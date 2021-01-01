13 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 13 квітня, у світі відзначають День ерудита, а віряни вшановують пам'ять преподобного Іпатія Чудотворця ігумена Руфіанського.Святий славився чудесами зцілення, молитвами лікував сліпих, біснуватих, людей, які страждають водянкою. Житіє і народні розповіді особливу увагу звертали на те, що завдяки молитвам Іпатія Чудотворця багато безплідних жінок змогли завагітніти, а у матерів, які годують дітей грудьми, підвищилася лактація.
Сьогодні відзначають день народження підприємець Олег Дмитрук, а також журналістка,Юлія Стасюк. Вітаємо іменинників та бажаємо їм невичерпної життєдайності, віри в добро, любові та радості!
У вівторок, 13 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Анна, Веніамін, Іван, Інокентій, Йосип. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Сьогодні не можна сваритися, кричати та нарікати.
У цей день не варто залишати дім у бруді.
Також не можна починати нові справи та проєкти.
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Сьогодні відзначають день народження підприємець Олег Дмитрук, а також журналістка,Юлія Стасюк. Вітаємо іменинників та бажаємо їм невичерпної життєдайності, віри в добро, любові та радості!
У вівторок, 13 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Анна, Веніамін, Іван, Інокентій, Йосип. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Сьогодні не можна сваритися, кричати та нарікати.
У цей день не варто залишати дім у бруді.
Також не можна починати нові справи та проєкти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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