У Торчині будують сучасний спортивний комплекс. ФОТО





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Як триває будівництво та на що вже витратили 5 мільйонів гривень, оглянули народний депутат Вячеслав Рубльов, голова Луцької районної ради Олександр Омельчук та його радник Юрій Ройко.



«Ми спільно активно працювали над тим, аби цей проєкт був включений до списку об’єктів, які фінансує Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР). Аби спортивна споруда запрацювала, передбачено 18 млн грн, 5 млн грн – уже використали. У планах голови громади Юрія Кревського зробити цей об’єкт самоокупним. Переконаний, що Торчинська громада рухається в правильному напрямку та стане тією, на яку будуть рівнятися. Разом з командою ми будемо допомагати у цьому», - сказав нардеп Вячеслав Рубльов.



За словами Торчинського селищного голови Юрія Кревського, загалом будівництво спорткомплексу обійдеться орієнтовно у 30 мільйонів гривень.



«Є рішення ДФРР про виділення 18 мільйонів гривень, ми очікуємо на ці гроші. Розуміємо, що кошторис буде в районі 30 мільйонів гривень, ще 5-6 мільйонів нам не вистачатиме, але маю надію, що підключиться обласна влада і до кінця цього року ми здамо об’єкт», - наголосив очільник торчинської громади.



Так, сучасний спорткомлекс у Торчині матиме великий зал, в якому буде можливість проводити змагання будь-якого рівня, трибуни для вболівальників. Також будуть зали для різних секцій – гімнастики, боротьби тощо. Спорткомплекс обладнаний необхідними санітарно-гігієнічними приміщеннями, роздягальнями.



«Ми не будували його виключно для потреб нашої громади, Торчин неподалік Луцька, тому цілком реально, що цей об’єкт зароблятиме кошти від здачі в оренду.



Менеджмент цього залу – окреме питання, ми залучатимемо фахівців, які будуть розвивати об’єкт, надавати послуги з лікувальної фізкультури не лише дітям, а й дорослим», - поділився планами Юрій Кревський.



Голова Луцької районної ради Олександр Омельчук зауважив, що за вже використаних 5 мільйонів гривень вдалося збудувати стіни – «коробку» великого спортивного об’єкту, тоді як, наприклад, у Рожищі лише ремонт приміщення у 200 квадратних метрів обійшовся Світовому банку у 6 мільйонів гривень.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Торчині будують сучасний спортивний комплекс площею більш як 2 тисячі квадратних метрів, який планують здати в експлуатацію до кінця цього року.Про це йдеться на сайті Луцької райради.Як триває будівництво та на що вже витратили 5 мільйонів гривень, оглянули народний депутат, голова Луцької районної радита його радник«Ми спільно активно працювали над тим, аби цей проєкт був включений до списку об’єктів, які фінансує Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР). Аби спортивна споруда запрацювала, передбачено 18 млн грн, 5 млн грн – уже використали. У планах голови громади Юрія Кревського зробити цей об’єкт самоокупним. Переконаний, що Торчинська громада рухається в правильному напрямку та стане тією, на яку будуть рівнятися. Разом з командою ми будемо допомагати у цьому», - сказав нардеп Вячеслав Рубльов.За словами Торчинського селищного голови, загалом будівництво спорткомплексу обійдеться орієнтовно у 30 мільйонів гривень.«Є рішення ДФРР про виділення 18 мільйонів гривень, ми очікуємо на ці гроші. Розуміємо, що кошторис буде в районі 30 мільйонів гривень, ще 5-6 мільйонів нам не вистачатиме, але маю надію, що підключиться обласна влада і до кінця цього року ми здамо об’єкт», - наголосив очільник торчинської громади.Так, сучасний спорткомлекс у Торчині матиме великий зал, в якому буде можливість проводити змагання будь-якого рівня, трибуни для вболівальників. Також будуть зали для різних секцій – гімнастики, боротьби тощо. Спорткомплекс обладнаний необхідними санітарно-гігієнічними приміщеннями, роздягальнями.«Ми не будували його виключно для потреб нашої громади, Торчин неподалік Луцька, тому цілком реально, що цей об’єкт зароблятиме кошти від здачі в оренду.Менеджмент цього залу – окреме питання, ми залучатимемо фахівців, які будуть розвивати об’єкт, надавати послуги з лікувальної фізкультури не лише дітям, а й дорослим», - поділився планами Юрій Кревський.Голова Луцької районної ради Олександр Омельчук зауважив, що за вже використаних 5 мільйонів гривень вдалося збудувати стіни – «коробку» великого спортивного об’єкту, тоді як, наприклад, у Рожищі лише ремонт приміщення у 200 квадратних метрів обійшовся Світовому банку у 6 мільйонів гривень.

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