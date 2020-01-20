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Час купувати житло: весняні пропозиції щодо нерухомості від «Єврохолдінг»*

Час купувати житло: весняні пропозиції щодо нерухомості від «Єврохолдінг»*
Весна – час змін. Тож тим, хто планує купувати житло, годі й чекати кращої нагоди. Забудовник, компанія «Єврохолдінг» підготувала інформацію про найцікавіші наявні пропозиції. Це допоможе швидко зорієнтуватися на ринку нерухомості Луцька та придбати бажані об’єкти за найбільш привабливою та вигідною ціною.

Локація «Яровиця»

Завершується будівництво комплексу. Тим, хто бажає жити в самісінькому центрі міста, у сучасному енергоощадному домі з комфортною інфраструктурою, варто звернути увагу на акції від «Яровиці».

1. Акція «Квартира місяця»

- Квартира розташована у 11-му будинку «Яровиці».
- Площа квартири – 53,9 кв.м.
- Вартість від 17 950 грн/кв.м.

Переваги квартири: роздільний санвузол, не потрібно буде вранці займати черги. Є простора спальня з лоджією, де можна кавувати та спостерігати за тим, як на дитячому майданчику грається ваша дитина. Вітальня з панорамним вікном, що візуально збільшить простір. Кухня для затишних родинних вечорів та простора приймальня.
Час купувати житло: весняні пропозиції щодо нерухомості від «Єврохолдінг»*

2. До 35 000 грн знижки при купівлі паркомісця у підземному паркінгу

Умови оплати:

- 0% переплат;
- від 10% перший внесок;
- до 36 місяців розтермінування.

Переваги:

1. Підтримання оптимальної температури в холодну пору року. Функціонує система вентиляції повітря від загазованості.

2. Паркінг оснащений сучасними технологіями для безпеки для захисту автомобіля. Територія паркінгу перебуває під цілодобовою охороною, відеоспостереженням та контролем протипожежної системи.

3. Великий простір підземного паркінгу дозволить виконувати безпечні маневри по всій його території, цьому сприятиме і спеціальне антиковзаюче покриття.

4.Власники електрокарів зможуть скористатись зарядною станцією.

Локація «DREAM TOWN»

Це квартал нових лучан з сучасною стильною архітектурою. У «DREAM TOWN» цієї весни пропонують численний вибір планувань та метражів у 3-му та 4-му будинках комплексу.
Час купувати житло: весняні пропозиції щодо нерухомості від «Єврохолдінг»*

1. Пакетна пропозиція «Квартира + паркінг»

Вигода: купуючи будь-яку квартиру комплексу разом з паркомісцем, відразу отримуєте знижку 25 000 грн. Наявність вільних поверхів варто уточнювати у менеджерів. Квартира з паркінгом є досить вигідною інвестицією, яка в майбутньому має хороші перспективи капіталізації. Також на паркінг 0% розтермінування до 24 місяців.
Час купувати житло: весняні пропозиції щодо нерухомості від «Єврохолдінг»*

2. 2-кім. квартири 75 кв.м за ціною від 15 650 грн/кв.м при 100% оплаті у 3-му будинку комплексу
Час купувати житло: весняні пропозиції щодо нерухомості від «Єврохолдінг»*

Купити квартири у компанії «Єврохолдінг» можна, скориставшись програмою кредитування житла від «Кредобанк». Є можливість отримати найнижчі на ринку ставки іпотечного кредитування.

• Перший внесок – від 20%.
• Річний відсоток за користування кредитними коштами – від 8%
• Термін погашення – до 20 років.

Також, «Кредобанк» є учасником державної програми «Доступна іпотека 7%», яка надає можливість людям з відносно невисоким рівнем доходу отримати житло в кредит з частковою компенсацією відсотків державою.

Локація KYIV SKY

Цієї весни стартувало будівництво нового висотного житловий комплексу KYIV SKY з витонченою архітектурою в центральному динамічному районі міста, для тих, хто цінує якість житла преміум-класу. І відразу вигідні пропозиції від забудовника – компанії «Єврохолдінг»
Час купувати житло: весняні пропозиції щодо нерухомості від «Єврохолдінг»*

1. Перші 10 квартир – зі знижкою від забудовника

KYIV SKY - надійна інвестиція, вартість якої не тільки зростатиме у майбутньому. Попит теж постійно росте, тому першими придбати собі дім вигідно як за ціною, так і за можливістю обрати найкращі метражі та поверх.

2. Знижка до 500 грн/кв.м при 100% оплаті на квартиру Говерла 67,7 кв.м
Час купувати житло: весняні пропозиції щодо нерухомості від «Єврохолдінг»*

Пропозиції діють до 30.04.2021р.

Консультаційний центр «Яровиця»: 050 402 05 05, yarovytsya.com.ua

Консультаційний центр «DREAM TOWN»: 099 327 27 27, dream-town.com.ua

Консультаційний центр «KYIV SKY»: 067 442 09 09, kyiv-sky.com.ua

Телеграм канал компанії «Єврохолдінг»
https://t.me/novobudovy_lutsk


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Теги: Яровиця, житло, квартира, DREAM TOWN, KYIV SKY
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