У фонтані ботанічного саду Києва купався чоловік. ВІДЕО





Відповідне відео поширили у спільноті "Київ Оперативний", пише



На відео видно, як невідомий борсається у воді, занурює голову і пропливає якусь відстані у фонтані. Потім чоловік встає, кілька секунд стоїть у воді, а тоді знову починає пливти, але вже на спині, ніби релаксуючи в басейні.



"Якщо кому цікаво, святкування дня космонавтики в центральному ботанічному саду минає успішно", - йдеться в дописі до відео.



Слід зауважити, що у Києві сьогодні вдень до +13 градусів тепла, але попри це доволі похмуро і зимно.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві 12 квітня чоловік заліз до фонтану в Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка і почав у ньому плавати. Невідомий для водних процедур не роздягався, а купався у штанах і в кофті.Відповідне відео поширили у спільноті "Київ Оперативний", пише "ТСН". На відео видно, як невідомий борсається у воді, занурює голову і пропливає якусь відстані у фонтані. Потім чоловік встає, кілька секунд стоїть у воді, а тоді знову починає пливти, але вже на спині, ніби релаксуючи в басейні."Якщо кому цікаво, святкування дня космонавтики в центральному ботанічному саду минає успішно", - йдеться в дописі до відео.Слід зауважити, що у Києві сьогодні вдень до +13 градусів тепла, але попри це доволі похмуро і зимно.

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