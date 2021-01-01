Біля університету в Рівному знайшли дві гранати
Сьогодні, 16:27
Під час несення служби з охорони громадського порядку у місті Рівному гвардійці військової частини 3055 знайшли предмети подібні до гранат Ф-1 та РДГ-5.
Ймовірні гранати були з запалами та повністю готові до використання, інформує МВС України у фейсбуці.
Подія сталась біля Рівненського державного гуманітарного університету. До наряду патруля підбігли дві дівчинки, які повідомили, що під деревом лежать невідомі предмети.
Нацгвардійці одразу оцінили небезпечність ситуації та огородили місце й евакуювали людей.
На місце події викликали працівників поліції та ДСНС. Гранати вилучили.
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Ймовірні гранати були з запалами та повністю готові до використання, інформує МВС України у фейсбуці.
Подія сталась біля Рівненського державного гуманітарного університету. До наряду патруля підбігли дві дівчинки, які повідомили, що під деревом лежать невідомі предмети.
Нацгвардійці одразу оцінили небезпечність ситуації та огородили місце й евакуювали людей.
На місце події викликали працівників поліції та ДСНС. Гранати вилучили.
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