Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 13 квітня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 13 квітня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1 ПЛ-0.4 Л-1, Л-2ЩТП-206 09:00-17:00 с. Діхтів: вул.Берегова 1, Шахтарська 1-9, 2-8, Шахтарська 10-32, 11-35,2 ПЛ-0.4 Л-1ТП-54 09:00-17:00 м. Володимир-Волинський: ТзОВ ПВКФ "Провізор" аптека № 29" Провізор" ФОП Петрик Любов Остапівна Магазин " Арго " Свято-Миколаївська громада УПЦ Миколаївська церква2 ТзОВ "Володимир-Волинський хлібозавод" кіоск № 14 в. Ковель,ФОП Гнатюк Ірина Іванівна Магазин "Жу-жу",ФОП Федчун Наталія Романівна кіоск "Юніленд" ФОП Станько Олена Володимирівна Магазин "Карат" ФОП Плющ Наталія Миколаївна Аптека, ФОП Войтинська Світлана Іванівна Магазин – бар, ТзОВ "Новинка"Ательє КП"Полігон"вуличне освітлення м. Володимир-Волинський: вул.Ковельська 24-36,44, Крилова 3-15,4-16. Кунцевича 3-19,2-12, Миколаївська 15-23,18,22, Шухевича 6,8,5,3 ПЛ-0.4 Л-1ЩТП-297 09:00-17:00 с. Островок: Зелена 15-33, 22-34,4 ПЛ-0.4 Л-2ЩТП-297 09:00-17:00 с. Островок: Зелена 35-57,40-46,5 ПЛ-0.4 Л-1ЩТП-21009:00-17:00 с. Руснів: Набережна 22-546 КТП-102Набережна 22-5409:00-17:00 с. Житані: ПАТ"Волиньгаз" Філія Володимир-Волинське УГГ СКЗ с. Житані: Набережна,Річна7 ПЛ 10 кВ 02-01 09:00-17:00 с. Стенжаричі, с. Микитичі, с. Новини, с. Ішів, с. Коритниця, с. Пархоменкове, с. Граєвка, с.Залужжя, Стенжаричі (с. Самотишшя) с. Стенжаричі, с. Микитичі, с. Новини, с. Ішів, с. Коритниця, с. Пархоменкове, с. Граєвка, с.Залужжя, Стенжаричі (с. Самотишшя), с. Кладнів, м. Устилуг: Садова 1-13,2-8, Володимирська, Зелена 17-45,14-44. Шкільна, 35,37, Зелена 1-15,2,4, Садова 17-55,14-42,8 ПЛ 10 кВ 02-02 09:00-17:00 м. Устилуг: магазин Максим, Устилузька міська рада, Ягодинська митниця Міндоходів, Державна екологічна інспекція у Волинській області, КНС, кафе Луга, Ресторан "Зустріч" Магазин Експрес, РГ Святих Йоакима та Анни РКЦ ФОП Кублій Анатолій Іванович ПАТ"Укртелеком" Волинська філія УКРПОШТА Філія ДВТП "Волиньфармпостач" ЦРА № 11 ФОП Книш Андрій Михайлович, ДП "Вол.-Волинське лісомисливське господарство"Свято-Вознесенська парафія УПЦ КП, Устилузька міська лікарня, Вол.-Вол. районна державна лікарня ветмедицини, Науково-дослідне СФГ Колача Є.Й., ФОП Байда Світлана Анатоліївна, Школа, м. Устилуг:вул..Володимрська, ..Гуденка, Дружби, Липова, Незалежності, Квіткова, Шкільна, Б. Хмельницького, І. Франка, Привокзальна, Миру, Стравинського, О.Хохол, Л.Українки, Гагаріна, Матросова, Пархоменка, Левінцова, Чумовицького, Набережна, Левченка9 ПЛ 10 кВ 02-0309:00-17:00 м. Устилуг: ПІІ "ЛУКОЙЛ-Україна", ТзОВ "П'ятидні" Бригада, с. Хотячів: Відділ освіти Вол- Вол. Райдержадміністрації ШколаХотячівська сільська рада, Контора Комунальне господарство Хотячівської СР Водогін с. Хотячів: Свято-Євстафіївська грамада УПЦ, с. Русів: ТзОВ "П'ятидні", ФОП Шарікова Віра Миколаївна ТОВ "УКРЖИВПРОД" с. Хотячів, с. Русів, м. Устилуг: Пархоменка, Олени Хохол 31-41,32-42,1. 