У селищі на Волині колишній кінотеатр перетворюється на руїни. ФОТО





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Більше десяти років тому тут ще організовували дискотеки, молодь збиралася, аби поспілкуватися та пограти в настільний теніс. Однак зараз колишній осередок культури та відпочинку старовижівчан поволі перетворюється на руїни. І це у центрі Старої Вижівки.



Будівля занедбана: вибиті вікна, руйнуються сходи, обсипається штукатурка, утворюються тріщини у стінах.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колишній кінотеатр «Промінь» у селищі Стара Вижівка тривалий час перебуває в занедбаному стані.Про це повідомляє Район.Стара Вижівка. Більше десяти років тому тут ще організовували дискотеки, молодь збиралася, аби поспілкуватися та пограти в настільний теніс. Однак зараз колишній осередок культури та відпочинку старовижівчан поволі перетворюється на руїни. І це у центрі Старої Вижівки.Будівля занедбана: вибиті вікна, руйнуються сходи, обсипається штукатурка, утворюються тріщини у стінах.

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