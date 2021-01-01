В канали центрального парку Луцька випустили рибу

В Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки продовжують зариблення каналів. Сьогодні, 12 квітня, в канали випустили понад 150 кг карпа і білого амура.Про це написав міський голова Луцькана своїй сторінці у фейсбуці.Окрім цього, він повідомив про плани, які мають намір здійснити на території парку.Так, за тиждень приступають до облаштування громадської вбиральні. Цього року також передбачено облаштування проїжджої частини від вул. Глушець до боларда в сторону зоопарку з обмежувачами для унеможливлення паркування на газоні. Передбачено й облаштування парковки поруч з церквою «Благодать».Також планують здійснити облаштування алеї праворуч від центральної вздовж дамби."Також цього року плануємо здійснити розмулення та поглиблення каналів вздовж алеї парасольок", - написав Поліщук.