Пішла до знайомого: безвісти зниклу неповнолітню дівчину з Рівненщини знайшли на Волині
Сьогодні, 18:20
В селі Озеряни Волинської області поліцейські знайшли неповнолітню з Рівненщини, яка на три дні залишила домівку.
Про це повідомляє Нацполіція у Рівненській області.
Матір пояснила, що 15-річна донька пішла з дому іще восьмого квітня, втім не повідомляла, оскільки таке траплялося і раніше.
На пошуки неповнолітньої було орієнтовано особовий склад Дубенського районного відділення поліції та сектор поліцейської діяльності (смт Демидівка).
Слідчо-оперативна група спільно із ювенальними поліцейськими встановила, що неповнолітня може перебувати у знайомого в селі Озеряни Волинської області. Саме там і розшукали дівчину правоохоронці та повернули її за місцем проживання.
Жертвою злочину вона не стала.
Також поліцейським неповнолітня пояснила, що не виходила на зв'язок, оскільки загубила мобільний телефон.
З неповнолітньою та її батьками провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних дій у майбутньому.
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Про це повідомляє Нацполіція у Рівненській області.
Матір пояснила, що 15-річна донька пішла з дому іще восьмого квітня, втім не повідомляла, оскільки таке траплялося і раніше.
На пошуки неповнолітньої було орієнтовано особовий склад Дубенського районного відділення поліції та сектор поліцейської діяльності (смт Демидівка).
Слідчо-оперативна група спільно із ювенальними поліцейськими встановила, що неповнолітня може перебувати у знайомого в селі Озеряни Волинської області. Саме там і розшукали дівчину правоохоронці та повернули її за місцем проживання.
Жертвою злочину вона не стала.
Також поліцейським неповнолітня пояснила, що не виходила на зв'язок, оскільки загубила мобільний телефон.
З неповнолітньою та її батьками провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних дій у майбутньому.
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