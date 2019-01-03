Волинянка покинула бізнес і тепер вчить віднаходити «дзен» у магії ранків





Володимирчанка Людмила Пилипюк оцінила всі переваги ранніх підйомів та відчула ту саму магію ранку, коли відійшла від бізнесу, який вела зі своїм чоловіком упродовж дев’яти років, пише



Нині жінка навчає інших віднаходити свій внутрішній "дзен", полюбивши ранок, під час мотивувальних марафонів у соцмережах.



Івент-сфера перестала приносити задоволення



Людмила більше дев’яти років працювала в сфері організації та ведення святкових заходів разом зі своїм чоловіком Ярославом. Відоме на теренах Волині подружжя ведучих починало з надання послуг тамади та весільних музикантів, а згодом відкрили власну event-агенцію, яка займається організацією, оформленням та веденням різних святкових та урочистих подій.



На початку своєї кар’єри у сфері івенту Людмила паралельно працювала економісткою на Володимир-Волинській птахофабриці. Та після народження старшої донечки з головою поринула в організацію весіль, закінчивши курси декору в іменитих дизайнерів. Аби виконати свою роботу якнайкраще, у кожен проект Людмила вкладала частинку душі, що призводило до безсонних ночей та спалених нервових клітин. За декілька років праці у такому напруженому графіку жінка відчула емоційне та фізичне вигорання. І хоча підсвідомо розуміла, що потрібно уже щось змінювати,боялась наважитись на кардинальні кроки.



– Карантин, який почався у березні минулого року, став для мене справжнім спасінням, адже нарешті з’явилось достатньо часу для відпочинку. Утім, через місяць такої вимушеної відпустки відчула внутрішню тривогу, що не давала спокою, адже стало зрозуміло, що коронавірус з нами надовго, а жити далі якось потрібно, враховуючи, що увесь сімейний бізнес пов’язаний з івент-сферою. Через карантин довелось закрити наш луцький офіс та призупинити багато запланованих проектів, але навіть після закінчення локдауну мені зовсім не хотілось до них повертатись, – розповідає Людмила.



За що б не бралась, вона звикла постійно удосконалюватись та зростати професійно, а в сфері івенту в один момент, наче вперлась у стелю. Каже, що через це перестала отримувати задоволення від процесу підготовки до свята, від чого раніше по-справжньому кайфувала. Люда зізнається, що на те, аби розібратись у собі, пішло немало часу, який вона присвятила вивченню духовних практик та роботі з психологом, котрий і допоміг зрозуміти, чого вона хоче насправді.



– Раніше стежила у соцмережах за успішними бізнес-леді, приклад яких мене надзвичайно мотивував та заряджав. Мені дуже хотілось бути схожою на них. Тож слухала курси з тайм-менеджменту, прописувала кожну хвилину свого дня, намагаючись працювати продуктивніше, зовсім не залишаючи часу на себе. Та згодом, втомившись від такої гонки, зрозуміла, що не хочу бути такою. Натомість, хочу жити легко і отримувати задоволення від того, що роблю.



Марафон, щоб навчитись стати «жайворонком»



Рішення Людмили припинити займатись організацією івент-заходів, чоловік сприйняв спокійно і з розумінням, а вже невдовзі, коли помітив її внутрішні трансформації, почав дивитись на неї зовсім іншими очима. Адже раніше, каже Люда, інколи ловила себе на думці, що вони із чоловіка та дружини перетворюються у бізнес-партнерів, тож, аби забути про роботу, час від часу влаштовують собі романтичні вилазки удвох.



Однією з найголовніших змін в житті Людмили стало те, що вона почала знаходити час на себе, якого як і будь-якій мамі двох дітей і дружині, завжди бракує. Тож, аби хоч трохи посидіти у тиші та спокої, записуючи свої думки у щоденнику за чашкою чаю, почала прокидатись раніше. Доки всі її рідні спали, насолоджувалась чудовими хвилинами спокою, розуміючи, що такого часу потрібно виділяти собі іще більше, аби мати можливість вивчати щось нове, займатись спортом та доглядом за собою. А, отже, прокидатись потрібно іще раніше.



