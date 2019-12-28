У Фонді соцстрахування назвали причину затримки виплати лікарняних





Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1", пише



Зазначається, через збільшення хворих на коронавірус і людей, що пішли на самоізоляцію, збільшились і видатки за лікарняними листами. До того ж, на 5% зменшилось фінансування Фонду від сплати Єдиного соцвнеску. Тому коштів, які надходять до Фонду, наразі замало. Наприклад, у січні соцстрах отримав понад 2 мільярди гривень, а за лікарняними виплатив на 630 мільйонів більше. Ця ситуація триває і досі.



Нагадаємо, майже на 15% виросла і середня сума лікарняних. Нині вона становить 360 грн на добу. Торік було 350 грн. Лікарняні виросли через збільшення середньої зарплати в Україні, пояснюють фахівці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 12 квітня українцям досі затримують виплату лікарняних. У Фонді соцстрахування кажуть, не вистачає грошей.Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1", пише "ТСН". Зазначається, через збільшення хворих на коронавірус і людей, що пішли на самоізоляцію, збільшились і видатки за лікарняними листами. До того ж, на 5% зменшилось фінансування Фонду від сплати Єдиного соцвнеску. Тому коштів, які надходять до Фонду, наразі замало. Наприклад, у січні соцстрах отримав понад 2 мільярди гривень, а за лікарняними виплатив на 630 мільйонів більше. Ця ситуація триває і досі.Нагадаємо, майже на 15% виросла і середня сума лікарняних. Нині вона становить 360 грн на добу. Торік було 350 грн. Лікарняні виросли через збільшення середньої зарплати в Україні, пояснюють фахівці.

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