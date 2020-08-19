Судитимуть поліцейського з Волині, який взяв 800 доларів хабара
Сьогодні, 16:35
За одержання 800 доларів хабара судитимуть старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції одного з відділів поліції ГУНП у Волинській області.
Слідство встановило, що в таку суму правоохоронець оцінив не проведення ним усього комплексу оперативно-розшукових заходів у кримінальному провадженні за фактом викрадення майна, - інформує пресслужба обласної прокуратури.
Нагадаємо, що удень 21 грудня 2020 року поліцейського затримали у момент одержання коштів.
Невдовзі він постане перед судом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Слідство встановило, що в таку суму правоохоронець оцінив не проведення ним усього комплексу оперативно-розшукових заходів у кримінальному провадженні за фактом викрадення майна, - інформує пресслужба обласної прокуратури.
Нагадаємо, що удень 21 грудня 2020 року поліцейського затримали у момент одержання коштів.
Невдовзі він постане перед судом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Горохівщині жителі села 5 днів сидітимуть без газу
Сьогодні, 16:50
Судитимуть поліцейського з Волині, який взяв 800 доларів хабара
Сьогодні, 16:35
Біля університету в Рівному знайшли дві гранати
Сьогодні, 16:27