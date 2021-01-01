Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 13 квітня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 13 квітня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1 ПЛ-0.4 Л-1, Л-2
ЩТП-206 09:00-17:00 с. Діхтів: вул.Берегова 1, Шахтарська 1-9, 2-8, Шахтарська 10-32, 11-35,
2 ПЛ-0.4 Л-1
ТП-54 09:00-17:00 м. Володимир-Волинський: ТзОВ ПВКФ "Провізор" аптека № 29" Провізор" ФОП Петрик Любов Остапівна Магазин " Арго " Свято-Миколаївська громада УПЦ Миколаївська церква2 ТзОВ "Володимир-Волинський хлібозавод" кіоск № 14 в. Ковель,ФОП Гнатюк Ірина Іванівна Магазин "Жу-жу",ФОП Федчун Наталія Романівна кіоск "Юніленд" ФОП Станько Олена Володимирівна Магазин "Карат" ФОП Плющ Наталія Миколаївна Аптека, ФОП Войтинська Світлана Іванівна Магазин – бар, ТзОВ "Новинка"Ательє КП"Полігон"вуличне освітлення м. Володимир-Волинський: вул.Ковельська 24-36,44, Крилова 3-15,4-16. Кунцевича 3-19,2-12, Миколаївська 15-23,18,22, Шухевича 6,8,5,
3 ПЛ-0.4 Л-1
ЩТП-297 09:00-17:00 с. Островок: Зелена 15-33, 22-34,
4 ПЛ-0.4 Л-2
ЩТП-297 09:00-17:00 с. Островок: Зелена 35-57,40-46,
5 ПЛ-0.4 Л-1
ЩТП-210
09:00-17:00 с. Руснів: Набережна 22-54
6 КТП-102
Набережна 22-54
09:00-17:00 с. Житані: ПАТ"Волиньгаз" Філія Володимир-Волинське УГГ СКЗ с. Житані: Набережна,Річна
7 ПЛ 10 кВ 02-01 09:00-17:00 с. Стенжаричі, с. Микитичі, с. Новини, с. Ішів, с. Коритниця, с. Пархоменкове, с. Граєвка, с.Залужжя, Стенжаричі (с. Самотишшя) с. Стенжаричі, с. Микитичі, с. Новини, с. Ішів, с. Коритниця, с. Пархоменкове, с. Граєвка, с.Залужжя, Стенжаричі (с. Самотишшя), с. Кладнів, м. Устилуг: Садова 1-13,2-8, Володимирська, Зелена 17-45,14-44. Шкільна, 35,37, Зелена 1-15,2,4, Садова 17-55,14-42,
8 ПЛ 10 кВ 02-02 09:00-17:00 м. Устилуг: магазин Максим, Устилузька міська рада, Ягодинська митниця Міндоходів, Державна екологічна інспекція у Волинській області, КНС, кафе Луга, Ресторан "Зустріч" Магазин Експрес, РГ Святих Йоакима та Анни РКЦ ФОП Кублій Анатолій Іванович ПАТ"Укртелеком" Волинська філія УКРПОШТА Філія ДВТП "Волиньфармпостач" ЦРА № 11 ФОП Книш Андрій Михайлович, ДП "Вол.-Волинське лісомисливське господарство"
Свято-Вознесенська парафія УПЦ КП, Устилузька міська лікарня, Вол.-Вол. районна державна лікарня ветмедицини, Науково-дослідне СФГ Колача Є.Й., ФОП Байда Світлана Анатоліївна, Школа, м. Устилуг:
вул..Володимрська, ..Гуденка, Дружби, Липова, Незалежності, Квіткова, Шкільна, Б. Хмельницького, І. Франка, Привокзальна, Миру, Стравинського, О.Хохол, Л.Українки, Гагаріна, Матросова, Пархоменка, Левінцова, Чумовицького, Набережна, Левченка
9 ПЛ 10 кВ 02-03
09:00-17:00 м. Устилуг: ПІІ "ЛУКОЙЛ-Україна", ТзОВ "П'ятидні" Бригада, с. Хотячів: Відділ освіти Вол- Вол. Райдержадміністрації Школа
Хотячівська сільська рада, Контора Комунальне господарство Хотячівської СР Водогін с. Хотячів: Свято-Євстафіївська грамада УПЦ, с. Русів: ТзОВ "П'ятидні", ФОП Шарікова Віра Миколаївна ТОВ "УКРЖИВПРОД" с. Хотячів, с. Русів, м. Устилуг: Пархоменка, Олени Хохол 31-41,32-42,
Горохівський район
1. 9:00 – 17:00 ФГ "Галичани-АГРО"
с. Галичани:
вул. Прибережна, вул. Шкільна 34а,
вул. Зелена 6
2. ПЛ-0.4 кВ від КТП-511 9:00 – 17:00 с. Старики:
вул. Садова, вул. Набережна
Іваничівський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-151 9:30-16:30 с.Кропивщина провулок 1,провулок 2 буд.1-16
2. ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-196 9:30-16:30 с.Волиця Колона вул.Молодіжна 1-33
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-306 09:00 - 15:00 с. Качин, вул. Центральна.
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 ЩТП-254 13:00 - 17:00 с. Качин, вул. Глинька.
