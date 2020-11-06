Як луцькі школярі готуються до міського турніру зі стрільби з лука. ВІДЕО

Майя Москвич навчає школярів стрільби з лука. Такі навчання відбуваються в рамках підготовки до турніру зі стрільби з лука серед учнів шкіл обласного центру, який відбудеться 23 травня.



Про це розповіла Ганна Білоус.



Навчання триває дві години. Зі слів комунікаційниці, зараз відбувається відбірковий етап, коли серед дітей обирають двох-трьох найкращих лучників. Далі школярі відвідуватимуть шість безкоштовних тренінгів, після чого покажуть свої вміння на основних змаганнях.



Основна мета тренінгів – залучити дітей до заняття спортом, зазначила засновниця стрілецького клубу "Луцькі соколи" Майя Москвич. Каже: охочих є багато, проте спроможність клубу невелика.



"На одного учасника потрібен один комплект обладнання. У нас є десять луків, які ми закупили за рахунок конкурсу "Бюджет участі", із них є троє дитячих і решта для дорослих", – додала керівниця клубу.



На одне із таких занять прийшло 14 школярів, розповіла вчителька 22 ліцею Алла Щур. Говорить: обирали серед тих дітей, які самі погодилися.



Загалом на заняттях у клубі віковий діапазон від дев'яти до 60 років, розповів один із тренерів зі стрільби з лука Євген Макар. Із його слів, серед 60 людей один може показувати результати. Додає: хоч попит великий на заняття, фінансування невелике. "Лучний спорт дороговартісний, бо суперовий лук коштує до 100 тисяч гривень", – каже тренер.



У тренінгу зі стрільби з лука можуть взяти участь учні шкіл Луцької територіальної громади.







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