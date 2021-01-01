Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 13 квітня





Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.



Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 14-19° тепла, в західних районах 8-13° тепла.



У Луцьку завтра, 13 квітня, очікується також хмарна з проясненнями погода. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 15-17° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 13 квітня, синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ.Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 14-19° тепла, в західних районах 8-13° тепла.У Луцьку завтра, 13 квітня, очікується також хмарна з проясненнями погода. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 15-17° тепла.

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