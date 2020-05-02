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Волинянин за вбивство жінки відсидить 8 років

Волинянин за вбивство жінки відсидить 8 років
44-річний уродженець Нововолинська, який до смерті побив жінку, відсидить за ґратами понад 8 років.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.

Удень 22 серпня 2019 року чоловік, перебуваючи напідпитку удома в жінки в селищі Шацьк, вдарив її дерев'яною палицею в обличчя, від чого вона впала та вдарилася об край ванни й згодом померла від отриманих травм.

Бажаючи уникнути відповідальності за скоєне, зловмисник викликав швидку допомогу та розповів лікарям, що потерпіла падала кілька разів і сама собі заподіяла усі ушкодження.

Винуватості своєї у вчиненні злочину він так і не визнав, хоч вона була доведена зібраними правоохоронцями доказами.

Шацький районний суд, визнавши волинянина винним у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілої, призначив йому покарання у виді 8 років та 6 місяців позбавлення волі.

Фото - ілюстративне

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Теги: смерть, Шацьк, суд, тюрма
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