3. КТП-195 09:00 - 17:00 Молитовний будинок с. Тоболи, вул. Довга, вул. Тулуга (частково), вул. Лісова (частково).
4. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-58 09:00- 17:00 с. Кримне, вул. Діброва, вул. Воюта (частково).
5. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-241 10:00 - 14:00 с. Карасин, вул. Шевченка, вул. Незалежності (частково).
6. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ЩТП-400 10:00- 14:00 с. Раків Ліс, вул. Озерська, вул. Ветеранів (частково).
7. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-4 09:00 - 17:00 м. Камінь-Каширський, вул. Воля (частково), пров. Воля, вул.Суворова.
Ківерцівський район
1 ПЛ0,4 кВ від КТП-512 8:30-17:00 смт.Цумань
вул.Грушевського - частково,
2 ПЛ0,4 кВ від КТП-317 8:30-17:00 с. Дерно
вул. Першотравнева - частково
вул. Ставківська,
3 ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-17:00 м.Ківерці
вул.Холмська - частково
4 ПЛ 10 кВ Л84-01 8:30-17:00 ДП "Мисливське господарство `Звірівське`
5 ПЛ 10 кВ Л15-06 8:30-17:00 с. Домашів – школа, дитсадок, медпункт, церква
СГПП "Дружба" - бригада с. Домашів – повністю
6 ПЛ 10 кВ Л11-11 9:00-12:00 ФОП Терещук - магазин
ФОП Коваленко А.І. - магазин м. Ківерці - частково
7 КТП-359 10:00-16:00 с. Прилуцьке
вул.Садова,
вул.Ст.Бойка,
Ковельський район
1.
ПЛ-0,4кВ від КТП №141
9:00-17:00
Поворська сільська рада
Повурське споживче товариство
Ковельське МТМО с.Гулівка, вул..Незалежності
2.
9:00-17:00
Білашівська сільська рада
Фермерське господарство"Аюлен"
Ковельське МТМО с.Грушівка, вул..Поліська
с.Засмики
с.Білашів
3.
ПЛ-10кВ Л. 39-05 (від ЛР528-до ТП-382)
(КТП-382)
9:00-17:00 Поворська сільська рада
Ковельське МТМО
с.Світле,вул..Журавлина; вул..Центральна
4. 9:00-17:00
Сільськогосподарське ТзОВ "Ратнівський аграрій"
Ковельське МТМО, Дубівська сільська рада
Сільськогосподарське ТзОВ "Облапське"
Свято-Успенська релігійна громада УПЦКП
с.Красноволя, ФОП Шуклін Ю.А
ФОП Миронюк В.Ю,ФО Ніколюк І.В
Свято - Успенська ГромадаУкр. Православн.Церкви,Публічне акціонерне товариство "Укртелеком",Волинська філія с.Городище
с.Красноволя
м.Ковель
с.Гредьки
5. 9:00-17:00
Управління освіти виконавчого комітету
Ковельської міської ради
Релігійна громада(релігійне об`єднання)на честь
Святого Князя Олега Брянського Української
Правосавної Церкви,Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «Волиньгаз»
ДП "Державний центр сертифікації і експертизи
Сільськогосподарської продукції"
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради, ФОП Моцер В.І,Ковельське МТМО
ФОП Семерей С.Л м.Ковель, вул..Павлова, вул..Вітовського, вул..Толстого, вул..Міцкевича, вул..Бандери, вул..Шопена
6.
ПЛ-0,4кВ від КТП №481
9:00-17:00 ФО Омелянюк П.М,ФОП Савін В.В
ФОП Лаврись П.П, ФОП Лічковський І.І
ФОП Бутинський А.О.Релігійна громада євангельських –християн Баптистів
ТзОВ Підприємство роздрібної торгівлі №22
Обслуговуючий кооператив "Брестський -
Пасаж",ФОП Бордеану Л.П,ФОП Кіндер М.І
ФОП Майданський І.О,ФО Поліщук О.І
ТзОВ кафе "Картопляна",ФО Прокопчук А.П
ФОП Тагієв О.К,ФОП Поліщук П.В
ФОП Ковальчук Г.В,Управління освіти виконавчого комітету,Ковельської міської ради
Ковельське РЖКП №2,ТзОВ "Хліб"
Товариство з додатковою відповідальністю "Сортнасіннєовоч",Приватне акціонерне товариство "Київстар",ФОП Шевчук З.В
ФОП Нагорник С.Р,ФОП Царик М.Г
ФОП Ігнатьєв О.О,Ф.о.Бізякіна Л.М
ФОП Хлуд В.Л,ФОП Федчишина Р.А
Мале приватне підприємство "Нептун"
ФОП Йовик О.О,ФОП Ляльков В.П
ФОП Байчук А.В,ФОП Кавас С.С
ФОП Крук Г.І,ФОП Люшко О.В,ФОП Йондак Т.І
ФОП Місюра О.В, ФО Хуршудян С.Г
ФОП Лисенко Н.І,ФОП Дудар Л.П
ФОП Федорук Т.В,ФОП Данилюк В.Д
Споживче товариство "Ковельський ринок"
ФОП Бірук Г.Я,ФО Швець І.М, ТзОВ "Сальве", м.Ковель, вул..Курбаса, вул.Брестська, вул..Левицького, вул..Незалежності, вул
7.
