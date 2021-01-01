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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 13 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 13 квітня
У Волинській області завтра, 13 квітня, синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ.

Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 14-19° тепла, в західних районах 8-13° тепла.

У Луцьку завтра, 13 квітня, очікується також хмарна з проясненнями погода. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 15-17° тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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