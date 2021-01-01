У фонтані ботанічного саду Києва купався чоловік. ВІДЕО
Сьогодні, 20:45
У Києві 12 квітня чоловік заліз до фонтану в Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка і почав у ньому плавати. Невідомий для водних процедур не роздягався, а купався у штанах і в кофті.
Відповідне відео поширили у спільноті "Київ Оперативний", пише "ТСН".
На відео видно, як невідомий борсається у воді, занурює голову і пропливає якусь відстані у фонтані. Потім чоловік встає, кілька секунд стоїть у воді, а тоді знову починає пливти, але вже на спині, ніби релаксуючи в басейні.
"Якщо кому цікаво, святкування дня космонавтики в центральному ботанічному саду минає успішно", - йдеться в дописі до відео.
Слід зауважити, що у Києві сьогодні вдень до +13 градусів тепла, але попри це доволі похмуро і зимно.
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Відповідне відео поширили у спільноті "Київ Оперативний", пише "ТСН".
На відео видно, як невідомий борсається у воді, занурює голову і пропливає якусь відстані у фонтані. Потім чоловік встає, кілька секунд стоїть у воді, а тоді знову починає пливти, але вже на спині, ніби релаксуючи в басейні.
"Якщо кому цікаво, святкування дня космонавтики в центральному ботанічному саду минає успішно", - йдеться в дописі до відео.
Слід зауважити, що у Києві сьогодні вдень до +13 градусів тепла, але попри це доволі похмуро і зимно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А допомогти?як людина хвора?краще на камеру-"да ты что,как идет"
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