ПЛ-10кВ від КТП№405
9:00-17:00 ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат»
Ковельське МТМО
ФОП Герасимчук С.В м.Ковель, вул..О.Пчілки
8.
9:00-17:00
ФОП Силюк Р.С,РЖКП №1
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради, ФОП Гордун О.М,УКБ та ЖКГ Виконавчого комітету Ковельської міської ради,ТзОВ К.П «ВЕРЕС» м.Ковель
Локачинський район
1. КТП-235 для ремонту щита ТП і силового тр-ра 09:00 – 14:00 с.Павловичі вул.Зелена і прилеглі
2. КТП-61 для ремонту щита ТП і силового тр-ра 13:00 – 17:00 с.Павловичі вул.Гуменюка і прилеглі
3. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-132 для ремонтних робіт 09:00 – 17:00 с.Зубильне вул.Центральна, вул.Ветеранів і прилеглі
4. ПЛ-0,4кВ Л-1 від ЩТП-29 для чистки траси ПЛ 09:00 – 17:00 с.Ст.Загорів вул.Локачинська, вул.Зелена і прилеглі
місто Луцьк
1. 10:00-16:00
ТзОВ «Паркленд», АТЗТ «Свемон-Волинь» вв№1
Магазин»ВІР», пекарня «Софам»
Бар «Явір», ремпобуттехніка вв№1
Служба автомобільх доріг, гараж вул Рівненська, 54
ТзОВ «ІВі», охорона
2.
Заведення кабельних ліній
8:00-17:00
Швийне обеднання «Волинь»
Перукарня «Красуня»
вул.Ковельська 43-47
Луцький район
1 КТП-210 с.Коршів 09:30-17:00 СГПП "Рать"(Млин с. Коршів), СГПП "Злагода"(Корівник).
2 ПЛ-0,4 Л-7 від КТП-191 09:30 – 17:00 ФОП Гарбарук О.О. – магазин
Теремнівське СТ – магазин
ФОП Курбанова В.В. – магазин
ОК «Оселя на Центральній» - гуртожиток
ФОП Волинець Ю.О. - мед.центр
ФОП Даниленко О.О. – готель
ФОП Михальчук О.Ф. – буд.майданчик
Церква с. Липини
Артсвердловина с. Липини
ФОП Гнездецький В.В. - цех с. Липини, вул. Шевченка, Центральна, Ветеранів
3 КТП-497 с.Коршів 10:00-17:00 СГПП "Рать"(Зернотік), ФОГ Кльоц Віра Василівна(Зерносклад).
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-10 Л-85-03 8:00-18:00 Магазин с.Ладинь,Клуб с.Ладинь,Нова школа с.Мосир,Клуб с.Мосир,Ст.шк.с.Мосир,Магазин с.Мосир,Церква,Бригада с.Мосир,Цех с.Мосир,КЗС с.Ладинь,Магазин с.Вижгів,Клуб с.Вижгів,Школа с.Ладинь,Школа с.Чмикос
Магазин , с.Чмикос с Чмикос , Вижгів, Пустинка, Ладинь, Мосир
2. КТП-344 8:00-18:00 Церква с.Світязь. ФОП Бучман Марія Петрівна
Вол.обласне мисл-рибальське вир.п-во
База відпочинку СБУ, Товариство з обмеж.відповід.фірма "Феміда-Інтер"
Аварійно-рятувальний загін спец.призн.терупр.УМВС, Тов.з обмеженою відповідальністю"Гербор-холдінг", Д.П."Шацьке учбово-досвідне лісове господарство"
ФОП Заяць Жанна Петрівна с Світязь
КТП-345 8:00-18:00 Фермерське господарство "Світязький хутір"
Денисовець Сергій Йосипович
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"МТС УКРАЇНА" с Світязь
КТП-258 8:00-18:00 ПАТ"Укртелеком" Волинська філія
Сільська Рада с.Світязь,Магазин вул.Незалежності 295,Лісництво Світязь, Пілорама, Табір "Чайка" Обком профспілки медпрацівників, Табір "Чайка" Обком профспілки медпрацівників
Кінотеатр "Маяк",МП"Октан", Бібліотека с. Світязь, с Світязь
3 КТП-128 з ПЛ-10 Л-58-02 від ПС-110 Любомль до ЛР-136 8:00-18:00 Фермерське господарство"Козацький двір"
Школа с.Скиби,Магазин с.Скиби
Клуб с.Скиби,Ферма с.Скиби, ФОП Богуш О.І. с Скиби
Любешівський район
1 КТП-203 10:00-17:00 Сортодільниця ФОП Мандзик с. Деревок вул. Молодіжна, Ювілейна
2 КТП-227 10:00-17:00 Магазини, дитячий садок с. Деревок с. Деревок вул. Квітнева.
Маневицький район
1 ПЛ-10 кВ, Л-78-04 від ЛР-30 10:00-17:00 КТП-42, с. Замостя - Карасинська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Районний відділ освіти (школа), Молитовний будинок, Приватне акціонерне товариство "Киїстар", Маневицький РЦПМСД (ФАП), Маневицька центральна районна лікарня. КТП-43, с. Карасин - Сільська рада (будинок дозвілля), ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня).
