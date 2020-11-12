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ТОП пропозицій від «Інвестора» у квітні*

ТОП пропозицій від «Інвестора» у квітні*
Будівельна компанія “Інвестор” у квітні підготувала кілька спеціальних пропозицій з продажу житла та комерційних приміщень.

Про це повідомляють на сайті компанії.

1-КІМНАТНА КВАРТИРА У ЖК “STYLEUP”

Головна новина квітня для компанії “Інвестор” - початок партнерства із продажу квартир у ЖК “StyleUP” (с. Липини). Цього місяця менеджери компанії радять звернути увагу на 1-кімнатну квартиру площею 42,82 м2.

Для цієї квартири діють особливі умови з відтермінування. Розстрочка можлива до кінця 2021 року за умови першого внеску 50%. При цьому два будинки комплексу уже готові на 95%. Ціна - 18 500 грн/м2.

“StyleUP” - це житло клубного типу, що має ряд особливостей, які є інноваційними на Волині:

- Вільне планування квартир.
- Великі відкриті балкони з холодною шафою.
- Шумопоглинаюча скляна огорожа вздовж дороги.

Серед інших переваг ЖК “StyleUP” - паркомісця для кожної квартири, гарний благоустрій території із зеленими зонами, автополивом газонів та дитячими майданчиками, а також - власна управляюча компанія, яка буде оперативно вирішувати всі комунальні питання.

Більше про ЖК “StyleUP” можна прочитати за посиланням.
ТОП пропозицій від «Інвестора» у квітні*

ЗНИЖЕНА ЦІНА НА 2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ В ЖК “АМСТЕРДАМ”

На 2-спальні квартири в ЖК “Амстердам” (с. Струмівка) діє спеціальна пропозиція. Два види планування доступні за зниженою ціною (мінус 500 грн/м2). Також на час акції можна скористатись розтермінуванням із меншим першим внеском - 20%.

Площа акційних квартир - 71,9 та 75,52 м2. В обох квартирах передбачені кухні-студії, об’єднані із вітальнями, роздільні санвузли та лоджії.

Акційна ціна - від 17 000 грн/м2.

Детальніше про цю пропозицію можна прочитати за посиланням.
ТОП пропозицій від «Інвестора» у квітні*

АКЦІЯ НА 3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ В ЖК “СУПЕРНОВА”

Особливі умови діють при купівлі 3-кімнатної квартири у ЖК “Супернова”.

Акція передбачає ціну від 17 400 грн/м2, а також можливість для відтермінування виплат із мінімальним першим внеском - від 10% та терміном розстрочки до грудня 2023 року.

3-кімнатні квартири у "Супернові" мають площу 76,13 м2 та ряд переваг:
- Зручне розташування кімнат.
- Оптимальна площа.
- Роздільний санвузол.
- Простора лоджія, що виходить із кухні, а також - окремий відкритий балкон.
- Квартири - теплі, затишні і світлі.
- Подвійна краса краєвидів (вікна виходять на Старе місто і Малий Омеляник).

Детальніше про цю пропозицію можна прочитати за посиланням.



КОМЕРЦІЙНІ ПРИМІЩЕННЯ В ЖК “ПАРКОВИЙ КВАРТАЛ”

У ЖК “Парковий квартал” є комерційні приміщення під магазини та офіси на першому поверсі нового будинку. Ціна за умови повної оплати – 20 000 грн/м2.

Які переваги офісів та магазинів на перших поверхах житлових комплексів? У першу чергу:
- збільшення кількості потенційних клієнтів завдяки мешканцям ЖК та їхнім гостям;
- зручна транспортна розв'язка (до житлових масивів зазвичай легший доїзд, ніж в "ділові" райони);
- комунальні проблеми вирішуються швидко (у сучасних ЖК є ОСББ, які стежать за цим);
- доглянута територія поруч;
- додаткова цілодобова "охорона" у вигляді сусідів-мешканців.

Детальніше про цю пропозицію можна прочитати за посиланням.
ТОП пропозицій від «Інвестора» у квітні*

ТОРГОВІ ПАВІЛЬЙОНИ НА НОВОМУ РИНКУ В КНЯГИНИНКУ

У селі Княгининок почали будівництво нового сучасного ринку. Тут буде 35 торгових павільйонів, окреме приміщення з просторими торговими залами та місця для відпочинку.

Усі магазини будуть закритими, із власним входом з вулиці. Фасади матимуть сучасний дизайн та великі вікна-вітрини. Площа приміщень - від 17 до 30 м2.

При покупці ціна становить - 650 $/м2. Наразі є можливість розстрочки до грудня 2021 року.

Детальніше про цю пропозицію можна прочитати за посиланням.

ТОП пропозицій від «Інвестора» у квітні*


Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

Телефон: +38 067 543 48 71

м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

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Теги: Інвестор, топ-пропозиції, квітень
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