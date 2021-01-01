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У селищі на Волині колишній кінотеатр перетворюється на руїни. ФОТО

У селищі на Волині колишній кінотеатр перетворюється на руїни. ФОТО
Колишній кінотеатр «Промінь» у селищі Стара Вижівка тривалий час перебуває в занедбаному стані.

Про це повідомляє Район.Стара Вижівка.

Більше десяти років тому тут ще організовували дискотеки, молодь збиралася, аби поспілкуватися та пограти в настільний теніс. Однак зараз колишній осередок культури та відпочинку старовижівчан поволі перетворюється на руїни. І це у центрі Старої Вижівки.

Будівля занедбана: вибиті вікна, руйнуються сходи, обсипається штукатурка, утворюються тріщини у стінах.

У селищі на Волині колишній кінотеатр перетворюється на руїни. ФОТО
У селищі на Волині колишній кінотеатр перетворюється на руїни. ФОТО
У селищі на Волині колишній кінотеатр перетворюється на руїни. ФОТО
У селищі на Волині колишній кінотеатр перетворюється на руїни. ФОТО
У селищі на Волині колишній кінотеатр перетворюється на руїни. ФОТО
У селищі на Волині колишній кінотеатр перетворюється на руїни. ФОТО
У селищі на Волині колишній кінотеатр перетворюється на руїни. ФОТО
У селищі на Волині колишній кінотеатр перетворюється на руїни. ФОТО
У селищі на Волині колишній кінотеатр перетворюється на руїни. ФОТО

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Теги: Стара Вижівка, кінотеатр, приміщення, занедбаний стан
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