КТП-44, с. Лишнівка - ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), ФО Бабійчук Тетяна Федорівна (торгівельний кіоск), Лишнівська сільська рада (клуб, кафе), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Маневицький РЦПМСД (ФАП). КТП-45, с. Лишнівка - ДП "Городоцьке лісове господарство" (лісництво), Церква, Молитовний будинок, Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта".
КТП-236, с. Карасин - Районний відділ освіти (школа), Церква, Карасинська сільська рада (клуб, адмінприміщення), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), ФОП Шишик Андрій Михайлович (магазин), Молитовний будинок, ДП "Маневицьке лісове господарство" (нове лісництво), Філія Маневицьке дорожньо-експлутаційне управління (дільниця), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-237 - ФОП Гарміда Л.Є. (млин), ФОП Шишик Андрій Михайлович, Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА".
КТП-385, с. Лишнівка - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).
КТП-394 - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).
КТП-410 - ТзОВ "УкрТАУЕР", Районний відділ освіти (школа). ЩТП-475, Карасин - ТзОВ "УкрТАУЕР". КТП-32, с. Серхів - ФОП Вацик В.В. (магазин). КТП-33 - Серхівська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), ФОП Гузар Юрій Іванович (цех), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-430 - ФОП Кузьмич Володимир Іванович (цех), ФОП Гузар Людмила Петрівна (магазин), Районний відділ освіти (школа).
КТП-231 - Державне підприємство "Волиньторф" (сиров.база).
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-67 9:00-17:00 м.Нововолинськ магазин Вікторія вул.Кн. Ольги 35 м.Нововолинськ вул.Княгині Ольги 9-31,32-54
Ратнівський район
1. КТП-379 11:00 - 14:00
Дитячий садок с. Залухово
2. ПЛ-10 кВ Л.66-01 від оп.18 КТП-411,392 09:00 -17:00 Магазин Околиця, мобільний зв'язок Київстар(вишка територія РЕМ) смт Ратне
3. КТП-254
10:00 - 16:00
с. Конище
4. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-269 09:30 -16:30 Дитячий Садок, Школа с.Конище
5. ПЛ-10 кВ Л.75-03 10:00 - 17:00 Школа, Дитячий Садок, Магазин «У Корика» «Тайнет» , Лісництво. с.Броди
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4кВ КТП-36020 9:00-17:00 с.Кременець, вул.Польова,1-12, Молодіжна, Рожищенська(непарні)
2
ПЛ-0,4кВ ТП-36211
9:00-17:00 с.Береськ, дитячий садок,церква ,
поштове відділення с.Береськ, вул.Миру, Молодіжна Л.Українки Жовтнева, Радянська
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36221 9:00-17:00 с. Уляники, вул. Сибірська,
4
КТП-36250
9:00-17:00
с. Рудня, вул. Сонячна, Садова
5
ПЛ-0,4кВ ТП-468
9:00-17:00 м.Рожище, вул.Світанкова,
6
ПЛ-10кВ Л71-01
9:00-17:00 с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю)
7 ПЛ-0,4кВ ТП-36233 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Сухарєва
.Набережна.
8
ПЛ-0,4кВ ТП-36040
9:00-17:00 с.Переспа, млин,ветдільниця
ФОП Хомич Р.М. картоплесховище Шваліковський О.М. виробнича база с.Переспа, вул.Радянська,
Червоноармійська, буд. 2-24, 1-9 Гайова, Квітнева,
9
КТП-36041
9:00-17:00 с.Переспа, ФОП Орлюк І.А.торговий павільйон
ФОП Ішмурат Т.М. ковбасний цех ФОП Оганесян Ю.Л. магазин-бар, ФОП Бастрон С.І. магазин
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщення
ФОП Савенко В.В. торовий павільйон
ФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська, Спортивна
Старовижівський район
1. 10:00 - 17:00.
Школа,ФАП, магазин.
с. Мокре вул: Незалежності, Тараси.
