У Луцьку запрацювала відремонтована їдальня терцентру соціального обслуговування

У Луцьку сьогодні, 12 квітня, відновила свою роботу їдальня Територіального центру соціального обслуговування.Нещодавно тут провели капітальний ремонт приміщення та встановили нову потужну газову плиту, - йдеться на сайті Луцькради.Із результатами проведених робіт ознайомились заступник міського голови, депутат міської ради, директор департаменту соціальної політики, а також керівництво центру.Нагадаємо, що основним завданням терцентру є вжиття конкретних заходів, спрямованих на підвищення рівня соціальної захищеності самотніх людей похилого віку та осіб з особливими потребами. Однак, на час карантину, видача харчів у їдальні відбувається на виніс. А для громадян, які не можуть прибути до центру, організували доставку їжі.Сьогодні ж кухарі приготували більше ста порцій обіду, який підопічні отримають за спеціальними талонами. А 20 порцій для тих, хто не може самостійно дістатися до центру, працівники доставили додому.