допомогу і викликали карету швидкої допомоги, якою потерпілу доправили до лікарні.



На Волині вогнеборці врятували жінку, яка втратила свідомість під час гасіння пожежі сухої трави
На Волині вогнеборці врятували жінку, яка втратила свідомість під час гасіння пожежі сухої трави
На Волині вогнеборці врятували жінку, яка втратила свідомість під час гасіння пожежі сухої трави
На Волині вогнеборці врятували жінку, яка втратила свідомість під час гасіння пожежі сухої трави

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Теги: порятунок, жінка, суха трава, втрата свідомості
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