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-154 10:00-16:30 ФОП Заколодежна – магазин, СВК «Батьківщина»- контора, Купичівська с/р- дит.садок, клуб, ФАП, церква с.Чорніїв вул.Молодіжна, Незалежності, Польова, пров.Дружби
2 ПЛ-10кВ Л-25-03
КТП-327
КТП-258
ЩТП-247
КТП-192
КТП-246 10:00-16:30 ПрАТ «Волиньобленерго» - Луківська дільниця філії, ФОП Подсадна Г.В.- магазин, ПТУ-22- НВК Кумар, ТзОВ «Мацеїв» - забійний цех с.м.т.Луків вул.Грушевського, Миру, Шевченка, Лисинка, Спокійна, О.Пчілки, Галана, Гагаріна, Л.Українки, Миколайчука,Польова, пр..Західний,
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-19 Л-2 10:00-16:30 ФОП Вакулюк І.С.- торговий кіоск с.Обеніжи вул.Крисюка
4 ПЛ-0,4кВ
КТП-321Л-1 10:00-13:30 КСС, ТзОВ «ВВ АГРО»- ворохосушарка с.Дуліби вул.Центральна
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1 ПЛ-0.4 Л-1, Л-2
ЩТП-206 09:00-17:00 с. Діхтів: вул.Берегова 1, Шахтарська 1-9, 2-8, Шахтарська 10-32, 11-35,
2 ПЛ-0.4 Л-1
ТП-54 09:00-17:00 м. Володимир-Волинський: ТзОВ ПВКФ "Провізор" аптека № 29" Провізор" ФОП Петрик Любов Остапівна Магазин " Арго " Свято-Миколаївська громада УПЦ Миколаївська церква2 ТзОВ "Володимир-Волинський хлібозавод" кіоск № 14 в. Ковель,ФОП Гнатюк Ірина Іванівна Магазин "Жу-жу",ФОП Федчун Наталія Романівна кіоск "Юніленд" ФОП Станько Олена Володимирівна Магазин "Карат" ФОП Плющ Наталія Миколаївна Аптека, ФОП Войтинська Світлана Іванівна Магазин – бар, ТзОВ "Новинка"Ательє КП"Полігон"вуличне освітлення м. Володимир-Волинський: вул.Ковельська 24-36,44, Крилова 3-15,4-16. Кунцевича 3-19,2-12, Миколаївська 15-23,18,22, Шухевича 6,8,5,
3 ПЛ-0.4 Л-1
ЩТП-297 09:00-17:00 с. Островок: Зелена 15-33, 22-34,
4 ПЛ-0.4 Л-2
ЩТП-297 09:00-17:00 с. Островок: Зелена 35-57,40-46,
5 ПЛ-0.4 Л-1
ЩТП-210
09:00-17:00 с. Руснів: Набережна 22-54
6 КТП-102
Набережна 22-54
09:00-17:00 с. Житані: ПАТ"Волиньгаз" Філія Володимир-Волинське УГГ СКЗ с. Житані: Набережна,Річна
7 ПЛ 10 кВ 02-01 09:00-17:00 с. Стенжаричі, с. Микитичі, с. Новини, с. Ішів, с. Коритниця, с. Пархоменкове, с. Граєвка, с.Залужжя, Стенжаричі (с. Самотишшя) с. Стенжаричі, с. Микитичі, с. Новини, с. Ішів, с. Коритниця, с. Пархоменкове, с. Граєвка, с.Залужжя, Стенжаричі (с. Самотишшя), с. Кладнів, м. Устилуг: Садова 1-13,2-8, Володимирська, Зелена 17-45,14-44. Шкільна, 35,37, Зелена 1-15,2,4, Садова 17-55,14-42,
8 ПЛ 10 кВ 02-02 09:00-17:00 м. Устилуг: магазин Максим, Устилузька міська рада, Ягодинська митниця Міндоходів, Державна екологічна інспекція у Волинській області, КНС, кафе Луга, Ресторан "Зустріч" Магазин Експрес, РГ Святих Йоакима та Анни РКЦ ФОП Кублій Анатолій Іванович ПАТ"Укртелеком" Волинська філія УКРПОШТА Філія ДВТП "Волиньфармпостач" ЦРА № 11 ФОП Книш Андрій Михайлович, ДП "Вол.-Волинське лісомисливське господарство"
Свято-Вознесенська парафія УПЦ КП, Устилузька міська лікарня, Вол.-Вол. районна державна лікарня ветмедицини, Науково-дослідне СФГ Колача Є.Й., ФОП Байда Світлана Анатоліївна, Школа, м. Устилуг:
вул..Володимрська, ..Гуденка, Дружби, Липова, Незалежності, Квіткова, Шкільна, Б. Хмельницького, І. Франка, Привокзальна, Миру, Стравинського, О.Хохол, Л.Українки, Гагаріна, Матросова, Пархоменка, Левінцова, Чумовицького, Набережна, Левченка
9 ПЛ 10 кВ 02-03
09:00-17:00 м. Устилуг: ПІІ "ЛУКОЙЛ-Україна", ТзОВ "П'ятидні" Бригада, с. Хотячів: Відділ освіти Вол- Вол. Райдержадміністрації Школа
Хотячівська сільська рада, Контора Комунальне господарство Хотячівської СР Водогін с. Хотячів: Свято-Євстафіївська грамада УПЦ, с. Русів: ТзОВ "П'ятидні", ФОП Шарікова Віра Миколаївна ТОВ "УКРЖИВПРОД" с. Хотячів, с. Русів, м. Устилуг: Пархоменка, Олени Хохол 31-41,32-42,
Горохівський район
1. 9:00 – 17:00 ФГ "Галичани-АГРО"
с. Галичани:
вул. Прибережна, вул. Шкільна 34а,
вул. Зелена 6
2. ПЛ-0.4 кВ від КТП-511 9:00 – 17:00 с. Старики:
вул. Садова, вул. Набережна
Іваничівський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-151 9:30-16:30 с.Кропивщина провулок 1,провулок 2 буд.1-16
2. ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-196 9:30-16:30 с.Волиця Колона вул.Молодіжна 1-33
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-306 09:00 - 15:00 с. Качин, вул. Центральна.
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 ЩТП-254 13:00 - 17:00 с. Качин, вул. Глинька.
3. КТП-195 09:00 - 17:00 Молитовний будинок с. Тоболи, вул. Довга, вул. Тулуга (частково), вул. Лісова (частково).
4. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-58 09:00- 17:00 с. Кримне, вул. Діброва, вул. Воюта (частково).
5. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-241 10:00 - 14:00 с. Карасин, вул. Шевченка, вул. Незалежності (частково).
6. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ЩТП-400 10:00- 14:00 с. Раків Ліс, вул. Озерська, вул. Ветеранів (частково).
7. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-4 09:00 - 17:00 м. Камінь-Каширський, вул. Воля (частково), пров. Воля, вул.Суворова.
Ківерцівський район
1 ПЛ0,4 кВ від КТП-512 8:30-17:00 смт.Цумань
вул.Грушевського - частково,
2 ПЛ0,4 кВ від КТП-317 8:30-17:00 с. Дерно
вул. Першотравнева - частково
вул. Ставківська,
3 ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-17:00 м.Ківерці
вул.Холмська - частково
4 ПЛ 10 кВ Л84-01 8:30-17:00 ДП "Мисливське господарство `Звірівське`
5 ПЛ 10 кВ Л15-06 8:30-17:00 с. Домашів – школа, дитсадок, медпункт, церква
СГПП "Дружба" - бригада с. Домашів – повністю
6 ПЛ 10 кВ Л11-11 9:00-12:00 ФОП Терещук - магазин
ФОП Коваленко А.І. - магазин м. Ківерці - частково
7 КТП-359 10:00-16:00 с. Прилуцьке
вул.Садова,
вул.Ст.Бойка,
Ковельський район
1.
ПЛ-0,4кВ від КТП №141
9:00-17:00
Поворська сільська рада
Повурське споживче товариство
Ковельське МТМО с.Гулівка, вул..Незалежності
2.
9:00-17:00
Білашівська сільська рада
Фермерське господарство"Аюлен"
Ковельське МТМО с.Грушівка, вул..Поліська
с.Засмики
с.Білашів
3.
ПЛ-10кВ Л. 39-05 (від ЛР528-до ТП-382)
(КТП-382)
9:00-17:00 Поворська сільська рада
Ковельське МТМО
с.Світле,вул..Журавлина; вул..Центральна
4. 9:00-17:00
Сільськогосподарське ТзОВ "Ратнівський аграрій"
Ковельське МТМО, Дубівська сільська рада
Сільськогосподарське ТзОВ "Облапське"
Свято-Успенська релігійна громада УПЦКП
с.Красноволя, ФОП Шуклін Ю.А
ФОП Миронюк В.Ю,ФО Ніколюк І.В
Свято - Успенська ГромадаУкр. Православн.Церкви,Публічне акціонерне товариство "Укртелеком",Волинська філія с.Городище
с.Красноволя
м.Ковель
с.Гредьки
5. 9:00-17:00
Управління освіти виконавчого комітету
Ковельської міської ради
Релігійна громада(релігійне об`єднання)на честь
Святого Князя Олега Брянського Української
Правосавної Церкви,Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «Волиньгаз»
ДП "Державний центр сертифікації і експертизи
Сільськогосподарської продукції"
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради, ФОП Моцер В.І,Ковельське МТМО
ФОП Семерей С.Л м.Ковель, вул..Павлова, вул..Вітовського, вул..Толстого, вул..Міцкевича, вул..Бандери, вул..Шопена
6.
ПЛ-0,4кВ від КТП №481
9:00-17:00 ФО Омелянюк П.М,ФОП Савін В.В
ФОП Лаврись П.П, ФОП Лічковський І.І
ФОП Бутинський А.О.Релігійна громада євангельських –християн Баптистів
ТзОВ Підприємство роздрібної торгівлі №22
Обслуговуючий кооператив "Брестський -
Пасаж",ФОП Бордеану Л.П,ФОП Кіндер М.І
ФОП Майданський І.О,ФО Поліщук О.І
ТзОВ кафе "Картопляна",ФО Прокопчук А.П
ФОП Тагієв О.К,ФОП Поліщук П.В
ФОП Ковальчук Г.В,Управління освіти виконавчого комітету,Ковельської міської ради
Ковельське РЖКП №2,ТзОВ "Хліб"
Товариство з додатковою відповідальністю "Сортнасіннєовоч",Приватне акціонерне товариство "Київстар",ФОП Шевчук З.В
ФОП Нагорник С.Р,ФОП Царик М.Г
ФОП Ігнатьєв О.О,Ф.о.Бізякіна Л.М
ФОП Хлуд В.Л,ФОП Федчишина Р.А
Мале приватне підприємство "Нептун"
ФОП Йовик О.О,ФОП Ляльков В.П
ФОП Байчук А.В,ФОП Кавас С.С
ФОП Крук Г.І,ФОП Люшко О.В,ФОП Йондак Т.І
ФОП Місюра О.В, ФО Хуршудян С.Г
ФОП Лисенко Н.І,ФОП Дудар Л.П
ФОП Федорук Т.В,ФОП Данилюк В.Д
Споживче товариство "Ковельський ринок"
ФОП Бірук Г.Я,ФО Швець І.М, ТзОВ "Сальве", м.Ковель, вул..Курбаса, вул.Брестська, вул..Левицького, вул..Незалежності, вул
7.
ПЛ-10кВ від КТП№405
9:00-17:00 ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат»
Ковельське МТМО
ФОП Герасимчук С.В м.Ковель, вул..О.Пчілки
8.
