Волинянин за вбивство жінки відсидить 8 років
Сьогодні, 14:17
44-річний уродженець Нововолинська, який до смерті побив жінку, відсидить за ґратами понад 8 років.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Удень 22 серпня 2019 року чоловік, перебуваючи напідпитку удома в жінки в селищі Шацьк, вдарив її дерев'яною палицею в обличчя, від чого вона впала та вдарилася об край ванни й згодом померла від отриманих травм.
Бажаючи уникнути відповідальності за скоєне, зловмисник викликав швидку допомогу та розповів лікарям, що потерпіла падала кілька разів і сама собі заподіяла усі ушкодження.
Винуватості своєї у вчиненні злочину він так і не визнав, хоч вона була доведена зібраними правоохоронцями доказами.
Шацький районний суд, визнавши волинянина винним у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілої, призначив йому покарання у виді 8 років та 6 місяців позбавлення волі.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Удень 22 серпня 2019 року чоловік, перебуваючи напідпитку удома в жінки в селищі Шацьк, вдарив її дерев'яною палицею в обличчя, від чого вона впала та вдарилася об край ванни й згодом померла від отриманих травм.
Бажаючи уникнути відповідальності за скоєне, зловмисник викликав швидку допомогу та розповів лікарям, що потерпіла падала кілька разів і сама собі заподіяла усі ушкодження.
Винуватості своєї у вчиненні злочину він так і не визнав, хоч вона була доведена зібраними правоохоронцями доказами.
Шацький районний суд, визнавши волинянина винним у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілої, призначив йому покарання у виді 8 років та 6 місяців позбавлення волі.
Фото - ілюстративне
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