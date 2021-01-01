Загострення на Донбасі: загинув ще один український воїн





Про це йдеться на сторінці оперативно-тактичного угруповання "Північ".



"Сьогодні, 12 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, в смузі відповідальності ОТУ «Північ», внаслідок прицільного обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів один військовослужбовець ЗС України отримав вогнепальне кульове поранення не сумісне з життям", - йдеться у повідомлені.



Відомо, що на місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України. Про цей інцидент збройних формувань Російської Федерації повідомили представників ОБСЄ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил в результаті обстрілів бойовиків загинув український військовий.Про це йдеться на сторінці оперативно-тактичного угруповання "Північ"."Сьогодні, 12 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, в смузі відповідальності ОТУ «Північ», внаслідок прицільного обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів один військовослужбовець ЗС України отримав вогнепальне кульове поранення не сумісне з життям", - йдеться у повідомлені.Відомо, що на місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України. Про цей інцидент збройних формувань Російської Федерації повідомили представників ОБСЄ.

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