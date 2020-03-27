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У Луцьку запрацювала відремонтована їдальня терцентру соціального обслуговування

У Луцьку запрацювала відремонтована їдальня терцентру соціального обслуговування
У Луцьку сьогодні, 12 квітня, відновила свою роботу їдальня Територіального центру соціального обслуговування.

Нещодавно тут провели капітальний ремонт приміщення та встановили нову потужну газову плиту, - йдеться на сайті Луцькради.

Із результатами проведених робіт ознайомились заступник міського голови Ірина Чебелюк, депутат міської ради, директор департаменту соціальної політики Вікторія Майборода, а також керівництво центру.

Нагадаємо, що основним завданням терцентру є вжиття конкретних заходів, спрямованих на підвищення рівня соціальної захищеності самотніх людей похилого віку та осіб з особливими потребами. Однак, на час карантину, видача харчів у їдальні відбувається на виніс. А для громадян, які не можуть прибути до центру, організували доставку їжі.

Сьогодні ж кухарі приготували більше ста порцій обіду, який підопічні отримають за спеціальними талонами. А 20 порцій для тих, хто не може самостійно дістатися до центру, працівники доставили додому.

У Луцьку запрацювала відремонтована їдальня терцентру соціального обслуговування
У Луцьку запрацювала відремонтована їдальня терцентру соціального обслуговування
У Луцьку запрацювала відремонтована їдальня терцентру соціального обслуговування
У Луцьку запрацювала відремонтована їдальня терцентру соціального обслуговування
У Луцьку запрацювала відремонтована їдальня терцентру соціального обслуговування
У Луцьку запрацювала відремонтована їдальня терцентру соціального обслуговування

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Теги: терцентр, Луцьк, їдальня
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