ТОП пропозицій від «Інвестора» у квітні*
Сьогодні, 08:00
Будівельна компанія “Інвестор” у квітні підготувала кілька спеціальних пропозицій з продажу житла та комерційних приміщень.
Про це повідомляють на сайті компанії.
1-КІМНАТНА КВАРТИРА У ЖК “STYLEUP”
Головна новина квітня для компанії “Інвестор” - початок партнерства із продажу квартир у ЖК “StyleUP” (с. Липини). Цього місяця менеджери компанії радять звернути увагу на 1-кімнатну квартиру площею 42,82 м2.
Для цієї квартири діють особливі умови з відтермінування. Розстрочка можлива до кінця 2021 року за умови першого внеску 50%. При цьому два будинки комплексу уже готові на 95%. Ціна - 18 500 грн/м2.
“StyleUP” - це житло клубного типу, що має ряд особливостей, які є інноваційними на Волині:
- Вільне планування квартир.
- Великі відкриті балкони з холодною шафою.
- Шумопоглинаюча скляна огорожа вздовж дороги.
Серед інших переваг ЖК “StyleUP” - паркомісця для кожної квартири, гарний благоустрій території із зеленими зонами, автополивом газонів та дитячими майданчиками, а також - власна управляюча компанія, яка буде оперативно вирішувати всі комунальні питання.
Більше про ЖК “StyleUP” можна прочитати за посиланням.
ЗНИЖЕНА ЦІНА НА 2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ В ЖК “АМСТЕРДАМ”
На 2-спальні квартири в ЖК “Амстердам” (с. Струмівка) діє спеціальна пропозиція. Два види планування доступні за зниженою ціною (мінус 500 грн/м2). Також на час акції можна скористатись розтермінуванням із меншим першим внеском - 20%.
Площа акційних квартир - 71,9 та 75,52 м2. В обох квартирах передбачені кухні-студії, об’єднані із вітальнями, роздільні санвузли та лоджії.
Акційна ціна - від 17 000 грн/м2.
Детальніше про цю пропозицію можна прочитати за посиланням.
АКЦІЯ НА 3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ В ЖК “СУПЕРНОВА”
Особливі умови діють при купівлі 3-кімнатної квартири у ЖК “Супернова”.
Акція передбачає ціну від 17 400 грн/м2, а також можливість для відтермінування виплат із мінімальним першим внеском - від 10% та терміном розстрочки до грудня 2023 року.
3-кімнатні квартири у "Супернові" мають площу 76,13 м2 та ряд переваг:
- Зручне розташування кімнат.
- Оптимальна площа.
- Роздільний санвузол.
- Простора лоджія, що виходить із кухні, а також - окремий відкритий балкон.
- Квартири - теплі, затишні і світлі.
- Подвійна краса краєвидів (вікна виходять на Старе місто і Малий Омеляник).
Детальніше про цю пропозицію можна прочитати за посиланням.
КОМЕРЦІЙНІ ПРИМІЩЕННЯ В ЖК “ПАРКОВИЙ КВАРТАЛ”
У ЖК “Парковий квартал” є комерційні приміщення під магазини та офіси на першому поверсі нового будинку. Ціна за умови повної оплати – 20 000 грн/м2.
Які переваги офісів та магазинів на перших поверхах житлових комплексів? У першу чергу:
- збільшення кількості потенційних клієнтів завдяки мешканцям ЖК та їхнім гостям;
- зручна транспортна розв'язка (до житлових масивів зазвичай легший доїзд, ніж в "ділові" райони);
- комунальні проблеми вирішуються швидко (у сучасних ЖК є ОСББ, які стежать за цим);
- доглянута територія поруч;
- додаткова цілодобова "охорона" у вигляді сусідів-мешканців.
Детальніше про цю пропозицію можна прочитати за посиланням.
ТОРГОВІ ПАВІЛЬЙОНИ НА НОВОМУ РИНКУ В КНЯГИНИНКУ
У селі Княгининок почали будівництво нового сучасного ринку. Тут буде 35 торгових павільйонів, окреме приміщення з просторими торговими залами та місця для відпочинку.
Усі магазини будуть закритими, із власним входом з вулиці. Фасади матимуть сучасний дизайн та великі вікна-вітрини. Площа приміщень - від 17 до 30 м2.
При покупці ціна становить - 650 $/м2. Наразі є можливість розстрочки до грудня 2021 року.
