У Полтаві перекинувся човен: загинули працівники ОДА





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За словами речника поліції Полтавщини Романа Грішина, слідчі встановили, що загиблим полтавцям було 32, 35 та 37 років. Щодо цієї події розпочали кримінальне провадження за статтею «Порушення чинних на транспорті правил, що убезпечують рух, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки».



Згодом стало відомо, що загинули працівники Полтавської ОДА. Про це повідомив перший заступник голови ОДА Дмитро Лунін: «Сумна звістка нас спіткала вчора (11 квітня – ред.). На річці Ворскла загинули три особи. На жаль, серед яких були двоє дійсних працівників ОДА, один колишній. Висловлюємо співчуття рідним та близьким».



У Полтавській ОДА повідомили, що двоє із загиблих працювали в управлінні інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації. Третій був співробітником Департаменту інфраструктури та туризму ОДА.



Повідомлення про це полтавські рятувальники отримали 11 квітня близько 16:20 від місцевого жителя, каже речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко.



Протягом двох годин після виклику у Вакуленцях із води дістали тіла двох чоловіків. Одного з них виявили на мілині, а іншого – на дні дамби. Третього до темряви знайти не змогли, тому тоді роботи призупинили.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Неподалік селища Вакуленці, що під Полтавою, біля греблі 11 квітня перекинувся човен із трьома чоловіками. Тіла двох знайшли ще того ж дня, а 12 квітня об 11:40 з води дістали тіло третього чоловіка.Про це пише Суспільне Полтава. За словами речника поліції Полтавщини, слідчі встановили, що загиблим полтавцям було 32, 35 та 37 років. Щодо цієї події розпочали кримінальне провадження за статтею «Порушення чинних на транспорті правил, що убезпечують рух, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки».Згодом стало відомо, що загинули працівники Полтавської ОДА. Про це повідомив перший заступник голови ОДА Дмитро Лунін: «Сумна звістка нас спіткала вчора (11 квітня – ред.). На річці Ворскла загинули три особи. На жаль, серед яких були двоє дійсних працівників ОДА, один колишній. Висловлюємо співчуття рідним та близьким».У Полтавській ОДА повідомили, що двоє із загиблих працювали в управлінні інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації. Третій був співробітником Департаменту інфраструктури та туризму ОДА.Повідомлення про це полтавські рятувальники отримали 11 квітня близько 16:20 від місцевого жителя, каже речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко.Протягом двох годин після виклику у Вакуленцях із води дістали тіла двох чоловіків. Одного з них виявили на мілині, а іншого – на дні дамби. Третього до темряви знайти не змогли, тому тоді роботи призупинили.

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