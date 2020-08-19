Судитимуть поліцейського з Волині, який взяв 800 доларів хабара





Слідство встановило, що в таку суму правоохоронець оцінив не проведення ним усього комплексу оперативно-розшукових заходів у кримінальному провадженні за фактом викрадення майна, - інформує пресслужба обласної прокуратури.



Нагадаємо, що



Невдовзі він постане перед судом.





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