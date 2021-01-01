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Загострення на Донбасі: загинув ще один український воїн

Загострення на Донбасі: загинув ще один український воїн
На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил в результаті обстрілів бойовиків загинув український військовий.

Про це йдеться на сторінці оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Сьогодні, 12 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, в смузі відповідальності ОТУ «Північ», внаслідок прицільного обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів один військовослужбовець ЗС України отримав вогнепальне кульове поранення не сумісне з життям", - йдеться у повідомлені.

Відомо, що на місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України. Про цей інцидент збройних формувань Російської Федерації повідомили представників ОБСЄ.


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Теги: Донбас, смерть, воїн
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