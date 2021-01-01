На Волині засудили чоловіка, який палицею вбив жінку
Сьогодні, 23:22
Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про заподіяння 44-річним уродженцем Нововолинська співмешканці тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили її смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).
Про це інформує пресслужба обласної прокуратури.
Удень 22 серпня 2019 року чоловік, перебуваючи напідпитку удома в жінки в селищі Шацьк, вдарив її дерев'яною палицею в обличчя, від чого вона впала та вдарилася об край ванни й згодом померла від отриманих травм.
Бажаючи уникнути відповідальності за скоєне, зловмисник викликав швидку допомогу та розповів лікарям, що потерпіла падала кілька разів і сама собі заподіяла усі ушкодження.
Винуватості своєї у вчиненні злочину він так і не визнав, хоч вона була доведена зібраними правоохоронцями доказами.
Шацький районний суд, визнавши волинянина винним у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілої, призначив йому покарання у виді 8 років та 6 місяців позбавлення волі.
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Про це інформує пресслужба обласної прокуратури.
Удень 22 серпня 2019 року чоловік, перебуваючи напідпитку удома в жінки в селищі Шацьк, вдарив її дерев'яною палицею в обличчя, від чого вона впала та вдарилася об край ванни й згодом померла від отриманих травм.
Бажаючи уникнути відповідальності за скоєне, зловмисник викликав швидку допомогу та розповів лікарям, що потерпіла падала кілька разів і сама собі заподіяла усі ушкодження.
Винуватості своєї у вчиненні злочину він так і не визнав, хоч вона була доведена зібраними правоохоронцями доказами.
Шацький районний суд, визнавши волинянина винним у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілої, призначив йому покарання у виді 8 років та 6 місяців позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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