У Фонді соцстрахування назвали причину затримки виплати лікарняних
Сьогодні, 12:28
Станом на 12 квітня українцям досі затримують виплату лікарняних. У Фонді соцстрахування кажуть, не вистачає грошей.
Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1", пише "ТСН".
Зазначається, через збільшення хворих на коронавірус і людей, що пішли на самоізоляцію, збільшились і видатки за лікарняними листами. До того ж, на 5% зменшилось фінансування Фонду від сплати Єдиного соцвнеску. Тому коштів, які надходять до Фонду, наразі замало. Наприклад, у січні соцстрах отримав понад 2 мільярди гривень, а за лікарняними виплатив на 630 мільйонів більше. Ця ситуація триває і досі.
Нагадаємо, майже на 15% виросла і середня сума лікарняних. Нині вона становить 360 грн на добу. Торік було 350 грн. Лікарняні виросли через збільшення середньої зарплати в Україні, пояснюють фахівці.
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Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1", пише "ТСН".
Зазначається, через збільшення хворих на коронавірус і людей, що пішли на самоізоляцію, збільшились і видатки за лікарняними листами. До того ж, на 5% зменшилось фінансування Фонду від сплати Єдиного соцвнеску. Тому коштів, які надходять до Фонду, наразі замало. Наприклад, у січні соцстрах отримав понад 2 мільярди гривень, а за лікарняними виплатив на 630 мільйонів більше. Ця ситуація триває і досі.
Нагадаємо, майже на 15% виросла і середня сума лікарняних. Нині вона становить 360 грн на добу. Торік було 350 грн. Лікарняні виросли через збільшення середньої зарплати в Україні, пояснюють фахівці.
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Коментарі 1
Це все називається дефіцит бюджету,який покрити нічим.
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