9:00 – 17:00 ФГ "Галичани-АГРО"с. Галичани:вул. Прибережна, вул. Шкільна 34а,вул. Зелена 62. ПЛ-0.4 кВ від КТП-511 9:00 – 17:00 с. Старики:вул. Садова, вул. Набережна1. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-151 9:30-16:30 с.Кропивщина провулок 1,провулок 2 буд.1-162. ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-196 9:30-16:30 с.Волиця Колона вул.Молодіжна 1-331. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-306 09:00 - 15:00 с. Качин, вул. Центральна.2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 ЩТП-254 13:00 - 17:00 с. Качин, вул. Глинька.3. КТП-195 09:00 - 17:00 Молитовний будинок с. Тоболи, вул. Довга, вул. Тулуга (частково), вул. Лісова (частково).4. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-58 09:00- 17:00 с. Кримне, вул. Діброва, вул. Воюта (частково).5. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-241 10:00 - 14:00 с. Карасин, вул. Шевченка, вул. Незалежності (частково).6. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ЩТП-400 10:00- 14:00 с. Раків Ліс, вул. Озерська, вул. Ветеранів (частково).7. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-4 09:00 - 17:00 м. Камінь-Каширський, вул. Воля (частково), пров. Воля, вул.Суворова.1 ПЛ0,4 кВ від КТП-512 8:30-17:00 смт.Цуманьвул.Грушевського - частково,2 ПЛ0,4 кВ від КТП-317 8:30-17:00 с. Дерновул. Першотравнева - часткововул. Ставківська,3 ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-17:00 м.Ківерцівул.Холмська - частково4 ПЛ 10 кВ Л84-01 8:30-17:00 ДП "Мисливське господарство `Звірівське`5 ПЛ 10 кВ Л15-06 8:30-17:00 с. Домашів – школа, дитсадок, медпункт, церкваСГПП "Дружба" - бригада с. Домашів – повністю6 ПЛ 10 кВ Л11-11 9:00-12:00 ФОП Терещук - магазинФОП Коваленко А.І. - магазин м. Ківерці - частково7 КТП-359 10:00-16:00 с. Прилуцькевул.Садова,вул.Ст.Бойка,1.ПЛ-0,4кВ від КТП №1419:00-17:00Поворська сільська радаПовурське споживче товариствоКовельське МТМО с.Гулівка, вул..Незалежності2.9:00-17:00Білашівська сільська радаФермерське господарство"Аюлен"Ковельське МТМО с.Грушівка, вул..Поліськас.Засмикис.Білашів3.ПЛ-10кВ Л. 39-05 (від ЛР528-до ТП-382)(КТП-382)9:00-17:00 Поворська сільська радаКовельське МТМОс.Світле,вул..Журавлина; вул..Центральна4. 9:00-17:00Сільськогосподарське ТзОВ "Ратнівський аграрій"Ковельське МТМО, Дубівська сільська радаСільськогосподарське ТзОВ "Облапське"Свято-Успенська релігійна громада УПЦКПс.Красноволя, ФОП Шуклін Ю.АФОП Миронюк В.Ю,ФО Ніколюк І.ВСвято - Успенська ГромадаУкр. Православн.Церкви,Публічне акціонерне товариство "Укртелеком",Волинська філія с.Городищес.Красноволям.Ковельс.Гредьки5. 9:00-17:00Управління освіти виконавчого комітетуКовельської міської радиРелігійна громада(релігійне об`єднання)на честьСвятого Князя Олега Брянського УкраїнськоїПравосавної Церкви,Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «Волиньгаз»ДП "Державний центр сертифікації і експертизиСільськогосподарської продукції"УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради, ФОП Моцер В.