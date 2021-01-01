Оштрафували ексдиректора Служби автомобільних доріг Волині, який преміював себе на 30 тисяч

Ігоря Свиридова, який преміював сам себе на 30 тисяч гривень. З липня по вересень 2020 року він призначав собі премії у розмірі 50% та 100% посадового окладу.



Про це йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду від 2-го квітня, пише



Ігор Свиридов працював на посаді директора підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області» з лютого до листопада 2020 року. За цей час він тричі преміював сам себе. У липні та серпні – у розмірі 50% посадового окладу (7500 грн). У вересні він отримав премію у розмірі 100% посадового окладу, тобто 15 тис. грн. Відтак, загалом за три місяці 2020 року він одержав 30 тис. грн «преміальних». При цьому Ігор Свиридов не повідомив про конфлікт інтересів ні Волинську обласну державну адміністрацію, ні Національне агентство з питань запобігання корупції.



Під час судового засідання ексдиректор частково визнав свою провину та зізнався, що три місяці поспіль преміював сам себе. За його словами, він не був ознайомлений з антикорупційним законодавством та не мав умислу вчиняти правопорушення. У контракті, яким його було прийнято на посаду директора, встановлено порядок його преміювання, але у нього на руках не було примірника документу, тому він не знав, що вчиняє порушення, підписуючи накази про преміювання.



Також екскерівник розповів, що добровільно повернув премію після того, як дізнався, що вона була нарахована неправомірно. Він зазначив, що кається у скоєному та просив суд обійтись усним зауваженням. Натомість, прокурор зазначив, що пояснення чиновника є суб’єктивними, оскільки він не надав жодних доказів того, що не міг вчасно повідомити Волинську обласну державну адміністрацію, яка є засновником підприємства, та НАЗК про конфлікт інтересів.



Суддя Світлана Рудська також критично оцінила слова ексдиректора про те, що він не знав про порядок нарахування та виплати премії собі як директору, адже, ці питання визначені відповідним контрактом. При цьому він сам визнав, що підписував контракт. Відтак, суд назвав такі його слова способом захисту, з допомогою якого він хотів пом’якшити відповідальність за скоєне.



Під час винесення рішення суддя також врахувала, що він раніше не притягувався до адміністративної відповідальності, має позитивну характеристику та утримує неповнолітню дитину. До обставин, що пом’якшують покарання суд відніс часткове визнання провини, щире каяття, добровільне відшкодування неправомірно виплачених йому коштів.



Відтак, суддя Світлана Рудська визнала його винним у скоєнні адміністративних правопорушень та призначила йому штраф у розмірі 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (3400 грн). Також з нього стягнуть 454 грн судового збору.



До слова, Ігоря Свиридова звільнили з посади директора Служби місцевих автомобільних доріг у Волинській області у листопаді 2020 року.

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