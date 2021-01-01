Пішла до знайомого: безвісти зниклу неповнолітню дівчину з Рівненщини знайшли на Волині

В селі Озеряни Волинської області поліцейські знайшли неповнолітню з Рівненщини, яка на три дні залишила домівку.Про це повідомляє Нацполіція у Рівненській області.Матір пояснила, що 15-річна донька пішла з дому іще восьмого квітня, втім не повідомляла, оскільки таке траплялося і раніше.На пошуки неповнолітньої було орієнтовано особовий склад Дубенського районного відділення поліції та сектор поліцейської діяльності (смт Демидівка).Слідчо-оперативна група спільно із ювенальними поліцейськими встановила, що неповнолітня може перебувати у знайомого в селі Озеряни Волинської області. Саме там і розшукали дівчину правоохоронці та повернули її за місцем проживання.Жертвою злочину вона не стала.Також поліцейським неповнолітня пояснила, що не виходила на зв'язок, оскільки загубила мобільний телефон.З неповнолітньою та її батьками провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних дій у майбутньому.