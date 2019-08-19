У місті на Волині роздавали подарунки наймолодшим мешканцям, що сортують сміття
Сьогодні, 17:40
У Володимирі-Волинському функціонує пункт роздільного збору сміття. Для того, аби заохотити містян, особливо – малечу, сортувати відходи, місцевий підприємець та представники міської влади нагородили наймолодших екосвідомих мешканців міста.
Про це йдеться на сайті мерії.
12-го квітня на пункті роздільного збору сміття підприємець Григорій Хорбаладзе, який займається збором і сортуванням скла, пластику, макулатури у місті, та міський голова Ігор Пальонка нагородили маленьких свідомих володимирчан, які регулярно здають посортоване сміття.
Григорій Хорбаладзе закликав мешканців Володимира здавати скло, картон і пластик на повторну переробку, оскільки це надзвичайно важливо для екології. Також додав, що подарунки для активних сортувальників сміття будуть і в подальшому.
Ігор Пальонка зазначив, що наразі розглядають можливість встановлення смітників для роздільного збору сміття, адже це питання на часі.
«Ми повинні усвідомлювати, наскільки це потрібно і важливо: відправляти сміття на повторну переробку, щоб не забруднювати свою ж територію. Міська рада також розроблює методику, як у цілому місті втілити в життя роздільний збір сміття», - сказав він.
Пункт роздільного збору сміття розташовані у Володимирі за адресою: вулиця Луцька, 81 (територія колишнього консервного заводу). Здати скляні/пластикові пляшки, батарейки чи макулатуру можна:
з 9:00 до 17:00 у будні дні;
у суботу – з 9:00 і до 13:00;
неділя – вихідний.
З 15 квітня ще один пункт збору планують відкрити за адресою: вулиця Шухевича, 94 (територія сільгосптехніки).
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Про це йдеться на сайті мерії.
12-го квітня на пункті роздільного збору сміття підприємець Григорій Хорбаладзе, який займається збором і сортуванням скла, пластику, макулатури у місті, та міський голова Ігор Пальонка нагородили маленьких свідомих володимирчан, які регулярно здають посортоване сміття.
Григорій Хорбаладзе закликав мешканців Володимира здавати скло, картон і пластик на повторну переробку, оскільки це надзвичайно важливо для екології. Також додав, що подарунки для активних сортувальників сміття будуть і в подальшому.
Ігор Пальонка зазначив, що наразі розглядають можливість встановлення смітників для роздільного збору сміття, адже це питання на часі.
«Ми повинні усвідомлювати, наскільки це потрібно і важливо: відправляти сміття на повторну переробку, щоб не забруднювати свою ж територію. Міська рада також розроблює методику, як у цілому місті втілити в життя роздільний збір сміття», - сказав він.
Пункт роздільного збору сміття розташовані у Володимирі за адресою: вулиця Луцька, 81 (територія колишнього консервного заводу). Здати скляні/пластикові пляшки, батарейки чи макулатуру можна:
з 9:00 до 17:00 у будні дні;
у суботу – з 9:00 і до 13:00;
неділя – вихідний.
З 15 квітня ще один пункт збору планують відкрити за адресою: вулиця Шухевича, 94 (територія сільгосптехніки).
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