І,Ковельське МТМОФОП Семерей С.Л м.Ковель, вул..Павлова, вул..Вітовського, вул..Толстого, вул..Міцкевича, вул..Бандери, вул..Шопена6.ПЛ-0,4кВ від КТП №4819:00-17:00 ФО Омелянюк П.М,ФОП Савін В.ВФОП Лаврись П.П, ФОП Лічковський І.ІФОП Бутинський А.О.Релігійна громада євангельських –християн БаптистівТзОВ Підприємство роздрібної торгівлі №22Обслуговуючий кооператив "Брестський -Пасаж",ФОП Бордеану Л.П,ФОП Кіндер М.ІФОП Майданський І.О,ФО Поліщук О.ІТзОВ кафе "Картопляна",ФО Прокопчук А.ПФОП Тагієв О.К,ФОП Поліщук П.ВФОП Ковальчук Г.В,Управління освіти виконавчого комітету,Ковельської міської радиКовельське РЖКП №2,ТзОВ "Хліб"Товариство з додатковою відповідальністю "Сортнасіннєовоч",Приватне акціонерне товариство "Київстар",ФОП Шевчук З.ВФОП Нагорник С.Р,ФОП Царик М.ГФОП Ігнатьєв О.О,Ф.о.Бізякіна Л.МФОП Хлуд В.Л,ФОП Федчишина Р.АМале приватне підприємство "Нептун"ФОП Йовик О.О,ФОП Ляльков В.ПФОП Байчук А.В,ФОП Кавас С.СФОП Крук Г.І,ФОП Люшко О.В,ФОП Йондак Т.ІФОП Місюра О.В, ФО Хуршудян С.ГФОП Лисенко Н.І,ФОП Дудар Л.ПФОП Федорук Т.В,ФОП Данилюк В.ДСпоживче товариство "Ковельський ринок"ФОП Бірук Г.Я,ФО Швець І.М, ТзОВ "Сальве", м.Ковель, вул..Курбаса, вул.Брестська, вул..Левицького, вул..Незалежності, вул7.ПЛ-10кВ від КТП№4059:00-17:00 ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат»Ковельське МТМОФОП Герасимчук С.В м.Ковель, вул..О.Пчілки8.9:00-17:00ФОП Силюк Р.С,РЖКП №1Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради, ФОП Гордун О.М,УКБ та ЖКГ Виконавчого комітету Ковельської міської ради,ТзОВ К.П «ВЕРЕС» м.Ковель1. КТП-235 для ремонту щита ТП і силового тр-ра 09:00 – 14:00 с.Павловичі вул.Зелена і прилеглі2. КТП-61 для ремонту щита ТП і силового тр-ра 13:00 – 17:00 с.Павловичі вул.Гуменюка і прилеглі3. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-132 для ремонтних робіт 09:00 – 17:00 с.Зубильне вул.Центральна, вул.Ветеранів і прилеглі4. ПЛ-0,4кВ Л-1 від ЩТП-29 для чистки траси ПЛ 09:00 – 17:00 с.Ст.Загорів вул.Локачинська, вул.Зелена і прилеглі1. 10:00-16:00ТзОВ «Паркленд», АТЗТ «Свемон-Волинь» вв№1Магазин»ВІР», пекарня «Софам»Бар «Явір», ремпобуттехніка вв№1Служба автомобільх доріг, гараж вул Рівненська, 54ТзОВ «ІВі», охорона2.Заведення кабельних ліній8:00-17:00Швийне обеднання «Волинь»Перукарня «Красуня»вул.Ковельська 43-471 КТП-210 с.Коршів 09:30-17:00 СГПП "Рать"(Млин с. Коршів), СГПП "Злагода"(Корівник).2 ПЛ-0,4 Л-7 від КТП-191 09:30 – 17:00 ФОП Гарбарук О.О. – магазинТеремнівське СТ – магазинФОП Курбанова В.В. – магазинОК «Оселя на Центральній» - гуртожитокФОП Волинець Ю.О. - мед.центрФОП Даниленко О.О. – готельФОП Михальчук О.Ф. – буд.майданчикЦерква с. ЛипиниАртсвердловина с. ЛипиниФОП Гнездецький В.В. - цех с. Липини, вул. Шевченка, Центральна, Ветеранів3 КТП-497 с.Коршів 10:00-17:00 СГПП "Рать"(Зернотік), ФОГ Кльоц Віра Василівна(Зерносклад).1. ПЛ-10 Л-85-03 8:00-18:00 Магазин с.