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Біля університету в Рівному знайшли дві гранати

Біля університету в Рівному знайшли дві гранати
Під час несення служби з охорони громадського порядку у місті Рівному гвардійці військової частини 3055 знайшли предмети подібні до гранат Ф-1 та РДГ-5.

Ймовірні гранати були з запалами та повністю готові до використання, інформує МВС України у фейсбуці.

Подія сталась біля Рівненського державного гуманітарного університету. До наряду патруля підбігли дві дівчинки, які повідомили, що під деревом лежать невідомі предмети.

Нацгвардійці одразу оцінили небезпечність ситуації та огородили місце й евакуювали людей.

На місце події викликали працівників поліції та ДСНС. Гранати вилучили.

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Теги: гранати, Рівне, університет
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