Детальніше про цю пропозицію можна прочитати за посиланням.
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: +38 067 543 48 71
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
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Про це повідомляють на сайті компанії.
1-КІМНАТНА КВАРТИРА У ЖК “STYLEUP”
Головна новина квітня для компанії “Інвестор” - початок партнерства із продажу квартир у ЖК “StyleUP” (с. Липини). Цього місяця менеджери компанії радять звернути увагу на 1-кімнатну квартиру площею 42,82 м2.
Для цієї квартири діють особливі умови з відтермінування. Розстрочка можлива до кінця 2021 року за умови першого внеску 50%. При цьому два будинки комплексу уже готові на 95%. Ціна - 18 500 грн/м2.
“StyleUP” - це житло клубного типу, що має ряд особливостей, які є інноваційними на Волині:
- Вільне планування квартир.
- Великі відкриті балкони з холодною шафою.
- Шумопоглинаюча скляна огорожа вздовж дороги.
Серед інших переваг ЖК “StyleUP” - паркомісця для кожної квартири, гарний благоустрій території із зеленими зонами, автополивом газонів та дитячими майданчиками, а також - власна управляюча компанія, яка буде оперативно вирішувати всі комунальні питання.
Більше про ЖК “StyleUP” можна прочитати за посиланням.
ЗНИЖЕНА ЦІНА НА 2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ В ЖК “АМСТЕРДАМ”
На 2-спальні квартири в ЖК “Амстердам” (с. Струмівка) діє спеціальна пропозиція. Два види планування доступні за зниженою ціною (мінус 500 грн/м2). Також на час акції можна скористатись розтермінуванням із меншим першим внеском - 20%.
Площа акційних квартир - 71,9 та 75,52 м2. В обох квартирах передбачені кухні-студії, об’єднані із вітальнями, роздільні санвузли та лоджії.
Акційна ціна - від 17 000 грн/м2.
Детальніше про цю пропозицію можна прочитати за посиланням.
АКЦІЯ НА 3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ В ЖК “СУПЕРНОВА”
Особливі умови діють при купівлі 3-кімнатної квартири у ЖК “Супернова”.
Акція передбачає ціну від 17 400 грн/м2, а також можливість для відтермінування виплат із мінімальним першим внеском - від 10% та терміном розстрочки до грудня 2023 року.
3-кімнатні квартири у "Супернові" мають площу 76,13 м2 та ряд переваг:
- Зручне розташування кімнат.
- Оптимальна площа.
- Роздільний санвузол.
- Простора лоджія, що виходить із кухні, а також - окремий відкритий балкон.
- Квартири - теплі, затишні і світлі.
- Подвійна краса краєвидів (вікна виходять на Старе місто і Малий Омеляник).
Детальніше про цю пропозицію можна прочитати за посиланням.
КОМЕРЦІЙНІ ПРИМІЩЕННЯ В ЖК “ПАРКОВИЙ КВАРТАЛ”
У ЖК “Парковий квартал” є комерційні приміщення під магазини та офіси на першому поверсі нового будинку. Ціна за умови повної оплати – 20 000 грн/м2.
Які переваги офісів та магазинів на перших поверхах житлових комплексів? У першу чергу:
- збільшення кількості потенційних клієнтів завдяки мешканцям ЖК та їхнім гостям;
- зручна транспортна розв'язка (до житлових масивів зазвичай легший доїзд, ніж в "ділові" райони);
- комунальні проблеми вирішуються швидко (у сучасних ЖК є ОСББ, які стежать за цим);
- доглянута територія поруч;
- додаткова цілодобова "охорона" у вигляді сусідів-мешканців.
Детальніше про цю пропозицію можна прочитати за посиланням.
ТОРГОВІ ПАВІЛЬЙОНИ НА НОВОМУ РИНКУ В КНЯГИНИНКУ
У селі Княгининок почали будівництво нового сучасного ринку. Тут буде 35 торгових павільйонів, окреме приміщення з просторими торговими залами та місця для відпочинку.
Усі магазини будуть закритими, із власним входом з вулиці. Фасади матимуть сучасний дизайн та великі вікна-вітрини. Площа приміщень - від 17 до 30 м2.
При покупці ціна становить - 650 $/м2. Наразі є можливість розстрочки до грудня 2021 року.
Детальніше про цю пропозицію можна прочитати за посиланням.
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: +38 067 543 48 71
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
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Сьогодні, 08:00