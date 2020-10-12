У Польщі в аеропорту затримали українців, які порушили умови відбування карантину
Сьогодні, 20:11
Шестеро громадян України попалися на тому, що порушили умови відбування карантину в Польщі. Усіх затримали в аеропорту Вроцлава.
Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на cайт Надоджанського відділення прикордонної служби, у неділю, 11 квітня, троє українців намагалися ввечері вилетіти з Вроцлава до Києва. Під час перевірки виявилося, що чоловіки мали відбувати карантин у Польщі, але самовільно залишили місце за 4 дні до закінчення терміну.
За це порушення українців покарали штрафами. Крім того, проти них відкрили адміністративні справи, результатами яких стала видача зобов'язань до виїзду з Польщі з усіма з відповідними наслідками.
Ще трьох громадян України затримали в аеропорту Вроцлава, коли вони пробували полетіти до Швеції. Днем раніше тамтешня прикордонна служба відмовила чоловікам у в'їзді в країну через відсутність обгрунтованої мети подорожі й відправила їх назад. Виявилося, що українці тільки приїхали до Польщі, але одразу сіли на літак до Швеції, щоб знайти роботу в цій країні.
При цьому чоловіки так само втекли з карантину, який мали відбувати в Польщі до 19 квітня. У зв'язку з цим їх оштрафували на 500 зл кожного й переказали інформацію до санепідемслужби та поліції. Усіх їх також чекає зобов'язання до виїзду з Польщі з усіма з відповідними наслідками.
Головне фото – ілюстративне.
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Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на cайт Надоджанського відділення прикордонної служби, у неділю, 11 квітня, троє українців намагалися ввечері вилетіти з Вроцлава до Києва. Під час перевірки виявилося, що чоловіки мали відбувати карантин у Польщі, але самовільно залишили місце за 4 дні до закінчення терміну.
За це порушення українців покарали штрафами. Крім того, проти них відкрили адміністративні справи, результатами яких стала видача зобов'язань до виїзду з Польщі з усіма з відповідними наслідками.
Ще трьох громадян України затримали в аеропорту Вроцлава, коли вони пробували полетіти до Швеції. Днем раніше тамтешня прикордонна служба відмовила чоловікам у в'їзді в країну через відсутність обгрунтованої мети подорожі й відправила їх назад. Виявилося, що українці тільки приїхали до Польщі, але одразу сіли на літак до Швеції, щоб знайти роботу в цій країні.
При цьому чоловіки так само втекли з карантину, який мали відбувати в Польщі до 19 квітня. У зв'язку з цим їх оштрафували на 500 зл кожного й переказали інформацію до санепідемслужби та поліції. Усіх їх також чекає зобов'язання до виїзду з Польщі з усіма з відповідними наслідками.
Головне фото – ілюстративне.
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