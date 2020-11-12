ТОП пропозицій від «Інвестора» у квітні*

Будівельна компанія “Інвестор” у квітні підготувала кілька спеціальних пропозицій з продажу житла та комерційних приміщень.



Про це повідомляють



1-КІМНАТНА КВАРТИРА У ЖК “STYLEUP”



Головна новина квітня для компанії “Інвестор” - початок партнерства із продажу квартир у 42,82 м2.



Для цієї квартири діють особливі умови з відтермінування. Розстрочка можлива до кінця 2021 року за умови першого внеску 50%. При цьому два будинки комплексу уже готові на 95%. Ціна - 18 500 грн/м2.



“StyleUP” - це житло клубного типу, що має ряд особливостей, які є інноваційними на Волині:



- Вільне планування квартир.

- Великі відкриті балкони з холодною шафою.

- Шумопоглинаюча скляна огорожа вздовж дороги.



Серед інших переваг ЖК “StyleUP” - паркомісця для кожної квартири, гарний благоустрій території із зеленими зонами, автополивом газонів та дитячими майданчиками, а також - власна управляюча компанія, яка буде оперативно вирішувати всі комунальні питання.



Більше про ЖК “StyleUP” можна прочитати за посиланням.



ЗНИЖЕНА ЦІНА НА 2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ В ЖК “АМСТЕРДАМ”



На 2-спальні квартири в ЖК “Амстердам” (с. Струмівка) діє спеціальна пропозиція. Два види планування доступні за зниженою ціною (мінус 500 грн/м2). Також на час акції можна скористатись розтермінуванням із меншим першим внеском - 20%.



Площа акційних квартир - 71,9 та 75,52 м2. В обох квартирах передбачені кухні-студії, об’єднані із вітальнями, роздільні санвузли та лоджії.



Акційна ціна - від 17 000 грн/м2.



Детальніше про цю пропозицію можна прочитати за посиланням.



АКЦІЯ НА 3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ В ЖК “СУПЕРНОВА”



Особливі умови діють при купівлі 3-кімнатної квартири у ЖК “Супернова”.



Акція передбачає ціну від 17 400 грн/м2, а також можливість для відтермінування виплат із мінімальним першим внеском - від 10% та терміном розстрочки до грудня 2023 року.



3-кімнатні квартири у "Супернові" мають площу 76,13 м2 та ряд переваг:

- Зручне розташування кімнат.

- Оптимальна площа.

- Роздільний санвузол.

- Простора лоджія, що виходить із кухні, а також - окремий відкритий балкон.

- Квартири - теплі, затишні і світлі.

- Подвійна краса краєвидів (вікна виходять на Старе місто і Малий Омеляник).



Детальніше про цю пропозицію можна прочитати за посиланням.







КОМЕРЦІЙНІ ПРИМІЩЕННЯ В ЖК “ПАРКОВИЙ КВАРТАЛ”



У ЖК “Парковий квартал” є комерційні приміщення під магазини та офіси на першому поверсі нового будинку. Ціна за умови повної оплати – 20 000 грн/м2.



Які переваги офісів та магазинів на перших поверхах житлових комплексів? У першу чергу:

- збільшення кількості потенційних клієнтів завдяки мешканцям ЖК та їхнім гостям;

- зручна транспортна розв'язка (до житлових масивів зазвичай легший доїзд, ніж в "ділові" райони);

- комунальні проблеми вирішуються швидко (у сучасних ЖК є ОСББ, які стежать за цим);

- доглянута територія поруч;

- додаткова цілодобова "охорона" у вигляді сусідів-мешканців.



Детальніше про цю пропозицію можна прочитати за посиланням.



ТОРГОВІ ПАВІЛЬЙОНИ НА НОВОМУ РИНКУ В КНЯГИНИНКУ



У селі Княгининок почали будівництво нового сучасного ринку. Тут буде 35 торгових павільйонів, окреме приміщення з просторими торговими залами та місця для відпочинку.