Ладинь,Клуб с.Ладинь,Нова школа с.Мосир,Клуб с.Мосир,Ст.шк.с.Мосир,Магазин с.Мосир,Церква,Бригада с.Мосир,Цех с.Мосир,КЗС с.Ладинь,Магазин с.Вижгів,Клуб с.Вижгів,Школа с.Ладинь,Школа с.ЧмикосМагазин , с.Чмикос с Чмикос , Вижгів, Пустинка, Ладинь, Мосир2. КТП-344 8:00-18:00 Церква с.Світязь. ФОП Бучман Марія ПетрівнаВол.обласне мисл-рибальське вир.п-воБаза відпочинку СБУ, Товариство з обмеж.відповід.фірма "Феміда-Інтер"Аварійно-рятувальний загін спец.призн.терупр.УМВС, Тов.з обмеженою відповідальністю"Гербор-холдінг", Д.П."Шацьке учбово-досвідне лісове господарство"ФОП Заяць Жанна Петрівна с СвітязьКТП-345 8:00-18:00 Фермерське господарство "Світязький хутір"Денисовець Сергій ЙосиповичПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"МТС УКРАЇНА" с СвітязьКТП-258 8:00-18:00 ПАТ"Укртелеком" Волинська філіяСільська Рада с.Світязь,Магазин вул.Незалежності 295,Лісництво Світязь, Пілорама, Табір "Чайка" Обком профспілки медпрацівників, Табір "Чайка" Обком профспілки медпрацівниківКінотеатр "Маяк",МП"Октан", Бібліотека с. Світязь, с Світязь3 КТП-128 з ПЛ-10 Л-58-02 від ПС-110 Любомль до ЛР-136 8:00-18:00 Фермерське господарство"Козацький двір"Школа с.Скиби,Магазин с.СкибиКлуб с.Скиби,Ферма с.Скиби, ФОП Богуш О.І. с Скиби1 КТП-203 10:00-17:00 Сортодільниця ФОП Мандзик с. Деревок вул. Молодіжна, Ювілейна2 КТП-227 10:00-17:00 Магазини, дитячий садок с. Деревок с. Деревок вул. Квітнева.1 ПЛ-10 кВ, Л-78-04 від ЛР-30 10:00-17:00 КТП-42, с. Замостя - Карасинська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Районний відділ освіти (школа), Молитовний будинок, Приватне акціонерне товариство "Киїстар", Маневицький РЦПМСД (ФАП), Маневицька центральна районна лікарня. КТП-43, с. Карасин - Сільська рада (будинок дозвілля), ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня).КТП-44, с. Лишнівка - ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), ФО Бабійчук Тетяна Федорівна (торгівельний кіоск), Лишнівська сільська рада (клуб, кафе), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Маневицький РЦПМСД (ФАП). КТП-45, с. Лишнівка - ДП "Городоцьке лісове господарство" (лісництво), Церква, Молитовний будинок, Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта".КТП-236, с. Карасин - Районний відділ освіти (школа), Церква, Карасинська сільська рада (клуб, адмінприміщення), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), ФОП Шишик Андрій Михайлович (магазин), Молитовний будинок, ДП "Маневицьке лісове господарство" (нове лісництво), Філія Маневицьке дорожньо-експлутаційне управління (дільниця), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-237 - ФОП Гарміда Л.Є. (млин), ФОП Шишик Андрій Михайлович, Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА".КТП-385, с. Лишнівка - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).КТП-394 - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).КТП-410 - ТзОВ "УкрТАУЕР", Районний відділ освіти (школа). ЩТП-475, Карасин - ТзОВ "УкрТАУЕР". КТП-32, с. Серхів - ФОП Вацик В.В. (магазин). КТП-33 - Серхівська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), ФОП Гузар Юрій Іванович (цех), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-430 - ФОП Кузьмич Володимир Іванович (цех), ФОП Гузар Людмила Петрівна (магазин), Районний відділ освіти (школа).КТП-231 - Державне підприємство "Волиньторф" (сиров.база).1. ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-67 9:00-17:00 м.Нововолинськ магазин Вікторія вул.Кн. Ольги 35 м.Нововолинськ вул.Княгині Ольги 9-31,32-541. КТП-379 11:00 - 14:00Дитячий садок с. Залухово2. ПЛ-10 кВ Л.66-01 від оп.18 КТП-411,392 09:00 -17:00 Магазин Околиця, мобільний зв'язок Київстар(вишка територія РЕМ) смт Ратне3. КТП-25410:00 - 16:00с. Конище4. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-269 09:30 -16:30 Дитячий Садок, Школа с.Конище5. ПЛ-10 кВ Л.75-03 10:00 - 17:00 Школа, Дитячий Садок, Магазин «У Корика» «Тайнет» , Лісництво. с.Броди1 ПЛ-0,4кВ КТП-36020 9:00-17:00 с.Кременець, вул.Польова,1-12, Молодіжна, Рожищенська(непарні)ПЛ-0,4кВ ТП-362119:00-17:00 с.Береськ, дитячий садок,церква ,поштове відділення с.Береськ, вул.Миру, Молодіжна Л.Українки Жовтнева, Радянська3 ПЛ-0,4кВ ТП-36221 9:00-17:00 с. Уляники, вул. Сибірська,КТП-362509:00-17:00с. Рудня, вул. Сонячна, СадоваПЛ-0,4кВ ТП-4689:00-17:00 м.Рожище, вул.Світанкова,ПЛ-10кВ Л71-019:00-17:00 с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю)7 ПЛ-0,4кВ ТП-36233 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Сухарєва.Набережна.ПЛ-0,4кВ ТП-360409:00-17:00 с.Переспа, млин,ветдільницяФОП Хомич Р.М. картоплесховище Шваліковський О.М. виробнича база с.Переспа, вул.Радянська,Червоноармійська, буд. 2-24, 1-9 Гайова, Квітнева,КТП-360419:00-17:00 с.Переспа, ФОП Орлюк І.А.торговий павільйонФОП Ішмурат Т.М. ковбасний цех ФОП Оганесян Ю.Л. магазин-бар, ФОП Бастрон С.І. магазинФОП Новак Л.М. торговий павільйонФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщенняФОП Савенко В.В. торовий павільйонФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська, Спортивна1. 10:00 - 17:00.Школа,ФАП, магазин.с. Мокре вул: Незалежності, Тараси.1 ПЛ-0,4кВКТП-154 10:00-16:30 ФОП Заколодежна – магазин, СВК «Батьківщина»- контора, Купичівська с/р- дит.садок, клуб, ФАП, церква с.Чорніїв вул.Молодіжна, Незалежності, Польова, пров.Дружби2 ПЛ-10кВ Л-25-03КТП-327КТП-258ЩТП-247КТП-192КТП-246 10:00-16:30 ПрАТ «Волиньобленерго» - Луківська дільниця філії, ФОП Подсадна Г.В.- магазин, ПТУ-22- НВК Кумар, ТзОВ «Мацеїв» - забійний цех с.м.т.Луків вул.Грушевського, Миру, Шевченка, Лисинка, Спокійна, О.Пчілки, Галана, Гагаріна, Л.Українки, Миколайчука,Польова, пр..Західний,3 ПЛ-0,4кВКТП-19 Л-2 10:00-16:30 ФОП Вакулюк І.С.- торговий кіоск с.Обеніжи вул.Крисюка4 ПЛ-0,4кВКТП-321Л-1 10:00-13:30 КСС, ТзОВ «ВВ АГРО»- ворохосушарка с.Дуліби вул.Центральна