Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 13 квітня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 13 квітня, синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ.
Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 14-19° тепла, в західних районах 8-13° тепла.
У Луцьку завтра, 13 квітня, очікується також хмарна з проясненнями погода. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 15-17° тепла.
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Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 14-19° тепла, в західних районах 8-13° тепла.
У Луцьку завтра, 13 квітня, очікується також хмарна з проясненнями погода. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 15-17° тепла.
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