9:00-17:00
ФОП Силюк Р.С,РЖКП №1
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради, ФОП Гордун О.М,УКБ та ЖКГ Виконавчого комітету Ковельської міської ради,ТзОВ К.П «ВЕРЕС» м.Ковель
Локачинський район
1. КТП-235 для ремонту щита ТП і силового тр-ра 09:00 – 14:00 с.Павловичі вул.Зелена і прилеглі
2. КТП-61 для ремонту щита ТП і силового тр-ра 13:00 – 17:00 с.Павловичі вул.Гуменюка і прилеглі
3. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-132 для ремонтних робіт 09:00 – 17:00 с.Зубильне вул.Центральна, вул.Ветеранів і прилеглі
4. ПЛ-0,4кВ Л-1 від ЩТП-29 для чистки траси ПЛ 09:00 – 17:00 с.Ст.Загорів вул.Локачинська, вул.Зелена і прилеглі
місто Луцьк
1. 10:00-16:00
ТзОВ «Паркленд», АТЗТ «Свемон-Волинь» вв№1
Магазин»ВІР», пекарня «Софам»
Бар «Явір», ремпобуттехніка вв№1
Служба автомобільх доріг, гараж вул Рівненська, 54
ТзОВ «ІВі», охорона
2.
Заведення кабельних ліній
8:00-17:00
Швийне обеднання «Волинь»
Перукарня «Красуня»
вул.Ковельська 43-47
Луцький район
1 КТП-210 с.Коршів 09:30-17:00 СГПП "Рать"(Млин с. Коршів), СГПП "Злагода"(Корівник).
2 ПЛ-0,4 Л-7 від КТП-191 09:30 – 17:00 ФОП Гарбарук О.О. – магазин
Теремнівське СТ – магазин
ФОП Курбанова В.В. – магазин
ОК «Оселя на Центральній» - гуртожиток
ФОП Волинець Ю.О. - мед.центр
ФОП Даниленко О.О. – готель
ФОП Михальчук О.Ф. – буд.майданчик
Церква с. Липини
Артсвердловина с. Липини
ФОП Гнездецький В.В. - цех с. Липини, вул. Шевченка, Центральна, Ветеранів
3 КТП-497 с.Коршів 10:00-17:00 СГПП "Рать"(Зернотік), ФОГ Кльоц Віра Василівна(Зерносклад).
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-10 Л-85-03 8:00-18:00 Магазин с.Ладинь,Клуб с.Ладинь,Нова школа с.Мосир,Клуб с.Мосир,Ст.шк.с.Мосир,Магазин с.Мосир,Церква,Бригада с.Мосир,Цех с.Мосир,КЗС с.Ладинь,Магазин с.Вижгів,Клуб с.Вижгів,Школа с.Ладинь,Школа с.Чмикос
Магазин , с.Чмикос с Чмикос , Вижгів, Пустинка, Ладинь, Мосир
2. КТП-344 8:00-18:00 Церква с.Світязь. ФОП Бучман Марія Петрівна
Вол.обласне мисл-рибальське вир.п-во
База відпочинку СБУ, Товариство з обмеж.відповід.фірма "Феміда-Інтер"
Аварійно-рятувальний загін спец.призн.терупр.УМВС, Тов.з обмеженою відповідальністю"Гербор-холдінг", Д.П."Шацьке учбово-досвідне лісове господарство"
ФОП Заяць Жанна Петрівна с Світязь
КТП-345 8:00-18:00 Фермерське господарство "Світязький хутір"
Денисовець Сергій Йосипович
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"МТС УКРАЇНА" с Світязь
КТП-258 8:00-18:00 ПАТ"Укртелеком" Волинська філія
Сільська Рада с.Світязь,Магазин вул.Незалежності 295,Лісництво Світязь, Пілорама, Табір "Чайка" Обком профспілки медпрацівників, Табір "Чайка" Обком профспілки медпрацівників
Кінотеатр "Маяк",МП"Октан", Бібліотека с. Світязь, с Світязь
3 КТП-128 з ПЛ-10 Л-58-02 від ПС-110 Любомль до ЛР-136 8:00-18:00 Фермерське господарство"Козацький двір"
Школа с.Скиби,Магазин с.Скиби
Клуб с.Скиби,Ферма с.Скиби, ФОП Богуш О.І. с Скиби
Любешівський район
1 КТП-203 10:00-17:00 Сортодільниця ФОП Мандзик с. Деревок вул. Молодіжна, Ювілейна
2 КТП-227 10:00-17:00 Магазини, дитячий садок с. Деревок с. Деревок вул. Квітнева.
Маневицький район
1 ПЛ-10 кВ, Л-78-04 від ЛР-30 10:00-17:00 КТП-42, с. Замостя - Карасинська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Районний відділ освіти (школа), Молитовний будинок, Приватне акціонерне товариство "Киїстар", Маневицький РЦПМСД (ФАП), Маневицька центральна районна лікарня. КТП-43, с. Карасин - Сільська рада (будинок дозвілля), ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня).
КТП-44, с. Лишнівка - ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), ФО Бабійчук Тетяна Федорівна (торгівельний кіоск), Лишнівська сільська рада (клуб, кафе), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Маневицький РЦПМСД (ФАП). КТП-45, с. Лишнівка - ДП "Городоцьке лісове господарство" (лісництво), Церква, Молитовний будинок, Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта".