Усі магазини будуть закритими, із власним входом з вулиці. Фасади матимуть сучасний дизайн та великі вікна-вітрини. Площа приміщень - від 17 до 30 м2.



При покупці ціна становить - 650 $/м2. Наразі є можливість розстрочки до грудня 2021 року.



Детальніше про цю пропозицію можна прочитати за посиланням.







Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:



Телефон: +38 067 543 48 71



м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



Сайт: investor.lutsk.ua



Facebook: investorlutsk



Інстаграм: bud.investor



Youtube: Інвестор



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. у квітні підготувала кілька спеціальних пропозицій з продажу житла та комерційних приміщень.Про це повідомляють на сайті компанії. Головна новина квітня для компанії “Інвестор” - початок партнерства із продажу квартир у ЖК “StyleUP” (с. Липини). Цього місяця менеджери компанії радять звернути увагу на 1-кімнатну квартиру площеюДля цієї квартири діють особливі умови з відтермінування. Розстрочка можлива до кінця 2021 року за умови першого внеску 50%. При цьому два будинки комплексу уже готові на 95%. Ціна -“StyleUP” - це житло клубного типу, що має ряд особливостей, які є інноваційними на Волині:- Вільне планування квартир.- Великі відкриті балкони з холодною шафою.- Шумопоглинаюча скляна огорожа вздовж дороги.Серед інших переваг ЖК “StyleUP” - паркомісця для кожної квартири, гарний благоустрій території із зеленими зонами, автополивом газонів та дитячими майданчиками, а також - власна управляюча компанія, яка буде оперативно вирішувати всі комунальні питання.Більше про ЖК “StyleUP” можна прочитати заНа 2-спальні квартири в(с. Струмівка) діє спеціальна пропозиція. Два види планування доступні за зниженою ціною. Також на час акції можна скористатись розтермінуванням із меншим першим внеском - 20%.Площа акційних квартир -та. В обох квартирах передбачені кухні-студії, об’єднані із вітальнями, роздільні санвузли та лоджії.Акційна ціна -Детальніше про цю пропозицію можна прочитатиОсобливі умови діють при купівлі 3-кімнатної квартири уАкція передбачає ціну, а також можливість для відтермінування виплат із мінімальним першим внеском - від 10% та терміном розстрочки до грудня 2023 року.3-кімнатні квартири у "Супернові" мають площута ряд переваг:- Зручне розташування кімнат.- Оптимальна площа.- Роздільний санвузол.- Простора лоджія, що виходить із кухні, а також - окремий відкритий балкон.- Квартири - теплі, затишні і світлі.- Подвійна краса краєвидів (вікна виходять на Старе місто і Малий Омеляник).Детальніше про цю пропозицію можна прочитатиє комерційні приміщення під магазини та офіси на першому поверсі нового будинку. Ціна за умови повної оплати –Які переваги офісів та магазинів на перших поверхах житлових комплексів? У першу чергу:- збільшення кількості потенційних клієнтів завдяки мешканцям ЖК та їхнім гостям;- зручна транспортна розв'язка (до житлових масивів зазвичай легший доїзд, ніж в "ділові" райони);- комунальні проблеми вирішуються швидко (у сучасних ЖК є ОСББ, які стежать за цим);- доглянута територія поруч;- додаткова цілодобова "охорона" у вигляді сусідів-мешканців.Детальніше про цю пропозицію можна прочитатиУ селі Княгининок почали будівництво нового сучасного ринку. Тут буде 35 торгових павільйонів, окреме приміщення з просторими торговими залами та місця для відпочинку.Усі магазини будуть закритими, із власним входом з вулиці. Фасади матимуть сучасний дизайн та великі вікна-вітрини. Площа приміщень - віддоПри покупці ціна становить -. Наразі є можливість розстрочки до грудня 2021 року.Детальніше про цю пропозицію можна прочитати

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію