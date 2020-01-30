В Україні погіршиться погода: у західних областях очікують дощі та мокрий сніг





Про це Роман Мурмило.



Україну накриють два циклони поспіль



Погіршення погоди пов'язано відразу з двома циклонами, які рухаються у напрямку до України, і накриють країну один за одним, "по черзі", пояснив синоптик.



"Йде переміщення активних фронтів, циклонів через територію країни. Напрямки різні – спочатку активний циклон буде переміщатися з півдня, потім із заходу, і це призведе до нестійкого характеру погоди", – повідомив синоптик.



Перший циклон зайде в країну вже в другій половині дня 14 квітня, і спочатку погіршить погоду на півдні, на узбережжі Чорного моря. "Більшу частину території України він охопить вже у четвер, 15 квітня – з опадами", – уточнив Мурмило.



Два похолодання з різницею в два дні



З 15 квітня погода погіршиться на всій території України, попередив синоптик. 15-16 числа нічні температури опустяться до +4... +10 градусів, денні – до +11... +17 градусів. При цьому більш прохолодно буде на північному заході країни.



З 16 квітня відбудеться ще одне зниження температури – в середньому вона опуститься на 2-4 градуси в порівнянні з попередніми днями. Тобто вночі можливий 0 градусів, вдень повітря не буде прогріватися вище +13 градусів.



"Така погода буде стояти весь тиждень", – спрогнозував Мурмило.



В Україні пройде мокрий сніг



Два циклони принесуть в Україну дощі і навіть мокрий сніг. Фактично перший циклон без паузи передасть "естафету" другому, тому період з опадами буде досить тривалим, розповів синоптик.



За його словами, дощі очікуються на більшій території країни з четверга, 15 квітня, по неділю, 18 квітня. Але екстремальних погодних явищ, в тому числі злив, в Гідрометцентрі не очікують.



"Опади не зливового характеру, різної інтенсивності – невеликі і помірні", – уточнив він.



А ось в західних областях України у другій половині тижня можливий мокрий сніг.



"На заході України можливий дощ з мокрим снігом. Звичайно, сніг не засипле, але дощ буде чергуватися з мокрим снігом змішаної фази. Найбільша вірогідність снігу 16-18 числа", – повідомив Мурмило.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Найближчими днями погода в Україні суттєво погіршиться. Над територією країни по черзі пройдуть два циклони, які принесуть дощі, мокрий сніг і похолодання. Вихідні 17-18 квітня обіцяють бути похмурими і прохолодними.Про це OBOZREVATEL розповів провідний синоптик Українського гідрометцентруПогіршення погоди пов'язано відразу з двома циклонами, які рухаються у напрямку до України, і накриють країну один за одним, "по черзі", пояснив синоптик."Йде переміщення активних фронтів, циклонів через територію країни. Напрямки різні – спочатку активний циклон буде переміщатися з півдня, потім із заходу, і це призведе до нестійкого характеру погоди", – повідомив синоптик.Перший циклон зайде в країну вже в другій половині дня 14 квітня, і спочатку погіршить погоду на півдні, на узбережжі Чорного моря. "Більшу частину території України він охопить вже у четвер, 15 квітня – з опадами", – уточнив Мурмило.З 15 квітня погода погіршиться на всій території України, попередив синоптик. 15-16 числа нічні температури опустяться до +4... +10 градусів, денні – до +11... +17 градусів. При цьому більш прохолодно буде на північному заході країни.З 16 квітня відбудеться ще одне зниження температури – в середньому вона опуститься на 2-4 градуси в порівнянні з попередніми днями. Тобто вночі можливий 0 градусів, вдень повітря не буде прогріватися вище +13 градусів."Така погода буде стояти весь тиждень", – спрогнозував Мурмило.Два циклони принесуть в Україну дощі і навіть мокрий сніг. Фактично перший циклон без паузи передасть "естафету" другому, тому період з опадами буде досить тривалим, розповів синоптик.За його словами, дощі очікуються на більшій території країни з четверга, 15 квітня, по неділю, 18 квітня. Але екстремальних погодних явищ, в тому числі злив, в Гідрометцентрі не очікують."Опади не зливового характеру, різної інтенсивності – невеликі і помірні", – уточнив він.А ось в західних областях України у другій половині тижня можливий мокрий сніг."На заході України можливий дощ з мокрим снігом. Звичайно, сніг не засипле, але дощ буде чергуватися з мокрим снігом змішаної фази. Найбільша вірогідність снігу 16-18 числа", – повідомив Мурмило.

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