Привчити себе вставати о 6-й, а згодом о 5-й ранку, було дуже непросто, зізнається Люда. Тож, аби не бути самотньою у цій боротьбі зі старими звичками, оголосила в своєму інстаграмі марафон, присвячений ранковій енергії. До участі зголосились дванадцятеро подруг та знайомих. Протягом кількох тижнів учасниці разом із самою Людмилою вчились прокидатись рано та виконували різні цікаві завдання – робили гарні макіяжі, одягали сукні і спідниці, влаштовували професійні фотосесії та вчились себе любити, а ще писали щоденники вдячності, складали афірмації, котрі б додавали їм упевненості у власних силах.



Після закінчення марафону Люда отримала багато позитивних відгуків, тож за декілька місяців вирішила провести іще один, але цього разу платний, аби його учасники більше цінували отриману інформацію і знання. Незадовго після другого марафону, розпочався третій, котрий стартував 15 березня. Цього разу правила стали дещо суворіші –учасниці марафону прокидаються не пізніше 5.45 і звітують про це у соцмережах, а хто не дотримується графіку, вибуває із закритого чату.



– Багато хто пропагує ранки для успіху та багатства, а я пропагую ранні пробудження для того, щоб мати час для себе, як для жінки. Адже нам так часто бракує вільних хвилин для догляду за собою і усі ці тюбики та баночки з кремами і масками просто простоюють на поличці у ванній. Іще ранок – це ідеальний час для саморозвитку та навчання. Бо далі, коли прокидаються діти та чоловік, жінка уже собі не належить, бо крутиться, як білка у колесі, виконуючи щоденні обов’язки. Тому можливість побути жінкою у неї є лише вранці. Адже жінка наповнюється енергією лише коли вона прокидається з 5-ї до 6-ї години ранку, – переконує Людмила.



«З нетерпінням чекаю на ранок»



Щоб звикнути до раннього пробудження, кожен обирає для себе найбільш зручний метод – хтось одразу наводить будильник на годину чи півтори раніше, а хтось робить це більш поступово, щодня налаштовуючи годинник на 15 хвилин раніше. Вважається, що для того, щоб виробилась звичка, потрібен 21 день, але насправді часу потрібно утричі більше, адже за 66 днів ця звичка лишиться з тобою на все життя.



Зараз Люда щодня лягає до 23-ї та легко прокидається без будильника у проміжку з 5-ї до 5.30, і навіть важко повірити, що раніше вона лягала о 3-й ночі, а прокидалась під обід, абсолютно розбитою та знесиленою. Це вже потім, вивчаючи індійську науку про здоровий спосіб життя – аюрведу, дізналась, що якщо людина не ляже спати у проміжку з 22-ї вечора до 2-ї ночі, коли настає так звана «фаза вогню», то організм не боротиметься зі стресом та не очищуватиметься від токсинів.



– Раніше мені було дуже шкода людей, котрим доводиться прокидатись рано, а зараз шкода тих, котрі не знають скільки всього втрачають, якщо будуть спати довго. Я, наприклад, лягаючи спати, з нетерпінням чекаю на ранок, бо це зараз моя улюблена частина доби, – каже Люда.



Завдяки раннім пробудженням Людмила нарешті віднайшла внутрішню гармонію та баланс, навчилась любити себе і почала реалізовувати давні задуми. Зокрема, працює над розробкою онлайн-курсу для організаторів івент-заходів та власного сайту, а також просуває свою сторінку в інстраграмі, хоча раніше терпіти не могла соціальні мережі. Дивлячись на позитивну трансформацію мами, 9-річна дочка Людмили теж почала її наслідувати – тепер починає свій день зі склянки води та ранкової гімнастики, а нещодавно почала здійснювати піші прогулянки біля дому.



– У сучасному світі жінки тягнуть на собі дуже багато, пишаючись тим, які вони сильні та самодостатні. Звичайно, сучасна жінка повинна бути реалізованою та досягати успіху, проте, не стаючи при цьому «чоловіком у спідниці». Мені так хочеться, аби кожна жінка навчилась відчувати зовсім іншу енергію, котра зробить її по-справжньому щасливою, – додає Людмила.



