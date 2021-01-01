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Пішла до знайомого: безвісти зниклу неповнолітню дівчину з Рівненщини знайшли на Волині

Пішла до знайомого: безвісти зниклу неповнолітню дівчину з Рівненщини знайшли на Волині
В селі Озеряни Волинської області поліцейські знайшли неповнолітню з Рівненщини, яка на три дні залишила домівку.

Про це повідомляє Нацполіція у Рівненській області.

Матір пояснила, що 15-річна донька пішла з дому іще восьмого квітня, втім не повідомляла, оскільки таке траплялося і раніше.

На пошуки неповнолітньої було орієнтовано особовий склад Дубенського районного відділення поліції та сектор поліцейської діяльності (смт Демидівка).

Слідчо-оперативна група спільно із ювенальними поліцейськими встановила, що неповнолітня може перебувати у знайомого в селі Озеряни Волинської області. Саме там і розшукали дівчину правоохоронці та повернули її за місцем проживання.

Жертвою злочину вона не стала.

Також поліцейським неповнолітня пояснила, що не виходила на зв'язок, оскільки загубила мобільний телефон.

З неповнолітньою та її батьками провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних дій у майбутньому.

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Теги: розшук, Волинь, Рівненщина, поліція
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