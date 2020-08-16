У Луцьку змагалися юні гімнастки з усієї області. ФОТО
Сьогодні, 15:20
У Луцьку 10-11 квітня на базі КЗ ДЮСШ №3 Луцької міської ради відбувся чемпіонат Волинської області з художньої гімнастики серед дівчат 2005-2009 років народження за програмою майстер спорту, кандидат в майстри спорту та І-ІІ розряду. У змаганнях взяли участь 163 гімнастки з різних куточків області.
Про це інформує пресслужба Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.
За підсумками змагань переможцями чемпіонату Волинської області стали:
За програмою майстер спорту України:
1 місце - Іваник Д. КЗ ДЮСШ № 3 Луцької міської ради;
2 місце - Смаглюк О. КЗ ДЮСШ № 3 Луцької міської ради;
3 місце - Левкович Є. СК «Спорт-єстет».
За програмою кандидат в майстри спорту України 2008 року народження:
1 місце - Матвєєва А. КЗ ДЮСШ № 3 Луцької міської ради;
2 місце - Калиш В. КЗ ДЮСШ № 3 Луцької міської ради;
3 місце - Петровська Ю. ДЮСШ № 2 Луцької міської ради;
За програмою кандидат в майстри спорту України 2007 року народження:
1 місце - Стрижеус О. КЗ ДЮСШ № 3 Луцької міської ради;
2 місце - Філімонова П. КЗ ДЮСШ № 3 Луцької міської ради;
3 місце - Щурук А. КЗ ДЮСШ № 3 Луцької міської ради.
За програмою кандидат в майстри спорту України 2006 року народження:
1 місце - Ющак О. ДЮСШ № 2 Луцької міської ради;
2 місце - Курносова Є. КЗ ДЮСШ № 3 Луцької міської ради;
3 місце - Бойчук І. СК «Спрт-естет».
За програмою І дорослий розряд:
1 місце - Рудковська Я. ДЮСШ № 2 Луцької міської ради;
2 місце - Забіяка А. КЗ ДЮСШ № 3 Луцької міської ради;
3 місце - Озерова А. ДЮСШ № 2 Луцької міської ради.
За програмою ІІ дорослий розряд:
1 місце - Красневич З. ДЮСШ № 2 Луцької міської ради;
2 місце - Романюк О. КЗ ДЮСШ № 3 Луцької міської ради;
3 місце – Грищенко А. СК «Волинь-Спартак».
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Про це інформує пресслужба Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.
За підсумками змагань переможцями чемпіонату Волинської області стали:
За програмою майстер спорту України:
1 місце - Іваник Д. КЗ ДЮСШ № 3 Луцької міської ради;
2 місце - Смаглюк О. КЗ ДЮСШ № 3 Луцької міської ради;
3 місце - Левкович Є. СК «Спорт-єстет».
За програмою кандидат в майстри спорту України 2008 року народження:
1 місце - Матвєєва А. КЗ ДЮСШ № 3 Луцької міської ради;
2 місце - Калиш В. КЗ ДЮСШ № 3 Луцької міської ради;
3 місце - Петровська Ю. ДЮСШ № 2 Луцької міської ради;
За програмою кандидат в майстри спорту України 2007 року народження:
1 місце - Стрижеус О. КЗ ДЮСШ № 3 Луцької міської ради;
2 місце - Філімонова П. КЗ ДЮСШ № 3 Луцької міської ради;
3 місце - Щурук А. КЗ ДЮСШ № 3 Луцької міської ради.
За програмою кандидат в майстри спорту України 2006 року народження:
1 місце - Ющак О. ДЮСШ № 2 Луцької міської ради;
2 місце - Курносова Є. КЗ ДЮСШ № 3 Луцької міської ради;
3 місце - Бойчук І. СК «Спрт-естет».
За програмою І дорослий розряд:
1 місце - Рудковська Я. ДЮСШ № 2 Луцької міської ради;
2 місце - Забіяка А. КЗ ДЮСШ № 3 Луцької міської ради;
3 місце - Озерова А. ДЮСШ № 2 Луцької міської ради.
За програмою ІІ дорослий розряд:
1 місце - Красневич З. ДЮСШ № 2 Луцької міської ради;
2 місце - Романюк О. КЗ ДЮСШ № 3 Луцької міської ради;
3 місце – Грищенко А. СК «Волинь-Спартак».
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