Тетяна ІЗОТОВА

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ось уже кілька років у сфері саморозвитку з’явився тренд на раннє пробудження. Кажуть, що люди, які прокидаються о п’ятій ранку, частіше досягають успіху, адже встигають таким чином зробити значно більше справ.Володимирчанкаоцінила всі переваги ранніх підйомів та відчула ту саму магію ранку, коли відійшла від бізнесу, який вела зі своїм чоловіком упродовж дев’яти років, пише Слово правди Нині жінка навчає інших віднаходити свій внутрішній "дзен", полюбивши ранок, під час мотивувальних марафонів у соцмережах.Людмила більше дев’яти років працювала в сфері організації та ведення святкових заходів разом зі своїм чоловіком. Відоме на теренах Волині подружжя ведучих починало з надання послуг тамади та весільних музикантів, а згодом відкрили власну event-агенцію, яка займається організацією, оформленням та веденням різних святкових та урочистих подій.На початку своєї кар’єри у сфері івенту Людмила паралельно працювала економісткою на Володимир-Волинській птахофабриці. Та після народження старшої донечки з головою поринула в організацію весіль, закінчивши курси декору в іменитих дизайнерів. Аби виконати свою роботу якнайкраще, у кожен проект Людмила вкладала частинку душі, що призводило до безсонних ночей та спалених нервових клітин. За декілька років праці у такому напруженому графіку жінка відчула емоційне та фізичне вигорання. І хоча підсвідомо розуміла, що потрібно уже щось змінювати,боялась наважитись на кардинальні кроки.– Карантин, який почався у березні минулого року, став для мене справжнім спасінням, адже нарешті з’явилось достатньо часу для відпочинку. Утім, через місяць такої вимушеної відпустки відчула внутрішню тривогу, що не давала спокою, адже стало зрозуміло, що коронавірус з нами надовго, а жити далі якось потрібно, враховуючи, що увесь сімейний бізнес пов’язаний з івент-сферою. Через карантин довелось закрити наш луцький офіс та призупинити багато запланованих проектів, але навіть після закінчення локдауну мені зовсім не хотілось до них повертатись, – розповідає Людмила.За що б не бралась, вона звикла постійно удосконалюватись та зростати професійно, а в сфері івенту в один момент, наче вперлась у стелю. Каже, що через це перестала отримувати задоволення від процесу підготовки до свята, від чого раніше по-справжньому кайфувала. Люда зізнається, що на те, аби розібратись у собі, пішло немало часу, який вона присвятила вивченню духовних практик та роботі з психологом, котрий і допоміг зрозуміти, чого вона хоче насправді.– Раніше стежила у соцмережах за успішними бізнес-леді, приклад яких мене надзвичайно мотивував та заряджав. Мені дуже хотілось бути схожою на них. Тож слухала курси з тайм-менеджменту, прописувала кожну хвилину свого дня, намагаючись працювати продуктивніше, зовсім не залишаючи часу на себе. Та згодом, втомившись від такої гонки, зрозуміла, що не хочу бути такою. Натомість, хочу жити легко і отримувати задоволення від того, що роблю.Рішення Людмили припинити займатись організацією івент-заходів, чоловік сприйняв спокійно і з розумінням, а вже невдовзі, коли помітив її внутрішні трансформації, почав дивитись на неї зовсім іншими очима. Адже раніше, каже Люда, інколи ловила себе на думці, що вони із чоловіка та дружини перетворюються у бізнес-партнерів, тож, аби забути про роботу, час від часу влаштовують собі романтичні вилазки удвох.Однією з найголовніших змін в житті Людмили стало те, що вона почала знаходити час на себе, якого як і будь-якій мамі двох дітей і дружині, завжди бракує. Тож, аби хоч трохи посидіти у тиші та спокої, записуючи свої думки у щоденнику за чашкою чаю, почала прокидатись раніше. Доки всі її рідні спали, насолоджувалась чудовими хвилинами спокою, розуміючи, що такого часу потрібно виділяти собі іще більше, аби мати можливість вивчати щось нове, займатись спортом та доглядом за собою. А, отже, прокидатись потрібно іще раніше.