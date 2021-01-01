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У фонтані ботанічного саду Києва купався чоловік. ВІДЕО

У фонтані ботанічного саду Києва купався чоловік. ВІДЕО
У Києві 12 квітня чоловік заліз до фонтану в Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка і почав у ньому плавати. Невідомий для водних процедур не роздягався, а купався у штанах і в кофті.

Відповідне відео поширили у спільноті "Київ Оперативний", пише "ТСН".

На відео видно, як невідомий борсається у воді, занурює голову і пропливає якусь відстані у фонтані. Потім чоловік встає, кілька секунд стоїть у воді, а тоді знову починає пливти, але вже на спині, ніби релаксуючи в басейні.

"Якщо кому цікаво, святкування дня космонавтики в центральному ботанічному саду минає успішно", - йдеться в дописі до відео.

Слід зауважити, що у Києві сьогодні вдень до +13 градусів тепла, але попри це доволі похмуро і зимно.


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Теги: Київ, фонтан, купання
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Коментарі 1
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