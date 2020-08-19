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Судитимуть поліцейського з Волині, який взяв 800 доларів хабара

Судитимуть поліцейського з Волині, який взяв 800 доларів хабара
За одержання 800 доларів хабара судитимуть старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції одного з відділів поліції ГУНП у Волинській області.

Слідство встановило, що в таку суму правоохоронець оцінив не проведення ним усього комплексу оперативно-розшукових заходів у кримінальному провадженні за фактом викрадення майна, - інформує пресслужба обласної прокуратури.

Нагадаємо, що удень 21 грудня 2020 року поліцейського затримали у момент одержання коштів.

Невдовзі він постане перед судом.

Судитимуть поліцейського з Волині, який взяв 800 доларів хабара
Судитимуть поліцейського з Волині, який взяв 800 доларів хабара

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Теги: хабар, поліцейський, Волинь
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