Привчити себе, було дуже непросто, зізнається Люда. Тож, аби не бути самотньою у цій боротьбі зі старими звичками, оголосила в своєму інстаграмі марафон, присвячений ранковій енергії. До участі зголосились дванадцятеро подруг та знайомих. Протягом кількох тижнів учасниці разом із самою Людмилою вчились прокидатись рано та виконували різні цікаві завдання – робили гарні макіяжі, одягали сукні і спідниці, влаштовували професійні фотосесії та вчились себе любити, а ще писали щоденники вдячності, складали афірмації, котрі б додавали їм упевненості у власних силах.Після закінчення марафону Люда отримала багато позитивних відгуків, тож за декілька місяців вирішила провести іще один, але цього разу платний, аби його учасники більше цінували отриману інформацію і знання. Незадовго після другого марафону, розпочався третій, котрий стартував 15 березня. Цього разу правила стали дещо суворіші –учасниці марафону прокидаються не пізніше 5.45 і звітують про це у соцмережах, а хто не дотримується графіку, вибуває із закритого чату.– Багато хто пропагує ранки для успіху та багатства, а я пропагую ранні пробудження для того, щоб мати час для себе, як для жінки. Адже нам так часто бракує вільних хвилин для догляду за собою і усі ці тюбики та баночки з кремами і масками просто простоюють на поличці у ванній. Іще ранок – це ідеальний час для саморозвитку та навчання. Бо далі, коли прокидаються діти та чоловік, жінка уже собі не належить, бо крутиться, як білка у колесі, виконуючи щоденні обов’язки. Тому можливість побути жінкою у неї є лише вранці. Адже жінка наповнюється енергією лише коли вона прокидається з 5-ї до 6-ї години ранку, – переконує Людмила.Щоб звикнути до раннього пробудження, кожен обирає для себе найбільш зручний метод – хтось одразу наводить будильник на годину чи півтори раніше, а хтось робить це більш поступово, щодня налаштовуючи годинник на 15 хвилин раніше. Вважається, що для того, щоб виробилась звичка, потрібен 21 день, але насправді часу потрібно утричі більше, адже за 66 днів ця звичка лишиться з тобою на все життя.Зараз Люда щодня лягає до 23-ї та легко прокидається без будильника у проміжку з 5-ї до 5.30, і навіть важко повірити, що раніше вона лягала о 3-й ночі, а прокидалась під обід, абсолютно розбитою та знесиленою. Це вже потім, вивчаючи індійську науку про здоровий спосіб життя – аюрведу, дізналась, що якщо людина не ляже спати у проміжку з 22-ї вечора до 2-ї ночі, коли настає так звана «фаза вогню», то організм не боротиметься зі стресом та не очищуватиметься від токсинів.– Раніше мені було дуже шкода людей, котрим доводиться прокидатись рано, а зараз шкода тих, котрі не знають скільки всього втрачають, якщо будуть спати довго. Я, наприклад, лягаючи спати, з нетерпінням чекаю на ранок, бо це зараз моя улюблена частина доби, – каже Люда.Завдяки раннім пробудженням Людмила нарешті віднайшла внутрішню гармонію та баланс, навчилась любити себе і почала реалізовувати давні задуми. Зокрема, працює над розробкою онлайн-курсу для організаторів івент-заходів та власного сайту, а також просуває свою сторінку в інстраграмі, хоча раніше терпіти не могла соціальні мережі. Дивлячись на позитивну трансформацію мами, 9-річна дочка Людмили теж почала її наслідувати – тепер починає свій день зі склянки води та ранкової гімнастики, а нещодавно почала здійснювати піші прогулянки біля дому.– У сучасному світі жінки тягнуть на собі дуже багато, пишаючись тим, які вони сильні та самодостатні. Звичайно, сучасна жінка повинна бути реалізованою та досягати успіху, проте, не стаючи при цьому «чоловіком у спідниці». Мені так хочеться, аби кожна жінка навчилась відчувати зовсім іншу енергію, котра зробить її по-справжньому щасливою, – додає Людмила.Тетяна ІЗОТОВА

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію