У місті на Волині роздавали подарунки наймолодшим мешканцям, що сортують сміття

У Володимирі-Волинському функціонує пункт роздільного збору сміття. Для того, аби заохотити містян, особливо – малечу, сортувати відходи, місцевий підприємець та представники міської влади нагородили наймолодших екосвідомих мешканців міста.Про це йдеться на сайті мерії.12-го квітня на пункті роздільного збору сміття підприємець, який займається збором і сортуванням скла, пластику, макулатури у місті, та міський голованагородили маленьких свідомих володимирчан, які регулярно здають посортоване сміття.Григорій Хорбаладзе закликав мешканців Володимира здавати скло, картон і пластик на повторну переробку, оскільки це надзвичайно важливо для екології. Також додав, що подарунки для активних сортувальників сміття будуть і в подальшому.Ігор Пальонка зазначив, що наразі розглядають можливість встановлення смітників для роздільного збору сміття, адже це питання на часі.«Ми повинні усвідомлювати, наскільки це потрібно і важливо: відправляти сміття на повторну переробку, щоб не забруднювати свою ж територію. Міська рада також розроблює методику, як у цілому місті втілити в життя роздільний збір сміття», - сказав він.Пункт роздільного збору сміття розташовані у Володимирі за адресою: вулиця Луцька, 81 (територія колишнього консервного заводу). Здати скляні/пластикові пляшки, батарейки чи макулатуру можна:з 9:00 до 17:00 у будні дні;у суботу – з 9:00 і до 13:00;неділя – вихідний.З 15 квітня ще один пункт збору планують відкрити за адресою: вулиця Шухевича, 94 (територія сільгосптехніки).