КТП-236, с. Карасин - Районний відділ освіти (школа), Церква, Карасинська сільська рада (клуб, адмінприміщення), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), ФОП Шишик Андрій Михайлович (магазин), Молитовний будинок, ДП "Маневицьке лісове господарство" (нове лісництво), Філія Маневицьке дорожньо-експлутаційне управління (дільниця), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-237 - ФОП Гарміда Л.Є. (млин), ФОП Шишик Андрій Михайлович, Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА".
КТП-385, с. Лишнівка - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).
КТП-394 - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).
КТП-410 - ТзОВ "УкрТАУЕР", Районний відділ освіти (школа). ЩТП-475, Карасин - ТзОВ "УкрТАУЕР". КТП-32, с. Серхів - ФОП Вацик В.В. (магазин). КТП-33 - Серхівська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), ФОП Гузар Юрій Іванович (цех), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-430 - ФОП Кузьмич Володимир Іванович (цех), ФОП Гузар Людмила Петрівна (магазин), Районний відділ освіти (школа).
КТП-231 - Державне підприємство "Волиньторф" (сиров.база).
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-67 9:00-17:00 м.Нововолинськ магазин Вікторія вул.Кн. Ольги 35 м.Нововолинськ вул.Княгині Ольги 9-31,32-54
Ратнівський район
1. КТП-379 11:00 - 14:00
Дитячий садок с. Залухово
2. ПЛ-10 кВ Л.66-01 від оп.18 КТП-411,392 09:00 -17:00 Магазин Околиця, мобільний зв'язок Київстар(вишка територія РЕМ) смт Ратне
3. КТП-254
10:00 - 16:00
с. Конище
4. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-269 09:30 -16:30 Дитячий Садок, Школа с.Конище
5. ПЛ-10 кВ Л.75-03 10:00 - 17:00 Школа, Дитячий Садок, Магазин «У Корика» «Тайнет» , Лісництво. с.Броди
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4кВ КТП-36020 9:00-17:00 с.Кременець, вул.Польова,1-12, Молодіжна, Рожищенська(непарні)
2
ПЛ-0,4кВ ТП-36211
9:00-17:00 с.Береськ, дитячий садок,церква ,
поштове відділення с.Береськ, вул.Миру, Молодіжна Л.Українки Жовтнева, Радянська
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36221 9:00-17:00 с. Уляники, вул. Сибірська,
4
КТП-36250
9:00-17:00
с. Рудня, вул. Сонячна, Садова
5
ПЛ-0,4кВ ТП-468
9:00-17:00 м.Рожище, вул.Світанкова,
6
ПЛ-10кВ Л71-01
9:00-17:00 с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю)
7 ПЛ-0,4кВ ТП-36233 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Сухарєва
.Набережна.
8
ПЛ-0,4кВ ТП-36040
9:00-17:00 с.Переспа, млин,ветдільниця
ФОП Хомич Р.М. картоплесховище Шваліковський О.М. виробнича база с.Переспа, вул.Радянська,
Червоноармійська, буд. 2-24, 1-9 Гайова, Квітнева,
9
КТП-36041
9:00-17:00 с.Переспа, ФОП Орлюк І.А.торговий павільйон
ФОП Ішмурат Т.М. ковбасний цех ФОП Оганесян Ю.Л. магазин-бар, ФОП Бастрон С.І. магазин
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщення
ФОП Савенко В.В. торовий павільйон
ФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська, Спортивна
Старовижівський район
1. 10:00 - 17:00.
Школа,ФАП, магазин.
с. Мокре вул: Незалежності, Тараси.
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-154 10:00-16:30 ФОП Заколодежна – магазин, СВК «Батьківщина»- контора, Купичівська с/р- дит.садок, клуб, ФАП, церква с.Чорніїв вул.Молодіжна, Незалежності, Польова, пров.Дружби
2 ПЛ-10кВ Л-25-03
КТП-327
КТП-258
ЩТП-247
КТП-192
КТП-246 10:00-16:30 ПрАТ «Волиньобленерго» - Луківська дільниця філії, ФОП Подсадна Г.В.- магазин, ПТУ-22- НВК Кумар, ТзОВ «Мацеїв» - забійний цех с.м.т.Луків вул.Грушевського, Миру, Шевченка, Лисинка, Спокійна, О.Пчілки, Галана, Гагаріна, Л.Українки, Миколайчука,Польова, пр..Західний,
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-19 Л-2 10:00-16:30 ФОП Вакулюк І.С.- торговий кіоск с.Обеніжи вул.Крисюка
4 ПЛ-0,4кВ
КТП-321Л-1 10:00-13:30 КСС, ТзОВ «ВВ АГРО»- ворохосушарка с.Дуліби вул.Центральна
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 13 квітня
Сьогодні, 19:00
Представили новопризначеного голову Володимир-Волинської РДА
Сьогодні, 18:44
Пішла до знайомого: безвісти зниклу неповнолітню дівчину з Рівненщини знайшли на Волині
Сьогодні, 18:20
Оштрафували ексдиректора Служби автомобільних доріг Волині, який преміював себе на 30 тисяч
Сьогодні, 18:00
Скоротять кількість посадовців Луцької міської ради
Сьогодні, 17:51