У Луцьку змагалися юні гімнастки з усієї області. ФОТО

У Луцьку 10-11 квітня на базі КЗ ДЮСШ №3 Луцької міської ради відбувся чемпіонат Волинської області з художньої гімнастики серед дівчат 2005-2009 років народження за програмою майстер спорту, кандидат в майстри спорту та І-ІІ розряду. У змаганнях взяли участь 163 гімнастки з різних куточків області.Про це інформує пресслужба Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.За підсумками змагань переможцями чемпіонату Волинської області стали:За програмою майстер спорту України:1 місце -КЗ ДЮСШ № 3 Луцької міської ради;2 місце -. КЗ ДЮСШ № 3 Луцької міської ради;3 місце -. СК «Спорт-єстет».За програмою кандидат в майстри спорту України 2008 року народження:1 місце -. КЗ ДЮСШ № 3 Луцької міської ради;2 місце -. КЗ ДЮСШ № 3 Луцької міської ради;3 місце -. ДЮСШ № 2 Луцької міської ради;За програмою кандидат в майстри спорту України 2007 року народження:1 місце -КЗ ДЮСШ № 3 Луцької міської ради;2 місце -. КЗ ДЮСШ № 3 Луцької міської ради;3 місце -. КЗ ДЮСШ № 3 Луцької міської ради.За програмою кандидат в майстри спорту України 2006 року народження:1 місце -. ДЮСШ № 2 Луцької міської ради;2 місце -КЗ ДЮСШ № 3 Луцької міської ради;3 місце -СК «Спрт-естет».За програмою І дорослий розряд:1 місце -ДЮСШ № 2 Луцької міської ради;2 місце -КЗ ДЮСШ № 3 Луцької міської ради;3 місце -. ДЮСШ № 2 Луцької міської ради.За програмою ІІ дорослий розряд:1 місце -ДЮСШ № 2 Луцької міської ради;2 місце -КЗ ДЮСШ № 3 Луцької міської ради;3 місце –СК «Волинь-Спартак».