Біля університету в Рівному знайшли дві гранати

Під час несення служби з охорони громадського порядку у місті Рівному гвардійці військової частини 3055 знайшли предмети подібні до гранат Ф-1 та РДГ-5.Ймовірні гранати були з запалами та повністю готові до використання, інформує МВС України у фейсбуці.Подія сталась біля Рівненського державного гуманітарного університету. До наряду патруля підбігли дві дівчинки, які повідомили, що під деревом лежать невідомі предмети.Нацгвардійці одразу оцінили небезпечність ситуації та огородили місце й евакуювали людей.На місце події викликали працівників поліції та ДСНС. Гранати вилучили.