У селищі на Волині колишній кінотеатр перетворюється на руїни. ФОТО
Сьогодні, 13:20
Колишній кінотеатр «Промінь» у селищі Стара Вижівка тривалий час перебуває в занедбаному стані.
Про це повідомляє Район.Стара Вижівка.
Більше десяти років тому тут ще організовували дискотеки, молодь збиралася, аби поспілкуватися та пограти в настільний теніс. Однак зараз колишній осередок культури та відпочинку старовижівчан поволі перетворюється на руїни. І це у центрі Старої Вижівки.
Будівля занедбана: вибиті вікна, руйнуються сходи, обсипається штукатурка, утворюються тріщини у стінах.
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Про це повідомляє Район.Стара Вижівка.
Більше десяти років тому тут ще організовували дискотеки, молодь збиралася, аби поспілкуватися та пограти в настільний теніс. Однак зараз колишній осередок культури та відпочинку старовижівчан поволі перетворюється на руїни. І це у центрі Старої Вижівки.
Будівля занедбана: вибиті вікна, руйнуються сходи, обсипається штукатурка, утворюються тріщини у стінах.
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